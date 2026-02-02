Österreichs Top-Ärzte 2026: Die besten aus den Bundesländern

Die Patientenplattform DocFinder ehrte die laut Online-Ranking besten Ärzt:innen des Landes mit den Patients‘ Choice Awards. Hier kommen die besten Mediziner:innen aus NÖ, ÖO, Salzburg und der Steiermark.
Für das aktuelle Ranking wurden mehr als eine halbe Million Erfahrungsberichte und Bewertungen sowie sämtliche Patientenanfragen auf DocFinder.at ausgewertet. Das Ergebnis soll sowohl fachliche Kompetenz als auch Aspekte wie Einfühlungsvermögen und gelungene Arzt-Patienten-Kommunikation widerspiegeln.
Nach den Ergebnissen aus Wien stellen wir Ihnen die besten Ärzte aus NÖ, ÖO, Salzburg und der Steiermark vor:
Niederösterreich
Allgemeinmedizin
- Univ. Doz. Dr. Alexander Kober, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 3193 St. Aegyd am Neuwalde
- Dr. med. univ. Michaela Meister, Privat, 2100 Korneuburg
- Dr. Calipso Reif-Pröll, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS, Privat, 3041 Asperhofen
Augenheilkunde
- Dr. Marianne Kolander-Koller, Wahlarzt, 2130 Mistelbach
- OA Dr. med univ. Michael Marek, Wahlarzt, 2345 Brunn am Gebirge
- Dr. med. univ. Michael Klosterer, Wahlarzt, 2700 Wr. Neustadt
Chirurgie
- Univ. Prof. Dr. Sebastian F. Schoppmann, Privat, 3400 Klosterneuburg
- Dr. Markus Kerninger, Wahlarzt, 3353 Biberbach
- Priv. Doz. Dr. Alexander Hans Petter-Puchner, ÖGK, SVS, BVAEB, KFA, Privat, 3100 St. Pölten
Frauenheilkunde
- Dr. Jael Bosman, Wahlarzt, 2130 Mistelbach
- OÄ Dr. Anita Rohrbacher, Wahlarzt, Privat, 3141 Rassing
- Dr. Alexander Just, Wahlarzt, Privat, 3100 St. Pölten
Gastroenterologie
- OA. Dr. Martin Ledl, Wahlarzt, Privat, 2514 Traiskirchen
- OA Dr. Marco Carniel, KFA, ÖGK, SVS, BVAEB, 2620 Neunkirchen
- Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Bernhard Angermayr, ÖGK, 3100 St. Pölten
Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten
- Dr. Michael Pichelmaier, Wahlarzt, Privat, 2100 Korneuburg
- Dr. Nina Kramer, Wahlarzt, 2340 Mödling
- OA Dr. Tarek Alborno, Wahlarzt, 2340 Mödling
Haut- und Geschlechtskrankheiten
- Dr. Klaus Toblier, Privat, 2500 Baden
- Dr. Daniel Blagojevic, Wahlarzt, 2301 Groß-Enzersdorf
- Dr. Sylvia Orasche, Wahlarzt, 3430 Tulln
Kardiologie
- Prof. Dr. Jolanta Siller-Matula, Wahlarzt, Privat, 3400 Klosterneuburg
- Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Hirschl, Wahlarzt, 3730 Eggenburg
- Dr. Mariella Kadnar-Wölken, ÖGK, BVAEB, KFA, SVS, Privat, 2320 Schwechat
Kinderheilkunde
- Dr. Johannes Kulnig, Wahlarzt, 3443 Sieghartskirchen
- OÄ Dr. Petra Schlager, Wahlarzt, 2630 Ternitz
- Dr. Stefan Rippel, Wahlarzt, 2345 Brunn am Gebirge
Orthopädie
- OA Dr. Patrick Niederle, Wahlarzt, Privat, 2201 Gerasdorf
- OA Dr. Christopher Godwin-Toby, Wahlarzt, 2514 Traiskirchen
- Prim. Dr. Wolfgang Kaltenbrunner, Wahlarzt, Privat, 2100 Korneuburg
Plastische Chirurgie
- Dr. Otto Riedl, MSc, Wahlarzt, 3430 Tulln
- Dr. Doris Spreitzer, Wahlarzt, 2500 Baden
- OA Dr. Wolfgang, Rohrbacher, Wahlarzt, Privat, 3141 Rassing
Urologie
- OMR Dr. Muhammed Elfar, Wahlarzt, 2301 Groß-Enzersdorf
- OÄ Dr. Renate Kirchmeyer, Wahlarzt, 3730 Eggenburg
- Dr. Christian Fürst, F.E.B.U., Wahlarzt 3550 Langenlois
Zahnmedizin
- Dr. Dana Vulpescu, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS, 2320 Schwechat
- Dr. Martin Kellerer, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 3040 Neulengbach
- Dr. Mariella Arnold, Wahlarzt, 2340 Mödling
Oberösterreich
Allgemeinmedizin
- Dr. Isa Markus Sharbin, Wahlarzt, 4850 Timelkam
- Dr. Matthias Ullner, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 4221 Steyregg
- Dr. Stefan Sallaberger, KFA, BVAEB, SVS, ÖGK, Wahlarzt, Privat, 4650 Edt bei Lambach
Augenheilkunde
- Prof. Dr. Martin Dirisamer, FEBO, Wahlarzt, Privat, 4020 Linz
- Prof. Dr. Dr. Nikolaus Luft, FEBO, FWCRS, Wahlarzt, Privat, 4020 Linz
- Dr. Paul Jirak, Wahlarzt, Privat, 4020 Linz
Chirurgie
- Dr. med. univ. Mag. Hanna Sheu, MPH, Privat, 4020 Linz
- Dr. Christoph Achleitner, Wahlarzt, ÖGK, BVAEB, SVS, 4020 Linz
- Prim. Priv. Doz. Dr. Gernot Köhler, MSc, MBA, F.E.B.S, Wahlarzt, 4020 Linz
Frauenheilkunde
- Dr. Gerald Fischerlehner, MBA, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 4020 Linz
- OA Dr. Joachim Pömer, Wahlarzt, Privat, 4020 Linz
- Dr. Markus Schnabel, Wahlarzt, 4020 Linz
Gastroenterologie
- Dr. Rainer Hubmann, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 4040 Linz
- Dr. Wolfgang Schöfer, Wahlarzt, 4780 Schärding
- Dr. Christoph Heibl, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 4600 Wels
Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten
- Dr. Michael Jemc, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 4040 Linz
- Dr. Nicole Fischer, Wahlarzt, 4470 Enns
- Dr. Anette Wenzel, ÖGK, KFA, SVS, BVAEB, 4020 Linz
Haut- und Geschlechtskrankheiten
- Dr. Emil Andonov, Wahlarzt, 4861 Schörfling am Attersee
- Dr. Alex Jakob Kilbertus, Wahlarzt, 4600 Wels
- Dr. Martin Barsch, Privat, Wahlarzt, 4020 Linz
Kardiologie
- Dr. Sahba Enayati, Wahlarzt, 4600 Wels
- Dr. Adrian Mirtl, Wahlarzt, 4048 Puchenau
- Dr. Christian, Wiesinger, Wahlarzt, 4210 Gallneukirchen
Kinderheilkunde
- Dr. Werner Zissler, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 4810 Gmunden
- Dr. Susanne Heindl, Wahlarzt, 4400 Steyr
- Dr. Marta Mayrhofer, Wahlarzt, 4073 Wilhering
Orthopädie
- Dr. Michael Stöbich, Wahlarzt, 4020 Linz
- Mag. Dr. Rainer Hochgatterer, Wahlarzt, 4040 Linz
- Dr. Kalojan Petkin, Wahlarzt, 4040 Linz
Plastische Chirurgie
- Dr. Reinhard Pauzenberger, Wahlarzt, 4600 Wels
- Doz. Dr. Georg Huemer, Wahlarzt, Privat, 4020 Linz
- Prim. Priv.-Doz. Dr. Manfred Schmidt, FEBOPRAS, Wahlarzt, 4020 Linz
Urologie
- Dr. Georg Stiendl, F.E.B.U., Wahlarzt, 4072 Alkoven
- Dr. Shahin, Abbasi Monem, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, Privat, 4540 Bad Hall
- Dr. Markus Pernegger, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 4020 Linz
Zahnmedizin
- Dr. med. dent. Ulrich Guserl, Wahlarzt, Privat, 4040 Linz
- DDr. Florian Six, Wahlarzt, 4600 Wels
- Dr. med. dent. Victoria Hofer, Wahlarzt 4600 Wels
Salzburg
Allgemeinmedizin
- Dr. Emanuel Gollegger, Privat, Wahlarzt, 5020 Salzburg
- Dr. Stefan König, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 5020 Salzburg
- Dr. Clemens Mantinger, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 5020 Salzburg
Augenheilkunde
- Priv.-Doz. Dr. Josef Stoiber, Wahlarzt, Privat, 5020 Salzburg
- Priv. Doz. Dr. Orang Seyeddain, Privat, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 5020 Salzburg
- Dr. Wolfgang Riha, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 5020 Salzburg
Chirurgie
- Dr. Kurosch Borhanian, Wahlarzt, Privat, 5020 Salzburg
- Dr. Rudolf Johannes Stadlhuber, Wahlarzt, Privat, SVS, BVAEB, KFA, 5020 Salzburg
- Dr. Katharina Fischer, Wahlarzt, 5020 Salzburg
Frauenheilkunde
- Dr. Andrea Lederer, Wahlarzt, 5020 Salzburg
- Dr. med. Eva Lunzer-Mühl, Wahlarzt, 5020 Salzburg
- Dr. Anna-Maria Parger, Wahlarzt, 5400 Hallein
Gastroenterologie
- Dr. Thomas Haas, Wahlarzt, 5020 Salzburg
- Dr. Andreas Stadlmayr, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 5020 Salzburg
- Dr. Rainer Herrmann, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 5600 Sankt Johann im Pongau
Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten
- Dr. Paul Windischbauer, Wahlarzt, KFA, 5322 Hof bei Salzburg
- Dr. Eva Staudach, Wahlarzt ,KFA, SVS, BVAEB, Privat, 5026 Salzburg
- Dr. Martin Dejaco, Wahlarzt, 5020 Salzburg
Haut- und Geschlechtskrankheiten
- Dr. Michael Mandl, Wahlarzt, KFA, SVS, BVAEB, 5020 Salzburg
- Dr. med. univ. Alice Jansky, Wahlarzt, 5020 Salzburg
- Dr. Manfred Fiebiger, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 5020 Salzburg
Kardiologie
- OA Dr. Gerhard L. Jansky, Wahlarzt, 5020 Salzburg
- Dr. M. Reza Talebzadeh, Wahlarzt, 5020 Salzburg
- Dr. med. Martin Linke, Wahlarzt, Privat, 5020 Salzburg
Kinderheilkunde
- Dr. Sabine Jutta Wipfinger, ÖGK, BVAEB, SVS, 5400 Hallein
- Dr. Martin Joachim Kundt, Wahlarzt, 5026 Salzburg
- Dr. Andre Hubert Golser, Wahlarzt, 5020 Salzburg
Orthopädie
- Dr. univ. med. Christian Lang, Wahlarzt, 5020 Salzburg
- Dr. med. Thomas Drekonja, KFA, 5020 Salzburg
- Dr. med. univ. Christoph Thaler, Wahlarzt, 5071 Wals bei Salzburg
Plastische Chirurgie
- Priv. Doz. Dr. Heinrich Schubert, Wahlarzt, Privat, 5020 Salzburg
- Dr. Jörg Dabernig, Wahlarzt, 5020 Salzburg
- Dr. Alexander Papp, Wahlarzt, 5061 Elsbethen
Urologie
- Dr. Elmar Schweigreiter, BVAEB, SVS, KFA, 5620 Schwarzach im Pongau
- Dr. Andrea Gnad, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 5020 Salzburg
- Dr. med. univ. Maximilian, Alexander Horetzky, Privat, Wahlarzt, 5020 Salzburg
Zahnmedizin
- Dr. Stephan Hinz, Wahlarzt, Privat, 5020 Salzburg
- Dr. med. Hans-Peter Wolf, Wahlarzt, 5110 Oberndorf bei Salzburg
- Dr. Thomas Wiener, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 5020 Salzburg
Steiermark
Allgemeinmedizin
- Dr. Andrea Luidold, Privat, 8430 Leibnitz
- Dr. Kristina Hütter-Klepp, Wahlarzt, KFA, 8045 Graz-Andritz
- Dr. med. univ. et scient. med., Stefan Lindpointner, Wahlarzt, Privat, 8047 Graz
Augenheilkunde
- Univ. Doz. Dr. Navid Ardjomand, FEBO, KFA, Wahlarzt, Privat, 8010 Graz
- Dr. med. univ. Stefan Makk, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, Privat, 8055 Graz
- Dr. Andreas Borkenstein, Wahlarzt, 8010 Graz
Chirurgie
- Dr. Gunther Arco, Wahlarzt, Privat, 8055 Graz
- Priv.-Doz. Dr. Karl Philipp, Mrak-Caamaño, MSc, Wahlarzt, 8010 Graz
- Dr. Manfred Nothnagel, Wahlarzt, Privat, 8052 Graz-Wetzelsdor
Frauenheilkunde
- Dr. med. univ. Antonia H. Lipp-Pump, Wahlarzt, 8010 Graz
- Dr. med. univ. Susanne Schneuber-Freidl, Wahlarzt, 8010 Graz
- Dr. Armin Tamegger, ÖGK, KFA, BVAEB, SVS, 8010 Graz
Gastroenterologie
- Dr. med. univ. Dieter Ableitner, KFA, 8552 Eibiswald
- Priv. Doz. Dr. Babak Bahadori, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 8970 Schladming
- Dr. Melanie Doder, KFA, 8042 Graz-St. Peter
Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten
- Dr. Georg Kangler, KFA, Wahlarzt, 8111 Gratwein-Straßengel
- Priv. Doz. Dr. Axel Wolf, Wahlarzt, 8010 Graz
- Dr. Dr. med. univ. Georg Wallner, MSc, ÖGK, KFA, SVS, BVAEB, 8680 Mürzzuschlag
Haut- und Geschlechtskrankheiten
- Univ. Prof. Dr. Laila El Shabrawi-Caelen, Wahlarzt, 8010 Graz
- Dr. Christian Schuster, Wahlarzt, 8230 Hartberg
- Priv. Doz. Dr. Christiane Thallinger,, MSc, MBA, Privat, Wahlarzt, 8850 Murau
Kardiologie
- Doz. DDr. Manfred Wonisch, KFA, ÖGK, SVS, BVAEB, Privat, 8010 Graz
- Prim. Univ. Doz. Dr. Herwig Köppel, KFA, SVS, BVAEB, 8020 Graz
- Dr. Alexander Lehr, Wahlarzt, KFA, SVS, 8341 Paldau
Kinderheilkunde
- OA Priv. Doz. Dr. Heinz Zotter, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 8042 Graz
- Dr. Jasmin Pansy, Wahlarzt, 8010 Graz
- Dr. Bernd Heinzl, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 8010 Graz
Orthopädie
- Priv. Doz. Dr. Heimo Clar, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, Wahlarzt, Privat, 8010 Graz
- Dr. med. univ. Clemens, Carl Wissiak, Wahlarzt, 8530 Deutschlandsberg
- Dr. Rolf Michael Krifter, Wahlarzt, 8010 Graz
Plastische Chirurgie
- Priv.-Doz. Dr. Florian Ensat, Wahlarzt, Privat, 8010 Graz
- Univ.-Doz. Dr. Franz Maria Haas, Wahlarzt, 8047 Graz
- Univ. Doz. Dr. Helmut Hoflehner, Privat, 8010 Graz
Urologie
- OA Dr. med. Mario Sunjara, Wahlarzt, 8042 Graz-St. Peter
- Dr. Andrea Ulreich, F.E.B.U., KFA, ÖGK, SVS, BVAEB, Privat, 8230 Hartberg
- A.o. Univ. Prof. Dr. Richard Zigeuner, Wahlarzt, 8010 Graz
Zahnmedizin
- Dr. med. dent. Simone Wurzinger, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 8010 Graz
- Dr. med. univ. Robert Horvath, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 8010 Graz
- DDr. Matthias Kristoferitsch, Wahlarzt, 8330 Feldbach
Der Experte hinter dem Ranking
Dipl.-Kfm. Gerald Timmel ist Mitgründer und Geschäftsführer der Patient:innenplattform DocFinder sowie Initiator des „Patients’ Choice Awards“. Auf dem Gesundheitsportal können Ärzt:innen von User:innen gesucht, gefunden, kommentiert und bewertet werden. Auf Basis dieser Bewertungen wird jährlich ein Ranking der beliebtesten Mediziner:innen erstellt. Die bestgereihten Ärzt:innen werden mit dem „Patients’ Choice Award“ ausgezeichnet. Das österreichweite Gesamtranking ist online unter docfinder.at abrufbar. Mithilfe verschiedener Filter – etwa nach Fachrichtung, Behandlungsmethoden, geografischer Nähe oder Beliebtheit – ermöglicht DocFinder Orientierung bei der Suche nach der passenden medizinischen Betreuung.