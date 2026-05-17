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Vorletzter Platz: Cosmó wurde beim Song Contest abgewatscht - 6 Punkte
© ORF

ESC-Debakel

Vorletzter Platz: Cosmó wurde beim Song Contest abgewatscht - 6 Punkte

17.05.26, 00:42
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2025 der strahlende Sieg. Jetzt wieder die totale Pleite. Cosmó landete beim Song Contest wie befürchtet auf dem 24. und somit vorletzten Platz. 

Die Schande von Wien. Cosmó fährt beim Song Contest Heimspiel das nächste Debakel ein. 24. und vorletzter Platz. Mit 6 Punkten. Cosmós Pleite war freilich abzusehen. Bei den Wetten wurde er ja schon seit der Abwahl von Asberbaidschan auf dem 25. und letzten Platz geführt. Während der Show gab es einen kurzen Hoffnungs-Schimmer, als ihn die Buchmacher plötzlich doch vor Belgien auf Platz 24 führten. Dieser wurde es im Endeffekt auch - Nur England schnitt noch schlechter ab. Deutschland überholte uns knapp und belegt mit 12 Punkten Platz 23

ESC2026 Cosmó
© privat

Von der Schweiz bis Rumänien gaben nach dem Wettsingen 34 Länder ihre Wertung ab. Aber Österreich war genau einmal auf den Punkte-Tafeln zu sehen. Ein Punkt von Luxemberg! Letzter Platz in der Jury-Wertung. Damit wurden unsere Publikumspunkte vom Moderations-Duo Viktoria Swarovski und Michael Ostrowski auch als Erste der 25 Finalisten bekanntgegeben. Und denn hörte es ganze Europa: „Austria: 5 Points!“ - Somit insgesamt enttäuschende 6 Punkte.

ESC2026 Cosmó
© privat

Der „Tanzschein“ wurde für den ORF zum Zahlschein. 36 Millionen Euro kostet der Song Contest.

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