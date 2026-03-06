Die 6 spektakulärsten Radtouren durch Österreich im Frühling 2026

Es ist endlich wieder Radl-Zeit! Österreich bietet 2026 einmal mehr die perfekte Kulisse für unvergessliche Touren. Ob gemütlicher Genussradler auf E-Bike-Tour oder sportlicher Abenteurer, wir zeigen dir die absoluten Highlights für diesen Frühling.

Endlich ist sie da, die schönste Zeit des Jahres! Wenn die Wiesen in saftigem Grün leuchten und die Temperaturen perfekt für Bewegung an der frischen Luft sind, schlägt das Herz jedes Radlfans höher. Der Frühling in Österreich ist wie gemacht für Touren durch malerische Seenlandschaften, blühende Weingärten und entlang geschichtsträchtiger Flüsse. Schnappen Sie sich Ihren Helm, pumpen Sie die Reifen auf und entdecken Sie unsere Top 6 der schönsten Frühlings-Radtouren 2026.

Die Weinland Steiermark Radtour

© Getty Images

Die Steiermark ist nicht umsonst als der Feinkostladen Österreichs bekannt. Im Frühling rollen Sie hier durch ein Meer aus blühenden Obstbäumen, duftenden Blumenwiesen und sanften Weinbergen. Das absolute Toskana-Feeling! Da es sich um eine Rundtour handelt, können Sie überall einsteigen, offizieller Start ist das charmante Leibnitz. Neben den kulinarischen Pausen in den Buschenschänken kommt auch die Kultur nicht zu kurz, wenn dich der Weg direkt in die Genusshauptstadt Graz führt.

Der Salzkammergut Radweg

© Getty Images

Wenn nur noch ein einziger Radweg auf Ihre Liste passt, dann sollte es dieser sein! Auf über 300 Kilometern fahren Sie durch die vielleicht schönste Postkartenidylle des Landes. Vorbei am glitzernden Mondsee und Wolfgangsee bis hin zum weltberühmten Hallstatt. Start und Ziel dieser Tour ist die prachtvolle Mozartstadt Salzburg. Tipp für Adrenalin-Junkies: Der "Salzkammergut Berge Seen eTrail"! Mit 630 Kilometern und knackigen 14.500 Höhenmetern in zehn Etappen das ultimative Rad-Abenteuer für den sportlichen Start ins Jahr 2026.

Der Donauradweg

© Getty Images

Kaum eine Route in ganz Europa ist so berühmt – und das völlig zu Recht. Zwischen Passau und Wien entfaltet sich ein Natur- und Kulturspektakel der Extraklasse. Besonders der Frühling ist hier magisch: In der Wachau blühen Tausende Marillenbäume, die sanfte Frühlingsluft weht vom Strom herüber und die Temperaturen sind perfekt für lange Tage im Sattel. Der Weg ist top ausgebaut, komplett flach und lockt mit urigen Heurigen und barocken Klöstern.

Große Kärntner Seenschleife

© Getty Images

Auf dieser Tour radeln Sie an sage und schreibe zehn Gebirgsseen vorbei! Start ist idealerweise in Villach. Von dort geht es zum Millstätter See und zum Weissensee, der mit seiner fjordartigen Kulisse an Norwegen erinnert. Über den wärmsten Badesee Europas, den Klopeiner See, und Klagenfurt am Wörthersee schließt sich der Kreis. Perfekt für alle, die an den ersten warmen Frühlingstagen schon die Zehen ins Wasser halten wollen.

Neusiedler See Radweg

© Getty Images

Flach, weit und mit der Extraportion Sonne gesegnet! Der Neusiedlersee Radweg ist ein Paradies für Familien, Genießer und Naturliebhaber. Der Rundkurs führt Sie direkt durch den Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel, vorbei an salzigen Lacken und romantischen Weindörfern bis rüber nach Ungarn. Im Frühling ist das Naturschauspiel hier am größten: Die Störche kehren aus dem Süden zurück, die Weinstöcke treiben aus und die pannonische Steppe erwacht zum Leben.

Iron Curtain Trail

© Getty Images

Der Iron Curtain Trail in Niederösterreich ist weit mehr als nur ein Radweg. Er folgt der ehemaligen Grenze zwischen Ost und West. Wo früher der Eiserne Vorhang Europa teilte, hat sich die Natur heute einen stillen, landschaftlich extrem reizvollen Korridor zurückerobert. Sie fahren durch Auen, Felder und kleine Dörfer, vorbei an eindrucksvollen Museen und Gedenkstätten.