Das sind die besten Würste der Welt: Österreichischer Grillklassiker mischt vorne mit

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen steigt sofort die Lust, den Grill anzuwerfen. Was da nicht fehlen darf? Eine köstliche Wurst! Jetzt hat die bekannte Food-Plattform TasteAtlas verraten, wo weltweit die beste Wurst zu finden ist und auch ein österreichischer Grillklassiker mischt vorne mit.

Wer macht die beste Wurst der Welt? Dieser Frage ist die renommierte internationale Food-Plattform TasteAtlas auf den Grund gegangen. Für das neue Ranking der „100 besten Würste der Welt“ wurden weltweit über 10.000 Nutzerbewertungen gesammelt und analysiert. Wir können stolz sein: Einer unserer liebsten heimischen Grill-Klassiker spielt ganz vorne mit.

Die beste Wurst der Welt: Alheira de Mirandela, Portugal

© Getty Images

Die beste Wurst der Welt, die Alheira de Mirandela , kommt laut Ranking aus Portugal. (Fun Fact: Von dort kommt laut TasteAtlas aktuell auch das beste Dessert der Welt). Diese traditionelle, geräucherte Delikatesse ist einzigartig: Sie besteht aus feinen Fleischstücken gemischt mit Brot. Geräuchert wird sie über Eichen- oder Olivenholz, was ihr ein unvergleichliches Aroma verleiht.

Platz 2: Kiełbasa wędzona, Polen

© Getty Images

Silber geht an den polnischen Ringwurst-Klassiker. Diese geräucherte Wurst ist ein echter Allrounder - sie wird gebacken, direkt vom Grill genossen oder verfeinert deftige polnische Suppen wie die berühmte Kohlsuppe Kapusniak.

Platz 3: Chistorra, Spanien

© Getty Images

Auf Platz drei schafft es die Chistorra aus Spanien. Die aus Schweinebauch oder -backe hergestellte, schnell gereifte Wurst bekommt durch ordentlich Knoblauch und Paprika ihre charakteristische rote Farbe. Sie ist ein absoluter Tapas-Liebling, der gebraten oder gegrillt auf der Zunge zergeht.

Käsekrainer auf Platz 25

Sie zischt, sie knackt und sie belohnt uns mit einem flüssigen Käse-Vulkan: Die Käsekrainer haben sich den sensationellen 25. Platz im weltweiten Ranking gesichert! Laut den Food-Experten überzeugt unser Grillklassiker durch die perfekte Mischung aus hochwertigem Schweine- (und oft Rind-)fleisch, feinen Gewürzen und dem absoluten Highlight: dem schmelzenden Schweizer Emmentaler im Inneren.

© Getty Images

Wer nicht selbst am Grill stehen möchte, wird in Wien fündig: Die internationalen Tester heben besonders den legendären Bitzinger Würstelstand sowie den Kult-Stand „Alles Wurscht“ hervor. Wer sich den Weltklasse-Genuss für zu Hause auf den Grill holen möchte, greift laut Auszeichnung am besten zur Käsekrainer aus dem Hause Radatz.

Die Top 25 der besten Würste der Welt

Alheira de Mirandela, Portugal Kiełbasa wędzona, Polen Chistorra, Spanien Chorizo a la parrilla, Argentinien Sucuk, Türkei Nürnberger Bratwürste, Deutschland Cârnaţi de Pleşcoi, Rumänien Salsiccia, Italien Merguez, Algerien Thüringer Rostbratwurst, Deutschland Boerewors, Südafrika Chorizo, Spanien Morcilla de Burgos, Spanien Bratwurst, Deutschland Lukanka, Bulgarien Kiełbasa polska, Polen Sai oua, Laos Alheira de Vinhais, Portugal Debreceni kolbász, Ungarn Luganega, Italien Kupati, Georgien Loukaniko, Griechenland Alheira, Portugal St. Galler Bratwurst, Schweiz Käsekrainer, Österreich

Auch wenn Portugal den Sieg einfährt – mit unserer geliebten Käsekrainer auf dem Grill sind wir für die kommenden Frühlings- und Sommerabende weltmeisterlich gerüstet!