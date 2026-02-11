E-Bikes beim Spital geklaut: Grinsender Seriendieb gesucht

Nach dem Mann mit schwarzer Haube und teurem Motorradrucksack wird gefahndet.

Stmk. Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht, zwischen Dezember 2025 und Mitte Jänner 2026 mehrmals E-Bikes am Gelände des Landeskrankenhaus Graz gestohlen zu haben. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach dem Unbekannten.

© LPD Steiermark

Der unbekannte Täter, der auf einem der Bilder sehr zufrieden wirkt und grinst, dürfte zumindest drei Mal die Schlösser teuren Bikes aufgebrochen und die Fahrräder mitgenommen haben. Durch die Taten entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Nachdem die bisherigen Ermittlungen nach Mann mit schwarzer Haube negativ verlaufen sind, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung von Lichtbildern an Die Bilder zeigen einen Mann mit kurzem grauem Bart, schwarzer Haube, schwarzer Jacke, blauen Jeans und braunen Schuhen. Auffällig ist ein seltener Motorradrucksack der Marke „Ogio No Drag Mach 5“.

Hinweise zur Identität der Person sind erbeten an die Polizeiinspektion Graz-Riesplatz unter 059133/6592-0.