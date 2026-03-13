Alles zu oe24VIP
Oscar-Fieber: Das sind die ikonischsten Red-Carpet-Looks aller Zeiten!
© Getty Images

Academy Awards

Oscar-Fieber: Das sind die ikonischsten Red-Carpet-Looks aller Zeiten!

13.03.26, 13:04
Am Sonntag ist es endlich wieder so weit: Hollywoods Elite versammelt sich im Dolby Theatre. Doch bevor wir die neuen Roben der diesjährigen Academy Awards feiern, machen wir eine modische Zeitreise. Diese Looks sind absolut unvergessen!

Der rote Teppich der Oscars ist heiliger Boden. Hier geht es nicht um Mode-Experimente wie bei den Grammys, sondern um pure Eleganz und High-Class-Glamour. Werden uns Stilikonen wie Kate Hudson, Zendaya oder die immer makellose Elle Fanning dieses Jahr mit ihren atemberaubenden Wow-Looks wieder den Atem rauben? Eines ist sicher: Wir sind bereit für das glamouröseste Blitzlichtgewitter des Jahres! 

Die Mutigen & die Unvergessenen: Modegeschichte pur

Oscar-Fieber: Das sind die ikonischsten Red-Carpet-Looks aller Zeiten!
© Getty Images

Bevor wir zu den Highlights kommen, müssen wir über die Legenden sprechen. Wer könnte jemals Nicole Kidman in ihrem chartreusefarbenen Dior-Traum (1997) vergessen? Oder Marion Cotillard, die im Gaultier-Couture-Kleid wie eine moderne Meerjungfrau mit echten Fischschuppen aussah.

Oscar-Fieber: Das sind die ikonischsten Red-Carpet-Looks aller Zeiten!
© Getty Images

Sharon Stone bewies 1998 echtes Stilgespür, als sie ein einfaches Gap-Hemd zum Ballrock kombinierte – ein Power-Statement, das bis heute kopiert wird. Und während Cher in ihren Bob Mackie-Kreationen schon immer alle Konventionen sprengte, sorgte Barbra Streisand bei ihrem ersten Oscar-Gewinn in einem transparenten Set von Arnold Scaasi für ordentlich Tuschel-Themen hinter den Kulissen. 

Die ikonischsten Oscar-Looks aller Zeiten

Klicken Sie sich durch die schönsten Looks der letzten Jahre.

Die ikonischsten Oscar-Looks aller Zeiten

  • Diana Ross, 1982 1/17
    Demi Moore in Armani, 2025
  • Diana Ross, 1982 2/17
    Emma Stone in Louis Vuitton, 2024
  • Diana Ross, 1982 3/17
    Nicole Kidman in Armani Privé, 2023
  • Diana Ross, 1982 4/17
    Jessica Chastain in Gucci, 2022
  • Diana Ross, 1982 5/17
    Zendaya in Valentino, 2021
  • Diana Ross, 1982 6/17
    Janelle Monáe in Ralph Lauren, 2020
  • Diana Ross, 1982 7/17
    Gemma Chan in Valentino, 2019
  • Diana Ross, 1982 8/17
    Jane Fonda in Balmain, 2018
  • Diana Ross, 1982 9/17
    Cate Blanchett in Armani Privé, 2016
  • Diana Ross, 1982 10/17
    Lady Gaga in Alaia, 2015
  • Diana Ross, 1982 11/17
    Meryl Streep in Lanvin, 2012
  • Diana Ross, 1982 12/17
    Jennifer Lawrence in Calvin Klein, 2011
  • Diana Ross, 1982 13/17
    Penelope Cruz in Atelier Versace, 2007
  • Diana Ross, 1982 14/17
    Jennifer Lopez in Valentino, 2003
  • Diana Ross, 1982 15/17
    Halle Berry in Ellie Saab, 2002
  • Diana Ross, 1982 16/17
    Gwyneth Paltrow in Ralph Lauren, 1999
  • Diana Ross, 1982 17/17
    Diana Ross, 1982

Wir können es kaum erwarten zu sehen, wer 2026 in die Fashion-Hall-of-Fame einzieht. MADONNA hält Sie natürlich die ganze Nacht über auf dem Laufenden!

