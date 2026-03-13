Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 13.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Ziehen Sie sich etwas zurück, um unüberlegte Aktionen zu vermeiden!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Eine neue Chance tut sich auf: Sie genießen heute großes Vertrauen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Ruhe bewahren! Geduld und Ernsthaftigkeit sind die Gebote des Tages.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Ersparen Sie sich emotionelle Reaktionen! Cool und vernünftig bleiben!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Sehr überlegt und geduldig! Kühler Kopf hat am Ende die Nase vorn.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Eine vernünftige Haltung und Verständnis, um Aufregung zu vermeiden.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Keine Voreiligkeiten! Wer Ruhe bewahrt, trifft bessere Entscheidungen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Zurückhaltend kommen Sie besser an. Seien Sie vor allem verlässlich!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Emotionale Disziplin und Verlässlichkeit sind die Kriterien des Tages.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Vernünftig und in Ruhe miteinander reden, statt impulsiver Reaktionen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Mehr Verantwortungsbewusstsein! Seien Sie ein verlässlicher Partner!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Vernünftig und realistisch, dann bekommen Sie die richtige Resonanz!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.