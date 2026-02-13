Salzburg peilt gegen GAK nach Austria-Pleite Pflichtsieg an

In Graz-Liebenau sind die Rollen am Sonntag klar verteilt, wenn der Vorletzte den Spitzenreiter empfängt. Doch nach der jüngsten Heimniederlage steht Salzburg beim GAK unter besonderer Beobachtung.

Der GAK empfängt am Sonntag (14:30/live Sky & Sport24-Liveticker) den Tabellenführer aus Salzburg. Die Bullen sind zwar seit acht Duellen gegen die Grazer ungeschlagen, müssen aber die bittere Heimpleite gegen die Austria aus der Vorwoche verdauen. Trainer Thomas Letsch warnt davor, das deutliche 5:0 aus dem Hinspiel als Maßstab zu nehmen, und fordert volle Konzentration, um die drei Punkte aus der Steiermark zu entführen.

GAK-Kollektiv gegen den Branchenprimus

Die Hausherren müssen in diesem ungleichen Duell eine schmerzhafte Lücke füllen, da Topscorer Ramiz Harakate gesperrt fehlt. Coach Ferdinand Feldhofer setzt darauf, diesen Verlust über das Kollektiv aufzufangen, um den Fünf-Punkte-Vorsprung auf das Tabellenschlusslicht abzusichern. "In erster Linie müssen wir das über das Team lösen", so der Trainer, der nach dem 2:2-Auftakt beim WAC auf die nächste Überraschung hofft.

Bullen wollen Vorsprung halten

Trotz der Favoritenrolle weiß Salzburg, dass der GAK alles in die Waagschale werfen wird, um im Abstiegskampf weiter Boden gutzumachen. Letsch erinnerte daran, dass man im Hinspiel sehr früh in Überzahl agierte, was am Sonntag in Graz wohl nicht zu erwarten ist. Für Salzburg zählt nur ein Sieg, um die Konkurrenz im Kampf um die Meisterschaft auf Distanz zu halten und den Fehlstart ins Frühjahr zu korrigieren.

Mögliche Aufstellungen:

GAK – FC Red Bull Salzburg

Anpfiff: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Stadion: Merkur Arena, Graz

Merkur Arena, Graz Schiedsrichter: Pfister

Ergebnisse 2025/26:



0:5 (a)

GAK: Stolz - Owusu, Paynes, Kreuzriegler - Italiano, Koch, Olesen, Satin, Klassen - Hofleitner, Maderner

Es fehlen: Harakte (gesperrt), Oberleitner (Knie), Jano (Sprunggelenk), Prenqi (Rissquetschwunde)

FC Red Bull Salzburg: Schlager - Trummer, Gadou, Schuster, Krätzig - Bidstrup, S. Diabate - Kitano, Alajbegovic - Baidoo, Konate

Es fehlen: Mellberg, Kawamura, Sulzbacher, Omoregie, Vertessen (alle verletzt)

Live auf Sky Sport Austria.