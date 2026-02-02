Österreichs Top-Ärzte 2026: Die besten aus den Bundesländern

Die Patientenplattform DocFinder ehrte die laut Online-Ranking besten Ärzt:innen des Landes mit den Patients‘ Choice Awards. Hier kommen die besten Mediziner:innen aus NÖ, ÖO, Salzburg und der Steiermark.

Für das aktuelle Ranking wurden mehr als eine halbe Million Erfahrungsberichte und Bewertungen sowie sämtliche Patientenanfragen auf DocFinder.at ausgewertet. Das Ergebnis soll sowohl fachliche Kompetenz als auch Aspekte wie Einfühlungsvermögen und gelungene Arzt-Patienten-Kommunikation widerspiegeln.

Nach den Ergebnissen aus Wien stellen wir Ihnen die besten Ärzte aus NÖ, ÖO, Salzburg und der Steiermark vor:

Niederösterreich

Allgemeinmedizin

Univ. Doz. Dr. Alexander Kober, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 3193 St. Aegyd am Neuwalde

Dr. med. univ. Michaela Meister, Privat, 2100 Korneuburg

Dr. Calipso Reif-Pröll, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS, Privat, 3041 Asperhofen

Augenheilkunde

Dr. Marianne Kolander-Koller, Wahlarzt, 2130 Mistelbach

OA Dr. med univ. Michael Marek, Wahlarzt, 2345 Brunn am Gebirge

Dr. med. univ. Michael Klosterer, Wahlarzt, 2700 Wr. Neustadt

Chirurgie

Univ. Prof. Dr. Sebastian F. Schoppmann, Privat, 3400 Klosterneuburg

Dr. Markus Kerninger, Wahlarzt, 3353 Biberbach

Priv. Doz. Dr. Alexander Hans Petter-Puchner, ÖGK, SVS, BVAEB, KFA, Privat, 3100 St. Pölten

Frauenheilkunde

Dr. Jael Bosman, Wahlarzt, 2130 Mistelbach

OÄ Dr. Anita Rohrbacher, Wahlarzt, Privat, 3141 Rassing

Dr. Alexander Just, Wahlarzt, Privat, 3100 St. Pölten

Gastroenterologie

OA. Dr. Martin Ledl, Wahlarzt, Privat, 2514 Traiskirchen

OA Dr. Marco Carniel, KFA, ÖGK, SVS, BVAEB, 2620 Neunkirchen

Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Bernhard Angermayr, ÖGK, 3100 St. Pölten

Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten

Dr. Michael Pichelmaier, Wahlarzt, Privat, 2100 Korneuburg

Dr. Nina Kramer, Wahlarzt, 2340 Mödling

OA Dr. Tarek Alborno, Wahlarzt, 2340 Mödling

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Dr. Klaus Toblier, Privat, 2500 Baden

Dr. Daniel Blagojevic, Wahlarzt, 2301 Groß-Enzersdorf

Dr. Sylvia Orasche, Wahlarzt, 3430 Tulln

Kardiologie

Prof. Dr. Jolanta Siller-Matula, Wahlarzt, Privat, 3400 Klosterneuburg

Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Hirschl, Wahlarzt, 3730 Eggenburg

Dr. Mariella Kadnar-Wölken, ÖGK, BVAEB, KFA, SVS, Privat, 2320 Schwechat

Kinderheilkunde

Dr. Johannes Kulnig, Wahlarzt, 3443 Sieghartskirchen

OÄ Dr. Petra Schlager, Wahlarzt, 2630 Ternitz

Dr. Stefan Rippel, Wahlarzt, 2345 Brunn am Gebirge

Orthopädie

OA Dr. Patrick Niederle, Wahlarzt, Privat, 2201 Gerasdorf

OA Dr. Christopher Godwin-Toby, Wahlarzt, 2514 Traiskirchen

Prim. Dr. Wolfgang Kaltenbrunner, Wahlarzt, Privat, 2100 Korneuburg

Plastische Chirurgie

Dr. Otto Riedl, MSc, Wahlarzt, 3430 Tulln

Dr. Doris Spreitzer, Wahlarzt, 2500 Baden

OA Dr. Wolfgang, Rohrbacher, Wahlarzt, Privat, 3141 Rassing

Urologie

OMR Dr. Muhammed Elfar, Wahlarzt, 2301 Groß-Enzersdorf

OÄ Dr. Renate Kirchmeyer, Wahlarzt, 3730 Eggenburg

Dr. Christian Fürst, F.E.B.U., Wahlarzt 3550 Langenlois

Zahnmedizin

Dr. Dana Vulpescu, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS, 2320 Schwechat

Dr. Martin Kellerer, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 3040 Neulengbach

Dr. Mariella Arnold, Wahlarzt, 2340 Mödling

Oberösterreich

Allgemeinmedizin

Dr. Isa Markus Sharbin, Wahlarzt, 4850 Timelkam

Dr. Matthias Ullner, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 4221 Steyregg

Dr. Stefan Sallaberger, KFA, BVAEB, SVS, ÖGK, Wahlarzt, Privat, 4650 Edt bei Lambach

Augenheilkunde

Prof. Dr. Martin Dirisamer, FEBO, Wahlarzt, Privat, 4020 Linz

Prof. Dr. Dr. Nikolaus Luft, FEBO, FWCRS, Wahlarzt, Privat, 4020 Linz

Dr. Paul Jirak, Wahlarzt, Privat, 4020 Linz

Chirurgie

Dr. med. univ. Mag. Hanna Sheu, MPH, Privat, 4020 Linz

Dr. Christoph Achleitner, Wahlarzt, ÖGK, BVAEB, SVS, 4020 Linz

Prim. Priv. Doz. Dr. Gernot Köhler, MSc, MBA, F.E.B.S, Wahlarzt, 4020 Linz

Frauenheilkunde

Dr. Gerald Fischerlehner, MBA, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 4020 Linz

OA Dr. Joachim Pömer, Wahlarzt, Privat, 4020 Linz

Dr. Markus Schnabel, Wahlarzt, 4020 Linz

Gastroenterologie

Dr. Rainer Hubmann, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 4040 Linz

Dr. Wolfgang Schöfer, Wahlarzt, 4780 Schärding

Dr. Christoph Heibl, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 4600 Wels

Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten

Dr. Michael Jemc, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 4040 Linz

Dr. Nicole Fischer, Wahlarzt, 4470 Enns

Dr. Anette Wenzel, ÖGK, KFA, SVS, BVAEB, 4020 Linz

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Dr. Emil Andonov, Wahlarzt, 4861 Schörfling am Attersee

Dr. Alex Jakob Kilbertus, Wahlarzt, 4600 Wels

Dr. Martin Barsch, Privat, Wahlarzt, 4020 Linz

Kardiologie

Dr. Sahba Enayati, Wahlarzt, 4600 Wels

Dr. Adrian Mirtl, Wahlarzt, 4048 Puchenau

Dr. Christian, Wiesinger, Wahlarzt, 4210 Gallneukirchen

Kinderheilkunde

Dr. Werner Zissler, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 4810 Gmunden

Dr. Susanne Heindl, Wahlarzt, 4400 Steyr

Dr. Marta Mayrhofer, Wahlarzt, 4073 Wilhering

Orthopädie

Dr. Michael Stöbich, Wahlarzt, 4020 Linz

Mag. Dr. Rainer Hochgatterer, Wahlarzt, 4040 Linz

Dr. Kalojan Petkin, Wahlarzt, 4040 Linz

Plastische Chirurgie

Dr. Reinhard Pauzenberger, Wahlarzt, 4600 Wels

Doz. Dr. Georg Huemer, Wahlarzt, Privat, 4020 Linz

Prim. Priv.-Doz. Dr. Manfred Schmidt, FEBOPRAS, Wahlarzt, 4020 Linz

Urologie

Dr. Georg Stiendl, F.E.B.U., Wahlarzt, 4072 Alkoven

Dr. Shahin, Abbasi Monem, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, Privat, 4540 Bad Hall

Dr. Markus Pernegger, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 4020 Linz

Zahnmedizin

Dr. med. dent. Ulrich Guserl, Wahlarzt, Privat, 4040 Linz

DDr. Florian Six, Wahlarzt, 4600 Wels

Dr. med. dent. Victoria Hofer, Wahlarzt 4600 Wels

Salzburg

Allgemeinmedizin

Dr. Emanuel Gollegger, Privat, Wahlarzt, 5020 Salzburg

Dr. Stefan König, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 5020 Salzburg

Dr. Clemens Mantinger, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 5020 Salzburg

Augenheilkunde

Priv.-Doz. Dr. Josef Stoiber, Wahlarzt, Privat, 5020 Salzburg

Priv. Doz. Dr. Orang Seyeddain, Privat, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 5020 Salzburg

Dr. Wolfgang Riha, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 5020 Salzburg

Chirurgie

Dr. Kurosch Borhanian, Wahlarzt, Privat, 5020 Salzburg

Dr. Rudolf Johannes Stadlhuber, Wahlarzt, Privat, SVS, BVAEB, KFA, 5020 Salzburg

Dr. Katharina Fischer, Wahlarzt, 5020 Salzburg

Frauenheilkunde

Dr. Andrea Lederer, Wahlarzt, 5020 Salzburg

Dr. med. Eva Lunzer-Mühl, Wahlarzt, 5020 Salzburg

Dr. Anna-Maria Parger, Wahlarzt, 5400 Hallein

Gastroenterologie

Dr. Thomas Haas, Wahlarzt, 5020 Salzburg

Dr. Andreas Stadlmayr, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 5020 Salzburg

Dr. Rainer Herrmann, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 5600 Sankt Johann im Pongau

Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten

Dr. Paul Windischbauer, Wahlarzt, KFA, 5322 Hof bei Salzburg

Dr. Eva Staudach, Wahlarzt ,KFA, SVS, BVAEB, Privat, 5026 Salzburg

Dr. Martin Dejaco, Wahlarzt, 5020 Salzburg

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Dr. Michael Mandl, Wahlarzt, KFA, SVS, BVAEB, 5020 Salzburg

Dr. med. univ. Alice Jansky, Wahlarzt, 5020 Salzburg

Dr. Manfred Fiebiger, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 5020 Salzburg

Kardiologie

OA Dr. Gerhard L. Jansky, Wahlarzt, 5020 Salzburg

Dr. M. Reza Talebzadeh, Wahlarzt, 5020 Salzburg

Dr. med. Martin Linke, Wahlarzt, Privat, 5020 Salzburg

Kinderheilkunde

Dr. Sabine Jutta Wipfinger, ÖGK, BVAEB, SVS, 5400 Hallein

Dr. Martin Joachim Kundt, Wahlarzt, 5026 Salzburg

Dr. Andre Hubert Golser, Wahlarzt, 5020 Salzburg

Orthopädie

Dr. univ. med. Christian Lang, Wahlarzt, 5020 Salzburg

Dr. med. Thomas Drekonja, KFA, 5020 Salzburg

Dr. med. univ. Christoph Thaler, Wahlarzt, 5071 Wals bei Salzburg

Plastische Chirurgie

Priv. Doz. Dr. Heinrich Schubert, Wahlarzt, Privat, 5020 Salzburg

Dr. Jörg Dabernig, Wahlarzt, 5020 Salzburg

Dr. Alexander Papp, Wahlarzt, 5061 Elsbethen

Urologie

Dr. Elmar Schweigreiter, BVAEB, SVS, KFA, 5620 Schwarzach im Pongau

Dr. Andrea Gnad, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 5020 Salzburg

Dr. med. univ. Maximilian, Alexander Horetzky, Privat, Wahlarzt, 5020 Salzburg

Zahnmedizin

Dr. Stephan Hinz, Wahlarzt, Privat, 5020 Salzburg

Dr. med. Hans-Peter Wolf, Wahlarzt, 5110 Oberndorf bei Salzburg

Dr. Thomas Wiener, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 5020 Salzburg

Steiermark

Allgemeinmedizin

Dr. Andrea Luidold, Privat, 8430 Leibnitz

Dr. Kristina Hütter-Klepp, Wahlarzt, KFA, 8045 Graz-Andritz

Dr. med. univ. et scient. med., Stefan Lindpointner, Wahlarzt, Privat, 8047 Graz

Augenheilkunde

Univ. Doz. Dr. Navid Ardjomand, FEBO, KFA, Wahlarzt, Privat, 8010 Graz

Dr. med. univ. Stefan Makk, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, Privat, 8055 Graz

Dr. Andreas Borkenstein, Wahlarzt, 8010 Graz

Chirurgie

Dr. Gunther Arco, Wahlarzt, Privat, 8055 Graz

Priv.-Doz. Dr. Karl Philipp, Mrak-Caamaño, MSc, Wahlarzt, 8010 Graz

Dr. Manfred Nothnagel, Wahlarzt, Privat, 8052 Graz-Wetzelsdor

Frauenheilkunde

Dr. med. univ. Antonia H. Lipp-Pump, Wahlarzt, 8010 Graz

Dr. med. univ. Susanne Schneuber-Freidl, Wahlarzt, 8010 Graz

Dr. Armin Tamegger, ÖGK, KFA, BVAEB, SVS, 8010 Graz

Gastroenterologie

Dr. med. univ. Dieter Ableitner, KFA, 8552 Eibiswald

Priv. Doz. Dr. Babak Bahadori, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 8970 Schladming

Dr. Melanie Doder, KFA, 8042 Graz-St. Peter

Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten

Dr. Georg Kangler, KFA, Wahlarzt, 8111 Gratwein-Straßengel

Priv. Doz. Dr. Axel Wolf, Wahlarzt, 8010 Graz

Dr. Dr. med. univ. Georg Wallner, MSc, ÖGK, KFA, SVS, BVAEB, 8680 Mürzzuschlag

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Univ. Prof. Dr. Laila El Shabrawi-Caelen, Wahlarzt, 8010 Graz

Dr. Christian Schuster, Wahlarzt, 8230 Hartberg

Priv. Doz. Dr. Christiane Thallinger,, MSc, MBA, Privat, Wahlarzt, 8850 Murau

Kardiologie

Doz. DDr. Manfred Wonisch, KFA, ÖGK, SVS, BVAEB, Privat, 8010 Graz

Prim. Univ. Doz. Dr. Herwig Köppel, KFA, SVS, BVAEB, 8020 Graz

Dr. Alexander Lehr, Wahlarzt, KFA, SVS, 8341 Paldau

Kinderheilkunde

OA Priv. Doz. Dr. Heinz Zotter, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 8042 Graz

Dr. Jasmin Pansy, Wahlarzt, 8010 Graz

Dr. Bernd Heinzl, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 8010 Graz

Orthopädie

Priv. Doz. Dr. Heimo Clar, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, Wahlarzt, Privat, 8010 Graz

Dr. med. univ. Clemens, Carl Wissiak, Wahlarzt, 8530 Deutschlandsberg

Dr. Rolf Michael Krifter, Wahlarzt, 8010 Graz

Plastische Chirurgie

Priv.-Doz. Dr. Florian Ensat, Wahlarzt, Privat, 8010 Graz

Univ.-Doz. Dr. Franz Maria Haas, Wahlarzt, 8047 Graz

Univ. Doz. Dr. Helmut Hoflehner, Privat, 8010 Graz

Urologie

OA Dr. med. Mario Sunjara, Wahlarzt, 8042 Graz-St. Peter

Dr. Andrea Ulreich, F.E.B.U., KFA, ÖGK, SVS, BVAEB, Privat, 8230 Hartberg

A.o. Univ. Prof. Dr. Richard Zigeuner, Wahlarzt, 8010 Graz

Zahnmedizin

Dr. med. dent. Simone Wurzinger, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 8010 Graz

Dr. med. univ. Robert Horvath, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 8010 Graz

DDr. Matthias Kristoferitsch, Wahlarzt, 8330 Feldbach

Der Experte hinter dem Ranking

Dipl.-Kfm. Gerald Timmel ist Mitgründer und Geschäftsführer der Patient:innenplattform DocFinder sowie Initiator des „Patients’ Choice Awards“. Auf dem Gesundheitsportal können Ärzt:innen von User:innen gesucht, gefunden, kommentiert und bewertet werden. Auf Basis dieser Bewertungen wird jährlich ein Ranking der beliebtesten Mediziner:innen erstellt. Die bestgereihten Ärzt:innen werden mit dem „Patients’ Choice Award“ ausgezeichnet. Das österreichweite Gesamtranking ist online unter docfinder.at abrufbar. Mithilfe verschiedener Filter – etwa nach Fachrichtung, Behandlungsmethoden, geografischer Nähe oder Beliebtheit – ermöglicht DocFinder Orientierung bei der Suche nach der passenden medizinischen Betreuung.