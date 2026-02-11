Feuer nach Bankomat-Sprengung: Täter auf der Flucht

Bankomat-Sprenger schlugen in der kleinen Gemeinde Maria Laach beim Jauerling im Bezirk Krems zu.

NÖ. In der Nacht auf Mittwoch stürmten um 3.30 Uhr noch Unbekannte das Gebäude des Naturpark-Infozentrums und sprengten dort einen Bankomaten in die Luft. Die Einbrecher konnten allerdings nur ohne Beute flüchten.

© FF Maria Laach

© DOKU-NÖ

Die Sprengung, die in dem kleinen Ort überall zu hören war, hatte nämlich in dem Gebäude einen Brand ausgelöst, den die Feuerwehr später löschen musste. Noch am Mittwochmorgen war das Feuer nicht unter Kontrolle, erst Stunden nach der Explosion konnte Entwarnung gegeben werden.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen in dem neuen Bankomat-Sprenger-Fall übernommen. Ein Entminungsdienst musste kommen, da vorerst unklar war, ob noch andere Sprengmittel hinterlegt wurden. Von den Tätern fehlt noch jede Spur. Eine Alarmfahndung verlief vorerst negativ.