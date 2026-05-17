Song Contest: ORF-Knoll verhöhnt Zwangsgebühren-Zahler

Dieser Sager am Ende der ORF-Übertragung stieß vielen ORF-Zusehern sauer auf: ORF-Moderator Andi Knoll wünscht sich eine Haushaltsabgabe für die nächsten 70 Jahre - um den Song Contest zu finanzieren.

Der 70. Song Contest brachte am Samstag in der Nacht eine Riesenüberraschung: Bulgarien holte mit dem Song "Bangaranga" zum ersten Mal den ESC-Titel. Der Sieg der Bulgarin Dara war der Höhepunkt eines Show-Marathons, der bis 1 Uhr in der Früh ging.

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"Mit ihrer Haushaltsabgabe finanzieren Sie den Song Contest"

Um kurz nach 1 Uhr verabschiedete sich auch ORF-Moderator Andi Knoll von den TV-Zusehern und sorgte dabei noch einmal für einen Eklat. "Mit ihrer Haushaltsabgabe finanzieren Sie den Song Contest - hoffentlich auch die nächsten 70 Jahre", so Knoll. Eine Verhöhnung der Zwangsgebührenzahler, die insgesamt 750 Millionen Euro pro Jahr für den ORF zahlen müssen. Dementsprechend sorgte der Knoll-Sager auch auf Social Media für Wirbel.

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Song Contest kostet ORF 16 Millionen Euro

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