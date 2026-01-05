Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.01.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Herzlichkeit kommt besonders gut an. Nur nicht mit Gefühlen spielen! Beruf: Gesprächsbereitschaft über neue Ideen braucht wohlüberlegtes Timing.

Gesprächsbereitschaft über neue Ideen braucht wohlüberlegtes Timing. Fitness:Maßvoller, nicht zu ungestüm, packen Sie nicht zu viel auf einmal an!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Gehen Sie mit Ansprüchen Ihres Partners großzügiger und tolerant um! Beruf: Mit einer positiven Haltung gegenüber neuen Ideen erreichen Sie mehr.

Mit einer positiven Haltung gegenüber neuen Ideen erreichen Sie mehr. Fitness:Schalten Sie zurück und seien Sie flexibler, statt sich zu stressen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Packen Sie etwas mehr Charme aus, aber wohldosiert, nicht übertrieben! Beruf: Wer die Ideen anderer honoriert, verkauft auch seine eigenen besser.

Wer die Ideen anderer honoriert, verkauft auch seine eigenen besser. Fitness:Schwungvoll durch den Tag, aber mit möglichst realistischer Planung!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Seien Sie nicht misstrauisch! Offenheit und Herzlichkeit sind gefragt. Beruf: Lassen Sie sich für neue Pläne begeistern, auch wenn sie gewagt sind!

Lassen Sie sich für neue Pläne begeistern, auch wenn sie gewagt sind! Fitness:Gute Laune und Zuversicht können einen Motivationsschub auslösen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Sie sind nicht zu übersehen. Gehen Sie mit Ihren Chancen sorgsam um! Beruf: Viel souveräner! Es wäre klug, die Leistungen anderer zu honorieren!

Viel souveräner! Es wäre klug, die Leistungen anderer zu honorieren! Fitness:Schach dem Frust! Lassen Sie sich von positiven Energien ermutigen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Souverän und charmant, statt zu ernsthaft! Vor allem: Freude teilen! Beruf: Auf Vorschläge anderer positiv zu reagieren, ist klüger als Kritik.

Auf Vorschläge anderer positiv zu reagieren, ist klüger als Kritik. Fitness:Mehr Mut, Neues zu wagen und auch mal über Ihren Schatten zu springen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Lust statt Frust ist die richtige Devise. Nur Dummheiten sind tabu. Beruf: Gestehen Sie sich mehr Spielraum zu! Speziell für Ihre Kreativität.

Gestehen Sie sich mehr Spielraum zu! Speziell für Ihre Kreativität. Fitness:Aufbruchstimmung ist gut, solange auch alles sorgfältig geplant ist.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Offen und herzlich! Wer sich verschließt, trifft auf wenig Gegenliebe. Beruf: Einwilligen, statt zu kämpfen! Ermutigung ist produktiver als Kritik.

Einwilligen, statt zu kämpfen! Ermutigung ist produktiver als Kritik. Fitness:Stress so weit wie möglich vermeiden! Gehen Sie sehr achtsam vor!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Lassen Sie sich nicht blenden, klären Sie Erwartungen vernünftig ab! Beruf: Begeisterung nutzt wenig, wenn Sie nicht stichhaltig argumentieren.

Begeisterung nutzt wenig, wenn Sie nicht stichhaltig argumentieren. Fitness:Sie brauchen Ermutigung. Das setzt eine vernünftige Haltung voraus.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Verbreiten Sie gute Laune! Herzlichkeit und Charme sind heute gefragt. Beruf: Positiv denken! Unvoreingenommen und offen zu sein, fördert Erfolg.

Positiv denken! Unvoreingenommen und offen zu sein, fördert Erfolg. Fitness:Großzügiger und mutiger schaffen Sie sicher ein angenehmeres Klima.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Geben Sie das Kommando ab und zollen Sie dem Partner mehr Anerkennung! Beruf: Eine aufmüpfige Haltung bringt Sie nicht weiter. Seien Sie kooperativ!

Eine aufmüpfige Haltung bringt Sie nicht weiter. Seien Sie kooperativ! Fitness:Langsamer und vorsichtiger! Setzen Sie sich nicht zu sehr unter Druck!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Lebensfreude miteinander zu teilen, ist heute das beste Liebeselixier. Beruf: Neue Ideen erst mal annehmen, statt Sie gleich kritisch zu überprüfen!

Neue Ideen erst mal annehmen, statt Sie gleich kritisch zu überprüfen! Fitness:Freundlicher! Die Stimmung, die Sie ausstrahlen, fällt auf Sie zurück.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.