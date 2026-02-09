Spartipps für den Urlaub zu Ostern: So reisen Sie günstig

Ostern rückt näher und mit ein paar einfachen Tricks lässt sich der Urlaub deutlich günstiger planen.

Ostern ist gar nicht mehr so weit weg, höchste Zeit also, sich langsam zu überlegen, wo es hingehen soll. Und ja: Urlaub in den Ferien muss nicht automatisch teuer sein. Wer ein paar einfache Tricks kennt und bei der Planung flexibel bleibt, kann auch über Ostern richtig sparen. Hier kommen die besten Spartipps für Ihren Osterurlaub.

© Getty Images

1. Reiseziel schlau wählen

Wenn Sie vor allem Sonne, mildes Wetter und faire Preise suchen, lohnt sich der Blick auf diese Klassiker:

Algarve in Portugal

Griechenland

Marokko

die Türkei

die Kanarischen Inseln

sowie Hurghada und Marsa Alam in Ägypten

Im April ist das Klima dort bereits angenehm warm, die Hochsaison hat aber noch nicht überall voll eingesetzt. Genau das macht diese Ziele für den Osterurlaub besonders attraktiv, vor allem für Familien und Sonnenfans.

2. Unterkunft clever wählen

Gerade über Feiertage lohnt es sich, bei der Unterkunft genauer hinzuschauen. Ferienwohnungen oder Apartments sind oft deutlich günstiger als mehrere Hotelzimmer, vor allem, wenn Sie zu dritt oder zu viert reisen. Ein zusätzlicher Bonus: Selbst kochen spart im Urlaub richtig viel Geld.

© Getty Images

Auch ein einfacher, aber sehr effektiver Trick: Buchen Sie nicht direkt im touristischen Zentrum. Unterkünfte in Vororten oder angrenzenden Orten sind meist spürbar günstiger und die Ersparnis ist häufig höher als die Kosten für Bus, Bahn oder Mietwagen.

3. Setzen Sie auf kostenlose Erlebnisse vor Ort

Urlaub muss nicht aus einem durchgetakteten Programm mit Eintrittskarten bestehen. Gerade im Frühling bieten viele Regionen richtig schöne kostenlose Möglichkeiten:

Wandern

Spaziergänge an Küsten oder Promenaden

Baden in Seen oder im Meer

kostenlose Stadtführungen (Free Walking Tours)

Wenn Sie Sehenswürdigkeiten oder Attraktionen besuchen möchten, lohnt es sich außerdem, Tickets vorab online zu kaufen. So vermeiden Sie Warteschlangen und zahlen häufig weniger als an der Tageskasse.

4. Reisezeitpunkt clever wählen

Ein oft unterschätzter Sparfaktor ist der Reisetag. Versuchen Sie, wenn möglich, nicht exakt am ersten oder letzten Ferientag zu reisen. Diese Tage sind besonders gefragt und dadurch meist teurer.

Günstiger sind häufig Abflüge:

am Dienstag,

am Mittwoch

oder am Samstag.

Schon ein kleiner Verschiebungsspielraum kann den Preis deutlich drücken.

Auch wenn Ostern zu den beliebtesten Reisezeiten gehört, lässt sich mit ein bisschen Planung richtig gut sparen.