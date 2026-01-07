Ex-Frau von Abba-Star Björn gestorben: "Vermisse sie sehr"

Das Paar war 41 Jahre verheiratet und ließ sich 2022 scheiden.

Abba-Star Björn Ulvaeus (80) trauert um seine Ex-Frau Lena. Die Schwedin starb im Alter von 76 Jahren, wie die Agentin des Sängers, Görel Hanser, der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. "Ich vermisse sie sehr", sagte Björn Ulvaeus der Boulevardzeitung "Expressen" zufolge. Die beiden hatten sich laut schwedischen Medien einst auf einer Silvesterparty der Abba-Mitglieder Benny Andersson und Anni-Frid "Frida" Lyngstad getroffen - und auf den ersten Blick ineinander verliebt.

Sie waren 41 Jahre lang verheiratet und haben gemeinsam zwei erwachsene Kinder. 2022 ließ sich das Paar scheiden. Heute ist Björn Ulvaeus mit der Dänin Christina Sas - seiner nach eigenen Angaben "dritten großen Liebe" verheiratet. Seine erste Ehefrau war Abba-Bandkollegin Agnetha Fältskog.