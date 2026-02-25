Osterurlaub in Österreich: Die besten Ziele für den perfekten Frühlingsauftakt

Sie wollen in den Osterferien verreisen, aber sich lange Flüge und endloses Kofferpacken sparen? Kein Problem! Warum in die Ferne schweifen, wenn Österreich so unfassbar viel zu bieten hat? Ob Skiurlaub oder Wellness-Auszeit: Wir zeigen Ihnen die besten Ziele für den Austro-Osterurlaub.

Die Osterzeit ist der magische Moment, in dem das Land aus dem Winterschlaf erwacht: Die ersten zarten, grünen Blattspitzen zeigen sich, die Vögel zwitschern wieder, und die Sonne wärmt das Gesicht. Egal, ob Sie auf der Suche nach dem ultimativen Sonnenskilauf sind, genug vom Winter haben und lieber wandern gehen, oder sich bei einem Wellness-Wochenende mit Rundum-Service verwöhnen lassen wollen: Wir haben die aufregendsten und schönsten Ziele für Ihren Österreich-Urlaub zu Ostern zusammengefasst!

Frühlingserwachen am Wolfgangsee

© Getty Images

Ostern am Wolfgangsee ist wie Balsam für die Seele. Hier trifft gelebte Tradition auf ein atemberaubendes Naturerwachen. Das absolute Highlight: Pünktlich von Gründonnerstag bis Ostermontag sticht die berühmte Wolfgangsee-Schifffahrt wieder in See! Flanieren Sie bei frühlingshaften Spaziergängen durch die malerischen Orte St. Gilgen, St. Wolfgang und Strobl. Für Familien ist der Wildpark Kleefeld ein absolutes Muss, während Bergfans mit der legendären Schafbergbahn oder der Zwölferhorn-Seilbahn hoch hinaus fahren können.

Sonnenskilauf in Kärnten

Während im Tal schon die ersten Frühlingsblumen sprießen, locken oben auf den Gipfeln noch perfekte Pistenbedingungen. Mit unfassbaren 850 Sonnenstunden in der Skisaison (das sind gut 100 mehr als in den Nordalpen!) ist das Nassfeld ein Paradies für Sonnenanbeter. Dank der Topografie liegen hier auf bis zu 2.020 Metern Höhe fast alle Abfahrten in der Sonne. Aber Achtung: Eincremen ist hier absolute Pflicht!

Gipfel-Glück auf Tirols Gletschern

Wenn Sie eine absolute Schneegarantie suchen, sind Sie hier richtig. Die Big 5 – der Hintertuxer, Kaunertaler, Pitztaler und Stubaier Gletscher sowie die Gletscherwelt in Sölden – sind teils bis Mai oder Juni geöffnet! Auf über 3.000 Metern können Sie nochmals richtig Schwünge in den Schnee ziehen.

© Getty Images

Städtetrip nach Salzburg

Lust auf einen urbanen Frühlings-Kick? Zu Ostern verwandelt sich die Mozartstadt in ein farbenfrohes Fest voller Tradition und Lebendigkeit. Die Stadt legt ihr schönstes Frühlingskleid an: blühende Gärten, feierliche Gottesdienste und musikalische Höhepunkte an jeder Ecke. Rund um die Feiertage spannt sich ein vielseitiges Programm auf: Besuchen Sie die traditionelle Ostermesse, lassen Sie sich von den weltberühmten Osterfestspielen verzaubern oder bummeln Sie über den großen, stimmungsvollen Ostermarkt im Salzburger Freilichtmuseum.

Wellness-Auszeit in der Steiermark

Sie wollen die Osterferien so richtig entspannt genießen? Die Steiermark ist mit Top-Adressen wie Bad Waltersdorf oder der Therme Loipersdorf das Epizentrum für alle, die die Seele baumeln lassen möchten.

Damit Sie aber nicht nur faulenzen, lockt die unberührte Natur direkt vor der Thermtür. Kombinieren Sie Ihren Spa-Aufenthalt mit ausgleichenden Aktivitäten an der frischen Luft: kleine Frühlingswanderungen, entspannte Bike-Touren oder, ganz steirisch, ein gemütlicher Spaziergang zum nächsten Buschenschank.

Frühlingswandern in Österreich

Für alle, die den Schnee endgültig verabschiedet haben, ist Ostern die ideale Zeit zum Wandern! Vor allem die tieferen Lagen und sonnendurchfluteten Täler laden jetzt zu ausgedehnten Touren ein. Packen Sie den Rucksack und erkunden Sie die herrlichen Wege im Karwendel, genießen Sie die Weitblicke in den Kitzbüheler Alpen oder lassen Sie sich von den sanften Hügeln und Kellergassen im Weinviertel verzaubern.