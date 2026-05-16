Martha Stewart tischt auf & präsentiert ihre 3 Lieblingsrezepte

Die legendäre Küchen- und Stilikone Martha Stewart lädt zum Essen. Das sind drei ihrer Lieblings-Rezepte.

Kalter Miesmuschelsalat

© Dorling Kindersley Verlag GmbH, Dana Gallagher

ZUTATEN FÜR 2-4 PERSONEN:

Für die eingelegten roten Zwiebeln:

240 g Weißweinessig,

2 EL Zucker,

1 EL Salz,

2 kleine rote Zwiebeln (in feine Halbmonde geschnitten).

Für den Miesmuschelsalat:

1,5 kg Miesmuscheln (gesäubert und Bärte entfernt),

Salz,

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer,

3 EL Crème fraîche,

½ TL Selleriesamen,

1 kleine Fenchelknolle (in hauchdünne Streifen gehobelt),

abgeriebene Schale und Saft von 1 Bio-Zitrone,

2–4 Stängel Petersilie.

Für das Kräuterbaguette:

110 g Butter (zerlassen),

15 g gemischte frische Kräuter (z. B. Petersilie und Schnittlauch),

1 Baguette (in 2 cm breite Scheiben geschnitten),

1 Knoblauchzehe (halbiert).

ZUBEREITUNG:

1. Für die eingelegten roten Zwiebeln Essig, Zucker und Salz aufkochen lassen, über die Zwiebeln in eine hitzebeständige Schüssel gießen, vollständig abkühlen lassen und mindestens 2 Stunden abgedeckt im Kühlschrank aufbewahren.

2. Für den Miesmuschelsalat in einem großen Topf die Muscheln in 120 ml Wasser mit 2 TL Pfeffer bei aufgelegtem Deckel 2–3 Minuten stark erhitzen, bis sich die Muscheln öffnen, nicht geöffnete Muscheln aussortieren. Die Muscheln in eine Schüssel umfüllen, mit 2 TL Pfeffer würzen, abkühlen lassen, das Muschelfleisch aus den Schalen lösen und das Muschelfleisch in den Kühlschrank stellen.

3. In einer Schüssel Fenchelstreifen mit Zitronenabrieb und -saft vermischen, salzen und pfeffern, den Fenchel mit dem Muschelfleisch auf einer Servierplatte anrichten und mit den eingelegten roten Zwiebeln und der Petersilie garnieren.

4. Für das Kräuterbaguette die Butter mit den Kräutern vermischen, unter dem heißen Backofengrill das Brot 2–3 Minuten rösten, dabei einmal wenden, dann mit Knoblauch einreiben und mit der Kräuterbutter bestreichen, noch 3–4 Minuten rösten, bis das Brot knusprig ist und die Butter Bläschen wirft. Zum Miesmuschelsalat servieren.

Rote-Rüben-Suppe

© Dorling Kindersley Verlag GmbH, Dana Gallagher

ZUTATEN FÜR 6 PERSONEN:

10–12 Knollen Rote Rüben,

60 ml heller Essig (plus 1 EL),

1 TL Zucker,

Salz,

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer,

3 EL Olivenöl,

3 Frühlingszwiebeln (klein geschnitten),

2 Schalotten (klein geschnitten),

3 zarte Stangen Staudensellerie (aus dem Inneren, klein geschnitten),

1 mittelgroße Karotte (klein geschnitten),

1 Knoblauchzehe (klein gehackt),

1 l Gemüsesuppe,

Schmand (zum Servieren),

fein gehackter frischer Dill (zum Servieren)

ZUBEREITUNG:

Einen Dämpfeinsatz in einen großen Topf hängen, gerade so viel Wasser hineingießen, dass es bis knapp unter den Einsatz reicht und zum Kochen bringen, die Roten Rüben hineinlegen, die Hitze reduzieren und bei aufgelegtem Deckel 30–35 Minuten weich garen, anschließend abkühlen lassen, schälen und grob raspeln, nun etwa 150 g der geraspelten Roten Rüben mit Essig, Zucker und 1 TL Salz verrühren und bei Zimmertemperatur marinieren lassen.

Inzwischen in einem großen Topf 2 EL Olivenöl erhitzen, Frühlingszwiebeln und Schalotten mit ½ TL Salz sowie etwas Pfeffer 6–8 Minuten darin gerade weich schmoren, nun die Stiele und das Grün der Roten Rüben fein hacken (etwa 225 g), diese zusammen mit Staudensellerie, Karotte, Knoblauch und dem restlichen Öl im selben Topf 6–8 Minuten andünsten, bis das Gemüse weich wird, die marinierten Roten Rüben, restliche Rüben-Raspeln, Suppe und 1 TL Salz hinzufügen, alles fast zum Kochen bringen, etwa 5 Minuten köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist, mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit je einem Klecks Schmand sowie fein gehacktem Dill servieren.

Knusper-Backhendl

© Dorling Kindersley Verlag GmbH, Dana Gallagher

ZUTATEN FÜR 16 HENDLTEILE:

2,4 l Eiswasser (zum Einlegen),

Salz,

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer,

2 Hühner (à 1,1–1,4 kg, jedes in 8 Stücke zerteilt),

1 l Buttermilch,

2 TL Cayennepfeffer,

240 g Mehl,

Distelöl,

Reiskleieöl oder pflanzliches Schmalz (zum Frittieren),

einige Stängel Dillblüten,

gedünsteter grüner Spargel

ZUBEREITUNG:

1. Am Vortag das Eiswasser mit 2 EL Salz verrühren, das Hendl hineinlegen, sodass alles vom Wasser bedeckt ist, abdecken und über Nacht kühl stellen.

2. Am Folgetag in einer zweiten Schüssel Buttermilch, 1 EL Salz und 1 TL Cayennepfeffer verrühren, die Hendlstücke darin wenden, mit Frischhaltefolie abdecken und mindestens 6 Stunden oder über Nacht kühl stellen. In einem großen Plastikbeutel mit Zip-Verschluss das Mehl mit 1 TL Cayennepfeffer sowie 1 TL Salz und 1 EL Pfeffer kräftig schütteln, die Hendlstücke nacheinander im Beutel schütteln.

3. Eine große gusseiserne Pfanne mit hohem Rand knapp zur Hälfte mit dem Öl füllen, dieses auf 175 °C erhitzen, die Hendlstücke hineinlegen und alle 3–4 Minuten wenden (insgesamt etwa 18 Minuten frittieren), bis sie mahagonifarben sind. Auf einer Servierplatte anrichten, mit Dill bestreuen und mit zart gegartem grünen Spargel servieren.