Wien auf Platz 2: Das schönste Städteziel Europas liegt im Nachbarland

Wo soll man bei Hunderten von Städten, aus denen man wählen kann, dieses Jahr als Erstes hinfahren? Keine Sorge: Die Experten von Timeout haben die Arbeit für Sie übernommen und eine Auswahl getroffen. Wien steht dabei ganz oben auf der Liste!

Europa hat im kommenden Jahr mehr zu bieten als je zuvor. Von aufregenden internationalen Sportevents über außergewöhnliche Festivals bis hin zu spektakulären Kunstausstellungen. Das Timeout-Ranking enthüllt, welche Städte sich 2026 besonders lohnen und dafür müssen Sie nicht weit reisen, denn die schönsten Städteziele liegen in unseren Nachbarländern.

Platz 1: Mailand

© Getty Images

Ganz oben auf der Liste steht Mailand, die italienische Mode- und Design-Hauptstadt, die 2026 mit einem der größten Sportereignisse des Jahres, den Olympischen Winterspielen, glänzt. In Zusammenarbeit mit Cortina ist Mailand Gastgeber der Eröffnungsfeier, die am 6. Februar im legendären Stadion San Siro stattfindet. Aber Mailand hat mehr zu bieten als nur Sport: Historische Sehenswürdigkeiten, elegante Boutiquen und eine erstklassige Gastronomie machen diese Stadt zu einem absoluten Muss!

Platz 2: Wien

© Getty Images

Wien ist und bleibt eines der beliebtesten Städteziele. 2026 feiert Wien eine ganze Reihe bedeutender Jubiläen: Mozarts 270. Geburtstag, das silberne Jubiläum des MuseumsQuartiers, das 250-jährige Bestehen der Albertina-Sammlung und des legendären Burgtheaters. Besonders spannend: Der Eurovision Song Contest kehrt nach Wien zurück und feiert seinen 70. Geburtstag in der legendären Wiener Stadthalle! Egal, ob man durch das Barockviertel spaziert, im Kunsthistorischen Museum stöbert oder einen Wiener Kaffee genießt, die österreichische Hauptstadt bietet das ganze Jahr über unzählige Möglichkeiten für unvergessliche Erlebnisse.

Platz 3: Trenčín

© Getty Images

Die slowakische Stadt Trenčín mag vielen noch unbekannt sein, doch 2026 wird sich das ändern! Als Kulturhauptstadt Europas 2026 zieht Trenčín mit einer Vielzahl von Veranstaltungen und Ausstellungen die Aufmerksamkeit auf sich. Unter dem Motto „Neugier wecken“ werden Konzerte, Festivals, Paraden und außergewöhnliche Ausstellungen die Stadt im Jahr 2026 prägen. Trenčín, die malerische Stadt am Fluss Váh, ist bisher eine der am meisten unterschätzten Städte Europas – doch 2026 wird sie zum absoluten Kulturtipp.

Platz 4: Glasgow

© Getty Images

Auch die schottische Stadt Glasgow darf auf Ihrer Liste nicht fehlen. Im Sommer 2026 finden hier die Commonwealth Games statt, und die Stadt wird zum Treffpunkt der besten Athleten der Welt. Aber Glasgow hat mehr zu bieten als nur Sport: Eine explosive Mischung aus Kultur, kulinarischen Köstlichkeiten und einer lebendigen Kunstszene macht Glasgow zu einem Hotspot für alle, die mehr erleben wollen als nur die üblichen Sehenswürdigkeiten.