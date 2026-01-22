Ranking enthüllt: Die schönste Kleinstadt Europas ist in Österreich!

Laut dem aktuellen Ranking des US-Reisemagazins „Travel + Leisure“ befindet sich die charmanteste Kleinstadt Europas im Salzburger Land.

Manchmal sind es nicht die großen Metropolen, die uns am meisten beeindrucken, sondern die kleinen Orte, in denen die Zeit ein bisschen langsamer tickt. Wo man morgens mit Blick auf Berge, Meer oder historische Altstädte aufwacht, wo das Frühstück im Straßencafé länger dauert als geplant und wo man sich schon nach wenigen Stunden fragt, warum man eigentlich jemals wieder wegfahren sollte. Genau diese Orte stehen gerade wieder im Rampenlicht.

Das US-Reisemagazin „Travel + Leisure“ hat die schönsten Kleinstädte Europas gekürt – und damit einmal mehr bewiesen, dass wahre Reiseperlen oft abseits der typischen Touristenrouten liegen. Von wilden Fjorden in Island über mittelalterliche Städte in Süddeutschland bis hin zu mediterranen Traumdörfern in Italien: Das Ranking liest sich wie eine Einladung, Europa neu zu entdecken.

Besonders schön: auch eine österreichische Stadt schafft es ins Ranking direkt auf Platz 1.

Zell am See ist die charmanteste Kleinstadt Europas

© Getty Images

Eingebettet zwischen dem Zeller See und den schneebedeckten Gipfeln der Hohen Tauern vereint Zell am See einfach alles, was wir an Österreich lieben: Natur, Eleganz und Gemütlichkeit.

Im Sommer spiegelt sich das Bergpanorama im glasklaren See, Segelboote gleiten übers Wasser, während man an der Seepromenade ein Eis schlemmt oder einen Spritzer trinkt. Im Winter wird Zell am See zum Ski- und Winterwunderland, vor allem durch die Nähe zum Gletscher Kitzsteinhorn.

Was die Stadt aber wirklich besonders macht, ist diese perfekte Mischung aus Alpen-Idylle und internationalem Flair: Stylishe Boutique-Hotels, moderne Seilbahnen, feine Restaurants – und trotzdem fühlt sich alles angenehm entspannt und nicht überlaufen an.

Kein Wunder also, dass Travel + Leisure Zell am See auf Platz 1 gesetzt hat. Diese Kulisse kann man einfach nicht toppen.

Platz 2 bis 5

Die weiteren vier Städte der Top 5 Orte könnten unterschiedlicher kaum sein.

Platz 2: Gangi (Italien) – Sizilianisches Dorf wie aus einem Film

© Getty Images

Hoch oben in den Bergen Siziliens liegt Gangi, ein Dorf, das aussieht, als wäre es direkt aus einem alten italienischen Liebesfilm gefallen. Enge Gassen, steinerne Häuser, Balkone voller Blumen.

Platz 3: Bled (Slowenien) – Märchensee mit Inselkirche

© Getty Images

In der Mitte des smaragdgrünen Sees liegt eine kleine Insel mit Kirche, rundherum Alpen, darüber thront eine Burg auf einem Felsen – kitschig schön, aber auf die beste Art. Bled ist der perfekte Ort für Romantiker:innen, Wanderfans und alle, die tief durchatmen wollen.

Platz 4: Rothenburg ob der Tauber (Deutschland) – Mittelalter zum Anfassen

© Getty Images

Rothenburg ob der Tauber in Bayern ist eine komplett erhaltene Altstadt mit Stadtmauer, Fachwerkhäusern und Kopfsteinpflaster und wirkt wie eine Zeitreise ins Mittelalter. Vor allem in der Dämmerung, wenn die Laternen angehen, fühlt man sich hier wie in einem Märchen.

Platz 5: Seydisfjordur (Island) – Bunte Häuser in wilder Natur

© Getty Images

Ganz anders, aber genauso beeindruckend ist Seydisfjordur im Osten Islands. Das kleine Hafenstädtchen liegt zwischen steilen Bergen und Wasserfällen – und überrascht mit bunten Häusern und einer kreativen Szene. Die berühmte Regenbogenstraße, die zur kleinen blauen Kirche führt, ist längst ein Instagram-Hit.

Die 17 schönsten Kleinstädte Europas

Zell am See (Österreich) Gangi (Italien) Bled (Slowenien) Rothenburg ob der Tauber (Deutschland) Seydisfjordur (Island) Cadaqués (Spanien) Sozopol (Bulgarien) Saint-Jean-de-Luz (Frankreich) Otepää (Estland) Otranto (Italien) Zermatt (Schweiz) Óbidos (Portugal) Rovinj (Kroatien) Castelsardo (Italien) Ambleside (Großbritannien) Pyrgi (Griechenland) Telč (Tschechien)

Europa hat so viel mehr zu bieten als nur Großstädte

Ob alpines Postkartenmotiv in Zell am See, italienische Dolce-Vita in Gangi oder nordische Wildheit in Seydisfjordur – die 17 schönsten Kleinstädte Europas zeigen, wie vielfältig unser Kontinent ist.