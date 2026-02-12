3SI Immogroup startet mit Rekorden: Über 300 verkaufte Wohnungen und neue Altbauprojekte in Wien

Die 3SI Immogroup setzt ihren Kurs konsequent fort, denn es sind zahlreiche neue Projekte im Verkauf und weitere Liegenschaften befinden sich bereits in Vorbereitung.

Die 3SI Immogroup startet mit einem fulminanten Jahresbeginn und neuem Rekordangebot in Wien. Über 300 verkaufte Wohnungen, zahlreiche neue Projekte und weitere Liegenschaften in Vorbereitung unterstreichen den klaren Fokus auf nachhaltige Altbausanierung und hochwertigen Wohnraum in Bestlagen. Ziel ist es, durch Sanierung und behutsame Revitalisierung der Wiener Gründerzeitsubstanz neuen, hochwertigen Wohnraum zu schaffen – und damit einen aktiven Beitrag gegen die zunehmende Wohnungsknappheit in Wien zu leisten. „Ich bin unheimlich stolz auf unser Team, denn wir als 3SI Immogroup haben die Rekordanzahl von über 300 verkauften Wohnungen geknackt! Wir haben aktuell so viele hochwertige Wohnungen im Angebot wie selten zuvor – vom eleganten Stilaltbau bis zur modernen Dachgeschoßwohnung. Das zeigt, dass wir weiter investieren, bauen und den Markt aktiv gestalten“, erklärt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup. „Unser Fokus liegt klar auf dem Kauf und der Entwicklung, wir schaffen laufend neuen, nachhaltigen Wohnraum in den besten Lagen Wiens.“

© 3SI immogroup

Ab 2026: Neue Highlights in Wiens begehrtesten Bezirken

Mit der Paulusgasse 7 bringt die 3SI Immogroup ein außergewöhnliches Altbau-Projekt im Herzen des 3. Bezirks Anfang 2026 auf den Markt. Die stilvolle Eckliegenschaft vereint historischen Charme mit zeitgemäßer Wohnqualität und bietet damit ein einzigartiges Zuhause in Bestlage, unweit des Donaukanals, nur wenige Minuten von Innenstadt, Rochusmarkt und urbaner Infrastruktur entfernt. Insgesamt entstehen 11 Eigentumswohnungen, davon fünf als hochwertig sanierte Erstbezüge. Die 1– bis 3-Zimmer-Wohnungen mit kompakten Flächen zwischen 26 und 56 m² überzeugen durch durchdachte Grundrisse, elegante Ausstattung und ein ideales Zusammenspiel aus Altbaucharakter und modernem Wohnkomfort. „Wir sind auf jedes einzelne Projekt stolz und investieren gerne, so auch in der Felbigergasse, Meiselstraße 28 oder der Landgutgasse. Mit jeder dieser Liegenschaften beweisen wir, dass der Wiener Altbau Zukunft hat. Wir setzen auch 2026 auf Bestand statt Neubau, auf Qualität statt Quantität und das mit nachhaltiger Wirkung für Stadt und Bewohner“ so Schmidt.

Spektakulärer Jahresabschluss mit neuen Projekten im Verkauf

„Gerade jetzt ist der Kauf einer Wohnung eine kluge Entscheidung“, betont Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler GmbH. „Die Nachfrage nach revitalisierten Altbauwohnungen bleibt hoch, das zeigt unser Rekordergebnis von über 300 verkauften Wohnungen. Auch mit weiteren Projekten wie in der Hietzinger Hauptstraße oder bald in der Burggasse 119 bieten wir Anlegern und Eigennutzern gleichermaßen attraktive Möglichkeiten.“

Investitionen in Wiener Baukultur im 3. Bezirk

In der Neulinggasse 27 und der Hetzgasse 3A investiert die 3SI Immogroup gezielt in die Erhaltung wertvoller Wiener Baukultur. Beide Häuser im 3. Bezirk – klassische Gründerzeitobjekte mit großem Potenzial – werden behutsam revitalisiert und künftig hochwertigen Wohnraum in zentraler Lage bieten.

Urbanes Wohnen mit Altbaucharme im 15. Bezirk

In der Kröllgasse 27 im 15. Bezirk vereinen sich urbanes Flair und ruhige Wohnqualität. Zwölf geschmackvoll sanierte Altbauwohnungen mit Größen von 46 bis 84 m² überzeugen durch hochwertige Ausstattung, Balkone in den Innenhof und zeitgemäße Grundrisse. Drei Einheiten befinden sich aktuell noch im unsanierten Zustand und können als individuell gestaltete Erstbezüge erworben werden – ein Angebot, das Flexibilität und Altbaucharme vereint.

Auch die Beckmanngasse liegt im 15. Bezirk und besticht durch guten Zugang zu urbaner Infrastruktur mit vielfältigen Nahversorgungsmöglichkeiten und gleichzeitiger Nähe zu Parks und Erholungsräumen. Die attraktiven Wohnungen bieten dabei neben durchdachten Grundrissen auch viel Freiflächen in eine nachgefragte Wohngegend.

Revitalisierte Altbauwohnungen im 14. Bezirk

Im 14. Bezirk entsteht mit der Schanzstraße 53 ein weiteres Highlight: 23 revitalisierte Altbauwohnungen zwischen 30 und 95 m² bieten eine perfekte Kombination aus Gründerzeitflair und modernem Komfort. Viele Einheiten verfügen über Freiflächen, und die Lage besticht durch hervorragende Anbindung und Nahversorgung.

Nachhaltige Zukunft des Wiener Wohnbaus

Mit diesen Projekten zeigt die 3SI Immogroup erneut, dass die Zukunft des Wiener Wohnbaus im Erhalt und in der behutsamen Revitalisierung liegt. Altbauten werden nicht ersetzt, sondern nachhaltig saniert, erweitert und aufgewertet. So bleibt die einzigartige Wiener Bausubstanz erhalten und gleichzeitig wird dringend benötigter Wohnraum geschaffen.

www.3si.at



weitere Informationen.