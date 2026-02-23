Alles zu oe24VIP
Das sind die besten Würste der Welt: Österreichischer Grillklassiker mischt vorne mit
TasteAtlas Ranking

Das sind die besten Würste der Welt: Österreichischer Grillklassiker mischt vorne mit

23.02.26, 11:16
Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen steigt sofort die Lust, den Grill anzuwerfen. Was da nicht fehlen darf? Eine köstliche Wurst! Jetzt hat die bekannte Food-Plattform TasteAtlas verraten, wo weltweit die beste Wurst zu finden ist und auch ein österreichischer Grillklassiker mischt vorne mit.

Wer macht die beste Wurst der Welt? Dieser Frage ist die renommierte internationale Food-Plattform TasteAtlas auf den Grund gegangen. Für das neue Ranking der „100 besten Würste der Welt“ wurden weltweit über 10.000 Nutzerbewertungen gesammelt und analysiert. Wir können stolz sein: Einer unserer liebsten heimischen Grill-Klassiker spielt ganz vorne mit.

Die beste Wurst der Welt: Alheira de Mirandela, Portugal

Das sind die besten Würste der Welt: Österreichischer Grillklassiker mischt vorne mit
Die beste Wurst der Welt, die Alheira de Mirandela , kommt laut Ranking aus Portugal. (Fun Fact: Von dort kommt laut TasteAtlas aktuell auch das beste Dessert der Welt). Diese traditionelle, geräucherte Delikatesse ist einzigartig: Sie besteht aus feinen Fleischstücken gemischt mit Brot. Geräuchert wird sie über Eichen- oder Olivenholz, was ihr ein unvergleichliches Aroma verleiht.

Platz 2: Kiełbasa wędzona, Polen

Das sind die besten Würste der Welt: Österreichischer Grillklassiker mischt vorne mit
Silber geht an den polnischen Ringwurst-Klassiker. Diese geräucherte Wurst ist ein echter Allrounder - sie wird gebacken, direkt vom Grill genossen oder verfeinert deftige polnische Suppen wie die berühmte Kohlsuppe Kapusniak.

Platz 3: Chistorra, Spanien

Das sind die besten Würste der Welt: Österreichischer Grillklassiker mischt vorne mit
Auf Platz drei schafft es die Chistorra aus Spanien. Die aus Schweinebauch oder -backe hergestellte, schnell gereifte Wurst bekommt durch ordentlich Knoblauch und Paprika ihre charakteristische rote Farbe. Sie ist ein absoluter Tapas-Liebling, der gebraten oder gegrillt auf der Zunge zergeht.

Käsekrainer auf Platz 25

Sie zischt, sie knackt und sie belohnt uns mit einem flüssigen Käse-Vulkan: Die Käsekrainer haben sich den sensationellen 25. Platz im weltweiten Ranking gesichert! Laut den Food-Experten überzeugt unser Grillklassiker durch die perfekte Mischung aus hochwertigem Schweine- (und oft Rind-)fleisch, feinen Gewürzen und dem absoluten Highlight: dem schmelzenden Schweizer Emmentaler im Inneren.

Das sind die besten Würste der Welt: Österreichischer Grillklassiker mischt vorne mit
Wer nicht selbst am Grill stehen möchte, wird in Wien fündig: Die internationalen Tester heben besonders den legendären Bitzinger Würstelstand sowie den Kult-Stand „Alles Wurscht“ hervor. Wer sich den Weltklasse-Genuss für zu Hause auf den Grill holen möchte, greift laut Auszeichnung am besten zur Käsekrainer aus dem Hause Radatz.

Die Top 25 der besten Würste der Welt

  1. Alheira de Mirandela, Portugal
  2. Kiełbasa wędzona, Polen
  3. Chistorra, Spanien
  4. Chorizo a la parrilla, Argentinien
  5. Sucuk, Türkei
  6. Nürnberger Bratwürste, Deutschland
  7. Cârnaţi de Pleşcoi, Rumänien
  8. Salsiccia, Italien
  9. Merguez, Algerien
  10. Thüringer Rostbratwurst, Deutschland
  11. Boerewors, Südafrika
  12. Chorizo, Spanien
  13. Morcilla de Burgos, Spanien
  14. Bratwurst, Deutschland
  15. Lukanka, Bulgarien
  16. Kiełbasa polska, Polen
  17. Sai oua, Laos
  18. Alheira de Vinhais, Portugal
  19. Debreceni kolbász, Ungarn
  20. Luganega, Italien
  21. Kupati, Georgien
  22. Loukaniko, Griechenland
  23. Alheira, Portugal
  24. St. Galler Bratwurst, Schweiz
  25. Käsekrainer, Österreich

Auch wenn Portugal den Sieg einfährt – mit unserer geliebten Käsekrainer auf dem Grill sind wir für die kommenden Frühlings- und Sommerabende weltmeisterlich gerüstet!

