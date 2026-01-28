Studie enthüllt: Diese Impfung könnte Ihr Demenzrisiko senken!

Demenz ist eine der größten Herausforderungen der modernen Medizin und trotz aller Fortschritte ist immer noch keine Heilung in Sicht. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten: Eine spezielle Impfung könnte einen überraschenden Schutz bieten.

Für Demenz gibt es (noch) keine Heilung. Trotzdem können wir im Alltag einiges tun, um uns davor zu schützen. So kann ein gesunder Lebensstil mit ausgewogener Ernährung, regelmäßiger Bewegung und sozialen Aktivitäten das Risiko erheblich senken. Nun zeigt eine neue, bahnbrechende Studie, dass auch eine Impfung gegen Gürtelrose das Risiko, an Demenz zu erkranken, deutlich verringern könnte.

Gürtelrose-Impfung schützt vor Demenz

Laut einer kürzlich im renommierten Fachjournal Lancet Neurology veröffentlichten Studie könnte die Gürtelrose-Impfung gleichzeitig vor einer Demenzerkrankung schützen. Forscher analysierten die Gesundheitsdaten von Hunderttausenden von Menschen und kamen zu einem erstaunlichen Ergebnis: Wer gegen Gürtelrose geimpft wurde, erkrankte seltener an Demenz im Vergleich zu Menschen, die diese Impfung nicht erhalten hatten.

Die Gürtelrose-Impfung mit dem Lebendimpfstoff Zostavax scheint dabei nicht nur vorbeugend zu wirken, sondern könnte auch bei bereits bestehenden Demenzerkrankungen eine positive Wirkung entfalten. Diese Erkenntnis ist ein echter Hoffnungsschimmer, denn demenzbedingte Erkrankungen nehmen weltweit dramatisch zu, und neue Präventionsstrategien sind dringend notwendig.

Genaue Wirkung noch unklar

Obwohl die Studie klare Hinweise auf eine schützende Wirkung liefert, ist die genaue Wirkung noch nicht vollständig geklärt. Es ist jedoch naheliegend, dass die Viren, die Gürtelrose und Windpocken verursachen, Entzündungsprozesse im Gehirn fördern, die das Risiko einer Demenzerkrankung erhöhen. In diesem Fall würde die Impfung direkt vor den negativen Auswirkungen des Virus schützen und somit auch das Demenzrisiko verringern.

Eine andere Möglichkeit ist, dass der allgemeine Effekt, den Impfungen auf das Immunsystem haben, sich auch positiv auf die Gesundheit des Gehirns auswirkt. Der erste Ansatz scheint jedoch wahrscheinlicher, da vergleichbare Impfungen, wie etwa die Grippeimpfung, keine ähnliche Schutzwirkung gegen Demenz zu haben scheinen.

Demenzprävention

Die Ergebnisse der Studie sind vielversprechend, doch es gibt einen wichtigen Vorbehalt: Die in der Untersuchung verwendete Gürtelrose-Impfung ist ein Lebendimpfstoff, während in Österreich ein Totimpfstoff eingesetzt wird. Ob dieser in gleicher Weise vor Demenz schützt, lässt sich derzeit noch nicht sicher sagen. Aber auch hierzulande erhalten alle Menschen ab 60 Jahren eine Empfehlung, sich gegen Gürtelrose impfen zu lassen und vielleicht schützt man sich damit gleichzeitig vor Demenz.