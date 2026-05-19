Laut Ranking: Vom schönsten See Österreichs haben Sie bestimmt noch nie gehört

Nicht der Wörthersee oder der Wolfgangsee führen das Ranking der schönsten Seen des Landes an, sondern ein stiller Tiroler Bergsee mit knapp 5.000 Rezensionen und einer Bewertung, die kaum zu toppen ist.

Der Sommer rückt näher, die Reiselust steigt – und viele Österreicherinnen und Österreicher planen ihren Urlaub heuer wieder ganz bewusst in der Heimat. Statt teuren Flugtickets liegen Ferien vor der eigenen Haustür im Trend. „Nearcation“ heißt das Stichwort: Urlaub im eigenen Land oder in der näheren Umgebung. Österreich hat dafür die besten Voraussetzungen – von kristallklaren Bergseen über idyllische Naturkulissen bis hin zu ausgezeichneter Wasserqualität.

Doch welcher See begeistert Urlaubsgäste am meisten? Eine neue Auswertung des Ferienhaus-Portals Holidu zeigt: Es sind nicht die großen Klassiker wie der Attersee oder der Bodensee, die ganz vorne liegen. Stattdessen führt ein stiller Bergsee in Tirol das Ranking an.

Dieser See ist Österreichs schönster Urlaubsort am Wasser

Platz eins geht an den Plansee in Tirol. Der Bergsee im Tiroler Außerfern erreicht eine Durchschnittsbewertung von 4,9 von 5 Sternen bei 2.589 Google-Rezensionen – und setzt sich damit an die Spitze des österreichweiten Rankings.

© Getty Images

Der Plansee liegt eingebettet zwischen den Ammergauer und Lechtaler Alpen und ist vor allem für sein türkisblaues Wasser, die fjordartige Landschaft und seine ruhige, naturgeschützte Atmosphäre bekannt. Mit einer Fläche von rund 2,9 Quadratkilometern zählt er zu den größten Bergseen Tirols. Besonders beliebt ist er bei Wanderern, Familien, Naturfotografen sowie Seglern und Ruderern.

© Getty Images

Direkt angrenzend befindet sich der Heiterwanger See, mit dem der Plansee über einen schmalen Kanal verbunden ist. Auch er schafft es in die Top 20 der Auswertung.

Die Top 5 der beliebtesten Seen in Österreich

Auf Platz zwei folgt der Vordere Gosausee in Oberösterreich. Der See am Fuß des Dachsteins zählt zu den bekanntesten Fotomotiven im Salzkammergut und erreicht ebenfalls eine Bewertung von 4,9 Sternen.

© Getty Images

Platz drei geht an den Almsee, ebenfalls in Oberösterreich. Er punktet mit besonders klarem Wasser und der unberührten Naturlandschaft des umliegenden Naturschutzgebiets. Da beide Seen ökologisch besonders sensibel sind, ist das Baden dort nur eingeschränkt beziehungsweise gar nicht erlaubt – ihrer Beliebtheit tut das jedoch keinen Abbruch.

© Getty Images

Die größte Überraschung im Ranking ist der Lünersee in Vorarlberg auf Platz vier. Der hochalpine Bergsee liegt auf 1.970 Metern Seehöhe am Fuß der Schesaplana und ist nur per Wanderung oder mit der Lünerseebahn erreichbar. Als einziger hochalpiner Bergsee schafft er es in die Top 10.

© Getty Images

Auf Platz fünf landet der Altausseer See in der Steiermark – ein Postkartenmotiv vor der Kulisse des Toten Gebirges.

© Getty Images

Österreichs Seen überzeugen mit Top-Wasserqualität

Neben Bewertungen und Beliebtheit wurde bei der Auswertung auch die Wasserqualität berücksichtigt. Laut EU-Badegewässerbericht 2024 weisen 95,8 Prozent der 260 ausgewiesenen österreichischen Badestellen die Bestnote „ausgezeichnet“ auf. Damit liegt Österreich im EU-Vergleich auf Platz vier – hinter Zypern, Bulgarien und Griechenland.

Auch bei den Temperaturen gibt es einen klaren Spitzenreiter: Der Klopeiner See in Kärnten gilt im Ranking als wärmster See und erreicht im Sommer bis zu 28 Grad. Gleichzeitig erfüllt er laut EU-Daten die höchste Qualitätsstufe.

Salzkammergut besonders stark vertreten

Auffällig: Gleich fünf der zehn bestplatzierten Seen liegen im Salzkammergut – darunter der Vordere Gosausee, der Almsee, der Altausseer See, der Offensee und der Wolfgangsee. Die Region bleibt damit eine der beliebtesten Adressen für alle, die ihren Sommerurlaub am Wasser verbringen möchten.

Die Auswertung zeigt: Wer in Österreich Urlaub macht, muss für spektakuläre Natur, klare Seen und Erholung am Wasser nicht weit reisen. Manchmal liegt das schönste Sommerziel näher, als man denkt.