Bankomatsprengung Döbling Oberbank
© Viyana Manset Haber

Ohne Beute

Bankomat in Nobelbezirk gesprengt: Duo flüchtete mit E-Moped

21.01.26, 11:42 | Aktualisiert: 21.01.26, 13:22
Schon schlugen in Wien Bankomatsprenger zu. 

In der Nacht auf Mittwoch wurde ein Bankomat in der Gatterburggasse im Nobelbezirk Döbling in die Luft gejagt. Der Bankomat wurde zwar beschädigt, allerdings nicht wie üblich komplett zersprengt. Die Tatverdächtigen, es dürfte sich um zwei Bankomatsprenger handeln, konnten mit einem E-Moped flüchten. Die Polizei konnte sie vor Ort sogar noch wahrnehmen und kurzfristig verfolgten. Sie rasten dann aber bei Spittelau über eine Fußgängerbrücke, wo das Polizeiauto nicht mehr folgen konnte.

Das Duo soll bei seinem Coup allerdings kein Geld erbeutet haben. 

© Viyana Manset Haber
© Viyana Manset Haber

Der Tatort wurde großräumig abgesperrt und von sprengstoffkundigen Organen sowie dem Entschärfungsdienst der Direktion Spezialeinheiten (DSE) gesichert. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien aufgenommen. 

Von den Tatverdächtigen fehlt derzeit jede Spur. Ob es einen Zusammenhang mit weiteren Bankomatsprengungen gibt, wird aktuell noch geprüft. 

© Viyana Manset Haber
© Viyana Manset Haber

Im vergangenen Jahr waren mehrere Verdächtige festgenommen worden, auf deren Konto eine ganze, seit Ende 2024 laufende Serie von Bankomatsprengungen gegangen sein soll. Im Unterschied zu den Tätern in der vergangenen Nacht gingen die Mitglieder dieser Gruppe höchst professionell vor. Zum Teil wurden die Verdächtigen bereits verurteilt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

