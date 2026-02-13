Meister Sturm Graz will gegen WSG Revanche & Tabellenführung!

Meister Sturm Graz ist am Samstag bei der WSG Tirol gefordert. Die Steirer wollen nicht nur die Tabellenführung angreifen, sondern auch eine bittere Rechnung aus dem Dezember begleichen.

Die Grazer gastieren am Samstag (17:00/live Sky & Sport24-Liveticker) bei der WSG Tirol und könnten mit einem Dreier vorübergehend an die Tabellenspitze springen. Nach dem 1:0-Sieg gegen Ried im ersten Ligaspiel 2026 verspürt das Team von Neo-Coach Fabio Ingolitsch wieder ordentlich Aufwind. Allerdings ist Vorsicht geboten: Anfang Dezember setzte es für die Blackys eine schmerzhafte 1:3-Heimpleite gegen die Tiroler.

Neue Gesichter für die Titeljagd

Ingolitsch kann personell fast aus dem Vollen schöpfen und hat neue Optionen im Köcher. Verteidiger Albert Vallci steht vor seinem Debüt, und auch die Spielgenehmigung für den schottischen Leihstürmer Rory Wilson sollte rechtzeitig eintreffen. Der Trainer erwartet einen enorm harten Brocken, sieht aber bei seinem Team noch viel Potenzial nach oben, um gegen die Außenseiter der Liga voll zu punkten.

Tiroler Kampfgeist gegen den Meister

Die WSG Tirol steckt nach drei Niederlagen in Folge im Tief, zehrt aber von den Erinnerungen an den historischen Erfolg im Dezember. Trainer Philipp Semlic muss den Abstand auf Platz sechs verkürzen, betont aber, dass sich Sturm durch den Trainerwechsel und viele Winter-Transfers verändert hat. Mit David Kubatta kehrt zumindest ein wichtiger Defensivmann nach seiner Sperre in den Kader der Hausherren zurück.

Mögliche Aufstellungen:

WSG Tirol – SK Sturm Graz

Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck

Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck Schiedsrichter: Simsek

Ergebnisse 2025/26:



3:1 (a)

WSG Tirol: Stejskal - Boras, Lawrence, Kubatta - Naschberger, Taferner, Müller, Böckle - Baden Frederiksen, Ola-Adebomi, Wels

Es fehlen: Butler (Kreuzband)

SK Sturm Graz: Bignetti - Gazibegovic, Mitchell, Koller, Karic - Gorenc Stankovic, Fosso - Rozga, Kiteishvili, Malone - Kayombo

Es fehlen: Chudjakow (Muskelfaserriss in Hüfte), Lavalle, Grgic (beide rekonvaleszent)

Live auf Sky Sport Austria.