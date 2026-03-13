Oscar-Fieber: Das sind die ikonischsten Red-Carpet-Looks aller Zeiten!

Am Sonntag ist es endlich wieder so weit: Hollywoods Elite versammelt sich im Dolby Theatre. Doch bevor wir die neuen Roben der diesjährigen Academy Awards feiern, machen wir eine modische Zeitreise. Diese Looks sind absolut unvergessen!

Der rote Teppich der Oscars ist heiliger Boden. Hier geht es nicht um Mode-Experimente wie bei den Grammys, sondern um pure Eleganz und High-Class-Glamour. Werden uns Stilikonen wie Kate Hudson, Zendaya oder die immer makellose Elle Fanning dieses Jahr mit ihren atemberaubenden Wow-Looks wieder den Atem rauben? Eines ist sicher: Wir sind bereit für das glamouröseste Blitzlichtgewitter des Jahres!

Die Mutigen & die Unvergessenen: Modegeschichte pur

© Getty Images

Bevor wir zu den Highlights kommen, müssen wir über die Legenden sprechen. Wer könnte jemals Nicole Kidman in ihrem chartreusefarbenen Dior-Traum (1997) vergessen? Oder Marion Cotillard, die im Gaultier-Couture-Kleid wie eine moderne Meerjungfrau mit echten Fischschuppen aussah.

© Getty Images

Sharon Stone bewies 1998 echtes Stilgespür, als sie ein einfaches Gap-Hemd zum Ballrock kombinierte – ein Power-Statement, das bis heute kopiert wird. Und während Cher in ihren Bob Mackie-Kreationen schon immer alle Konventionen sprengte, sorgte Barbra Streisand bei ihrem ersten Oscar-Gewinn in einem transparenten Set von Arnold Scaasi für ordentlich Tuschel-Themen hinter den Kulissen.

Die ikonischsten Oscar-Looks aller Zeiten

Klicken Sie sich durch die schönsten Looks der letzten Jahre.

Die ikonischsten Oscar-Looks aller Zeiten 1/17

2/17

3/17

4/17

5/17

6/17

7/17

8/17

9/17

10/17

11/17

12/17

13/17

14/17

15/17

16/17

17/17 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Wir können es kaum erwarten zu sehen, wer 2026 in die Fashion-Hall-of-Fame einzieht. MADONNA hält Sie natürlich die ganze Nacht über auf dem Laufenden!