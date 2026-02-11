Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Fahraddieb LKH Graz
© LPD Steiermark

Wer kennt ihn?

E-Bikes beim Spital geklaut: Grinsender Seriendieb gesucht

11.02.26, 09:55 | Aktualisiert: 11.02.26, 11:18
Teilen

Nach dem Mann mit schwarzer Haube und teurem Motorradrucksack wird gefahndet. 

Stmk. Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht, zwischen Dezember 2025 und Mitte Jänner 2026 mehrmals E-Bikes am Gelände des Landeskrankenhaus Graz gestohlen zu haben. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach dem Unbekannten.

Fahraddieb LKH Graz
© LPD Steiermark

Der unbekannte Täter, der auf einem der Bilder sehr zufrieden wirkt und grinst, dürfte zumindest drei Mal die Schlösser teuren Bikes aufgebrochen und die Fahrräder mitgenommen haben. Durch die Taten entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Nachdem die bisherigen Ermittlungen nach Mann mit schwarzer Haube negativ verlaufen sind, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung von Lichtbildern an Die Bilder zeigen einen Mann mit kurzem grauem Bart, schwarzer Haube, schwarzer Jacke, blauen Jeans und braunen Schuhen. Auffällig ist ein seltener Motorradrucksack der Marke „Ogio No Drag Mach 5“.

Hinweise zur Identität der Person sind erbeten an die Polizeiinspektion Graz-Riesplatz unter 059133/6592-0.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen