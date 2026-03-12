"Braunschlag 1986": Warten auf das Kult-Comeback

© Getty Images David Schalko, 53

Warum er das Jahr 1986 wählte...

„Die erste Staffel endet mit einem Atomunfall. Damit liegt Tschernobyl thematisch nahe. Der Grund sich für 1986 zu entscheiden, war aber weniger die Atomangst. Es geht auch um die Jugend dieser Leute. Und es war ein Wendejahr in Österreich, das sehr viel verändert hat. Die Rechtspopulisten haben die politische Bühne bestiegen. Es war der Beginn einer Salonfähigkeit der Rechten. Das war davor in dieser Form nicht denkbar und es hält bis heute an.“ Über den Gedanken an eine weitere Fortsetzung ...

„Der Grund war nicht der unbedingte Wunsch, eine Fortsetzung zu machen, sondern es gab eine Idee, die schlüssig war. Ich traue mich nicht zu sagen, ich mache nie wieder eine Fortsetzung. Aber es liegt jetzt nicht auf der Hand, das nächstes Jahr zu machen. Es müsste eine Idee geben. Man soll es außerdem nicht überstrapazieren. Ich finde, 14 Jahre sind ein gutes Intervall.“

Robert Palfrader, 57

Über die Geduld der Eisgarner ...

„Das Verständnis, das sie uns entgegengebracht haben, war sensationell. Wir haben die einzige Straße, die durch Eisgarn durchführt, teilweise eine Viertelstunde lang gesperrt. Dass sie Verständnis dafür gehabt haben und das mitgemacht haben, war außergewöhnlich.“ Über das Wiedersehen ...

„Nicht nur das Team vor der Kamera, auch das Team hinter der Kamera war zum größten Teil ident. Es gab eine sehr große Vertrautheit. Für mich war es wie nach Hause kommen. Ich habe es jeden einzelnen Tag geliebt, dorthin zu fahren.“

Nicolas Ofczarek, 54

über die Selfies als Zeichen der heutigen Zeit...

„Das Lustige an einem Selfie ist: In der Zeit, in der man fragt, ob man ein Selfie macht, könnte man über etwas reden. Aber es geht eigentlich nur um einen Beweis, dass man dort war. Es geht um Status. Dann gehen sie wieder, statt miteinander zu reden.“ Über den Kult um „Braunschlag“ ...

„Das wurde damals schon im Moment zum Kult erklärt. Aber Kult braucht Zeit, bis es Kult ist. Eigentlich.“

Maria Hofstätter, 61

Über die Dinge, die heute besser sind als damals ...

„Was die Frauenpolitik betrifft, ist es auf jeden Fall angenehmer, heute zu leben als vor 40 Jahren. Geschweige denn, noch weiter zurück. Wenn ich mich erinnere, wie die Flüsse vor 1986 ausgeschaut haben, weil Industrieanlagen keine Filter hatten, kann man nicht sagen, dass es besser war.“ Was Braunschlag unvergessen macht...

„Die Dreharbeiten zur ersten Staffel waren toll. Auch wenn die Serie nicht so gut angekommen wäre, hätte ich es mir gemerkt, weil es einfach eine gute Drehzeit war.“