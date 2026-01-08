Statt große Metropolen: Diese Geheimtipps in Europa sind die Trendreiseziele 2026

Für einen Städtetrip muss es nicht immer nur Paris oder London sein! Italien und Spanien locken 2026 mit bezaubernden Geheimtipps. Wir verraten die Top-Destinationen.

Städtereisen in Europa verändern sich. Abseits beliebter Hauptstädte rücken auch kleinere, weniger bekannte Städte immer stärker in den Fokus. Die führende Plattform für multimodale Reisebuchungen Omio verzeichnet in den Buchungszahlen 2025 einen wachsenden Trend: Zweitstädte sind auf dem Vormarsch.

Während große Metropolen weiterhin hoch im Kurs stehen, planen 21 % der Reisenden für 2026 den Besuch von weniger bekannten, noch geheimen Reisezielen. Als wichtigste Gründe nennen sie niedrigere Preise (51 %), weniger Menschenmassen (44 %), besondere Kultur und Sehenswürdigkeiten (40 %) sowie authentische und lokale Erlebnisse (34 %). Omio selbst beobachtet einen Buchungsanstieg in Zweitstädten um 30 % im Vergleich zum Vorjahr, während die Top-Städte um 15 % zulegten.

Doch wohin sind Reisende als Nächstes unterwegs? Die Antwort liefert eine Omio-Analyse des Jahr-über-Jahr-Buchungswachstums seiner Top-200-Städtedestinationen. Das Ergebnis ist eine Liste der am schnellsten wachsenden Reise-Hotspots, die Reisende für 2026 auf dem Radar haben sollten.

Die Top 10 Trendreiseziele für 2026

Geheimtipps im Süden und Westen Spaniens sowie in Apulien dominieren die Top-10:

1. Salamanca, Spanien (+168 %)

© Getty Images

Eine Stadt aus goldenem Sandstein, reich an Geschichte und lebendig durch das Studentenleben. Die Plaza Mayor ist das pulsierende Herz der Stadt, und das vielfältige Kulturprogramm zieht Besucher:innen an, die ein authentisches kastilisches Erlebnis suchen. Von Madrid aus fährt man mit dem Zug in rund zwei Stunden nach Salamanca.

2. Marbella, Spanien (+159 %)

© Getty Images

Mehr als nur ein Strandurlaub: Marbella hat sich zu einem ganzjährigen Reiseziel entwickelt. Wanderungen in der Sierra Blanca, ein wachsendes kulinarisches Angebot und ein lebendiges Stadtflair. Ganzjährig beleben Festivals und Sportevents die Stadt weit über den Sommer hinaus. Marbella lässt sich direkt mit dem Bus von Málaga erreichen; wer von Madrid anreist, kann zunächst den Zug nach Málaga nehmen und anschließend mit dem Bus weiterreisen.

3. Monopoli, Italien (+141 %)

© Getty Images

Monopoli besticht durch seine weiß getünchte Altstadt, den malerischen Hafen und frische Meeresfrüchte – ein entspanntes Küstenerlebnis abseits der großen italienischen Hotspots. Dank milder Winter lohnt sich ein Besuch der Stadt auch außerhalb der Hochsaison. Die Zugfahrt von Bari nach Monopoli dauert etwa 30 Minuten.

4. Polignano a Mare, Italien (+127 %)

© Getty Images

Polignano a Mare, nur eine kurze Zugfahrt von Bari entfernt, ist eine kleine Küstenstadt, die spektakulär auf Kalksteinklippen über der Adria thront. Berühmt für ihre türkisfarbenen Buchten, verwinkelten Gassen und das historische Zentrum, lädt die Stadt auch außerhalb der sehr geschäftigen Hochsaison zu entspannten Spaziergängen entlang der Küste und zu kulturellen Erlebnissen ein.

5. Alberobello, Italien (+122 %)

© Getty Images

Alberobello gehört zu den bekanntesten Städten Apuliens und ist berühmt für seine UNESCO-gelisteten Trulli-Häuser. Wer die Region erkunden möchte, kann das Valle d’Itria mit seinen Weinbergen, Radwegen und charmanten Hügelstädten entdecken. Statt in der stark frequentierten Hochsaison, empfiehlt sich eine entspanntere Reise in der Nebensaison. Alberobello ist von Bari aus gut mit dem Zug erreichbar.

6. Matera, Italien (+89 %)

© Getty Images

Südlich von Apulien, in der Region Basilikata, liegt Matera, weltberühmt für die historischen Höhlenwohnungen ‚Sassi‘. Seit der Ernennung zur Europäischen Kulturhauptstadt 2019 hat die Stadt ihr kulturelles Angebot weiter ausgebaut und zieht Besucher:innen mit Ausstellungen, Festivals und innovativen Projekten an. Die Anreise von Bari nach Matera führt in etwas mehr als einer Stunde mit dem Bus in die Stadt.

7. Bari, Italien (+88 %)

© Getty Images

Bari, das Herz Apuliens an der Adriaküste, vereint die pulsierende Atmosphäre eines Hafens mit jungem Universitätsflair. Die Stadt ist Ausgangspunkt für zahlreiche Ausflüge durch Apulien und überzeugt mit einer aufstrebenden GastronomiezeneGastronomieszene, in der sich traditionelle Pasta direkt vor Ort genießen lässt. In den eng verwinkelten Gassen und historischen Plätzen lassen sich kulinarische und kulturelle Highlights entdecken. Nach Bari gelangt man entweder per Flugzeug oder mit dem Hochgeschwindigkeitszug.

8. Murcia, Spanien (+77 %)

© Getty Images

Die Stadt vereint ein warmes Klima, barocke Architektur und kulinarische Traditionen. Sie ist ein ideales Ziel für Reisende, die eine ruhigere spanische Stadt mit regionalem Flair suchen. Die Anreise erfolgt per Flugzeug, Zug oder Bus direkt nach Murcia.

9. Santiago de Compostela, Spanien (+77 %)

© Getty Images

Bekannt als Ziel des Camino de Santiago, zieht die Stadt mit ihrem historischen Zentrum auch Reisende an, die den Pilgerwegen folgen. Die Anreise nach Santiago de Compostela erfolgt entweder per Flugzeug zum Flughafen SCQ oder per Zug.

10. Valladolid, Spanien (+68 %)

© Getty Images

Prächtige Renaissancebauten, hochwertige regionale Weine und eine aufstrebende Food-Szene prägen Valladolid – ein kulturelles Ziel, das noch wenig entdeckt ist. Von Madrid aus dauert die Zugfahrt etwa eine Stunde.

Neben den Top-10-Trendreisezielen für 2026 hat Omio auch weitere Destinationen ermittelt, die es ebenfalls in das Ranking der Top 20 geschafft haben und besonders gefragt sind:

11. Segovia, Spanien (+66 %)

12. Lecce, Italien (+62 %)

13. Oviedo, Spanien (+62 %)

14. Santander, Spanien (+62 %)

15. Jerez de la Frontera, Spanien (+59 %)

16. Antwerpen, Belgien (+58 %)

17. Ljubljana, Slowenien (+58 %)

18. Gent, Belgien (+55 %)

19. Dubrovnik, Kroatien (+54 %)

20. Annecy, Frankreich (+53 %)

Wer also Lust hat, Europas geheime Juwelen zu entdecken, sollte dieses Jahr einen Urlaub in diese unentdeckten Perlen planen.