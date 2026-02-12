Alles zu oe24VIP
ÖBB modernisieren Kremser Ast: Sperren zwischen 28.2. und 23.3.
Bauarbeiten

12.02.26, 10:07
Teilen

Im Bahnhof Fels am Wagram werden neue Gleise verlegt und Weichen getauscht, um langfristig einen zuverlässigen und sicheren Bahnbetrieb zu gewährleisten.  

Die Nutzung der Park&Ride-Anlage am Bahnhof Fels am Wagram wird in dieser Zeit nur eingeschränkt möglich sein. Für die Dauer der Arbeiten wird die Bahnstrecke zwischen Kirchberg am Wagram und Hadersdorf am Kamp gesperrt, aus betrieblichen Gründen wird der Schienenersatzverkehr von 28. Februar bis 23. März 2026 jedoch von Kirchberg am Wagram bis Krems an der Donau eingerichtet. Die Züge der Kamptalbahn fahren wie gewohnt – auch zwischen Hadersdorf und Krems.

Details zum Schienenersatzverkehr

Während der Hauptarbeiten ist die Strecke von 28. Februar, 00:00 Uhr, bis 23. März 2026, 17:00 Uhr, gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird für Züge der Linie REX4 zwischen Kirchberg am Wagram und Krems an der Donau eingerichtet.

Achtung: Am 21. und 22. März wird der Schienenersatzverkehr auf den Abschnitt Absdorf-Hippersdorf – Krems an der Donau ausgeweitet.

Die Zugverbindungen über die Kamptalbahn (R44) sind vom Schienenersatzverkehr nicht betroffen, diese sind während des genannten Zeitraums weiter lt. Fahrplan auf der Schiene unterwegs.

Details zur Park&Ride-Anlage

Die Nutzung der Park&Ride-Anlage ist zwischen 2. Februar und 29. März 2026 eingeschränkt möglich, es stehen nur zwei Drittel der Parkflächen in dieser Zeit zur Verfügung. Fertiggestellt ist die neue Bike&Ride-Anlage mit 84 überdachten Fahrradstellplätzen und 4 überdachten Mopedstellplätzen. Die Anlage wurde um 30 überdachte Zweiradstellplätze erweitert, was eine Kapazitätssteigerung von 52 Prozent bedeutet.

Bitte der ÖBB

Die ÖBB bitten ihre Fahrgäste für diesen Zeitraum die geänderten Reisebedingungen und den Schienenersatzverkehr zwischen Kirchberg am Wagram und Hadersdorf am Kamp sowie Absdorf-Hippersdorf und Krems an der Donau zu berücksichtigen sowie Kundenwege, Hinweisschilder und Aushänge vor Ort zu beachten.

