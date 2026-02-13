Abstiegskampf! Blau-Weiß Linz gegen WAC unter Druck

Für Blau-Weiß Linz zählt im Abstiegskampf jeder Zentimeter. Am Sonntag kommt der WAC in die Stahlstadt – und ein alter Bekannter der Kärntner steht dabei besonders im Rampenlicht.

Blau-Weiß Linz empfängt am Sonntag (14:30/live Sky & Sport24-Liveticker) den WAC und braucht nach acht Niederlagen aus den letzten neun Spielen dringend ein Erfolgserlebnis. Der letzte Sieg der Linzer liegt bereits über vier Monate zurück, was das Team ans Tabellenende abrutschen ließ. Neo-Coach Michael Köllner setzt große Hoffnungen in Stürmer Shon Weissman, der ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber aus Wolfsberg die Wende einleiten soll.

Personal-Puzzle bei den Kärntnern

WAC-Trainer Ismail Atalan reist mit großen Sorgen an, da ihm mit Marco Sulzner und Rene Renner zwei gesperrte Spieler sowie der verletzte Neuzugang Jessic Ngankam fehlen. Immerhin kehren Alessandro Schöpf und Mamadou Diabate zurück in den Kader, doch hinter dem Einsatz von Leistungsträgern wie Donis Avdijaj und Dominik Baumgartner stehen große Fragezeichen. "Donis beißt auf die Zähne", hofft Atalan auf einen Einsatz seines Offensiv-Stars.

Linzer setzen auf Heimstärke

Die Marschroute für die Linzer ist klar: Defensiv stabil stehen und zuhause mutig Akzente setzen. Köllner weiß um die Spielstärke der Kärntner, sieht aber gerade in deren personellen Engpässen eine Chance für seine Mannschaft. Für Weissman ist es ein besonderes Spiel, doch der Fokus liegt allein auf den drei Punkten, die für Blau-Weiß im Überlebenskampf der Bundesliga überlebenswichtig wären.

Mögliche Aufstellungen:

FC Blau-Weiß Linz – Wolfsberger AC

Anpfiff: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Stadion: Hofmann Personal Stadion, Linz

Hofmann Personal Stadion, Linz Schiedsrichter: Talic

Ergebnisse 2025/26:



0:3 (a)

FC Blau-Weiß Linz: Mantl - Varesi-Strauss, Maranda, Moormann - Dahlqvist, Briedl, Cvetko, Pirkl - Goiginger, Weissman, S. Seidl

Es fehlen: Pasic (gesperrt), Bakatukanda (Knöchel), Anderson (Kreuzbandriss), Maier (Fuß)

Wolfsberger AC: Polster - Baumgartner, C. Diabate, Wimmer - Matic, Piesinger, Schöpf, Agyemang - Zukic - Gattermayer, Atanga

Es fehlen: Renner, Sulzner (beide gesperrt), Ngankam (Muskelfaserriss), Pink (Knieverletzung)

Fraglich: Avdijaj (Knöchel), Baumgartner (Hüfte)

Live auf Sky Sport Austria.