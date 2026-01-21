Citytrips mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für 2026

Overtourism war gestern! 2026 wollen immer mehr Reisende genau das Gegenteil: Platz zum Durchatmen, authentische Cafés statt Selfie-Schlangen und Städte, die noch nicht auf Social Media leerfotografiert wurden. Diese unterschätzten Städte in Europa lohnen sich jetzt besonders für einen Städtetrip.

Während Barcelona, Paris & Co. unter Besucherströmen ächzen, boomen kleinere, oft völlig unterschätzte Städte – und das Beste daran: Sie sind meist deutlich günstiger. Flüge, Hotels, Essen, Eintritte – alles kostet weniger, das Reiseerlebnis fühlt sich aber oft schöner an. Denn wer bereit ist, ein bisschen abseits der klassischen Postkarten-Metropolen zu reisen, bekommt mehr Authentizität und schont dabei sogar das Reisebudget.

Hier kommen unsere aktuellen Favoriten für europäische Städte mit besonders starkem Preis-Leistungs-Verhältnis:

Bologna: Italiens unterschätzte Genuss-Hauptstadt

© Getty Images

Vergessen Sie Florenz und Rom. Bologna ist mindestens genauso schön, aber deutlich entspannter und günstiger. Zwischen mittelalterlichen Arkadengängen, schiefen Türmen und kleinen Trattorien fühlt sich die Stadt wie ein lebendiges Freilichtmuseum an.

Wer die 498 Stufen auf den Asinelli-Turm schafft, wird mit einem der besten Stadtblicke Norditaliens belohnt. Kulinarisch wurde hier die echte Bolognese geboren – günstiger und besser als in jeder Touri-Metropole.

Zadar: Meeresrauschen statt Großstadtlärm

© Getty Images

Zadar verbindet alles, was wir lieben: Altstadt, Strände, Sonnenuntergänge und Preise, bei denen man nicht schlucken muss. Highlight ist die berühmte Meeresorgel, die durch die Wellen Musik erzeugt. Die Altstadt liegt auf einer Halbinsel, überall findet man römische Ruinen, kleine Bars und Blick aufs tiefblaue Adriatische Meer.

Tivat: Montenegros stylische Mini-Riviera

© Getty Images

Tivat ist klein, aber fühlt sich ziemlich luxuriös an - nur eben ohne die Luxus-Preise. Die Marina Porto Montenegro bringt ein bisschen Jetset, während die Bucht von Kotor für kitschfreie Naturmomente sorgt. In wenigen Minuten ist man auf Booten, bei Inselkirchen oder in der Blauen Grotte.

Olbia: Sardiniens entspannte Seite

© Getty Images

Die kleine Hafenstadt ist der perfekte Ausgangspunkt für Sardiniens Traumstrände, aber selbst überraschend charmant: bunte Häuser, kleine Cafés, eine hübsche Altstadt.

Hier bekommt man Dolce Vita ohne Instagram-Overkill.

Danzig: Ostsee trifft Geschichte

© Getty Images

Noch viel zu unterschätzt: Gdańsk an Polens Ostsee. Bunte Bürgerhäuser, lange Sandstrände, spannende Geschichte und Preise, die Westeuropäer glücklich machen.

Ideal für einen langen Wochenendtrip mit Kultur, Meer und gutem Essen.

Timișoara: Rumäniens kreative Überraschung

© Getty Images

Eine der coolsten aufstrebenden Städte Osteuropas: Kaffeehäuser, Jugendstil-Architektur, viel Kultur. Timișoara fühlt sich ein bisschen wie Wien an – nur mit Balkan-Vibes und viel günstigeren Preisen.