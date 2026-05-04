Bauernregel: "Der Florian, der Florian ..."

Der 4. Mai steht im bäuerlichen Kalender ganz im Zeichen des heiligen Florian.

Wie viele sogenannte Lostage ist auch dieses Datum von überlieferten Wetterregeln begleitet, die auf jahrhundertelangen Beobachtungen beruhen. Für die Landwirtschaft hatten solche Bauernregeln eine wichtige Funktion: Sie halfen dabei, das oft schwer berechenbare Wetter einzuschätzen und Entscheidungen für Aussaat und Ernte zu treffen.

Wichtige Regeln

Eine der bekanntesten Regeln zu diesem Tag lautet: „Der Florian, der Florian, noch einen Schneehut tragen kann.“

Dieser Vers weist darauf hin, dass selbst Anfang Mai noch mit Kälteeinbrüchen zu rechnen ist. Der „Schneehut“ steht dabei sinnbildlich für späten Frost oder sogar Schnee. Gerade in einer Zeit, in der viele Pflanzen bereits im Wachstum stehen, konnte ein solcher Wetterumschwung erhebliche Schäden verursachen. Die Regel mahnt also zur Vorsicht und erinnert daran, dass der Frühling noch nicht vollständig gefestigt ist.

Dieser Vers weist darauf hin, dass selbst Anfang Mai noch mit Kälteeinbrüchen zu rechnen ist. Der „Schneehut“ steht dabei sinnbildlich für späten Frost oder sogar Schnee. Gerade in einer Zeit, in der viele Pflanzen bereits im Wachstum stehen, konnte ein solcher Wetterumschwung erhebliche Schäden verursachen. Die Regel mahnt also zur Vorsicht und erinnert daran, dass der Frühling noch nicht vollständig gefestigt ist. Ergänzt wird diese Beobachtung durch eine weitere überlieferte Bauernregel, die den 4. Mai mit einem früheren Lostag verknüpft „War’s an Ambrosius (4. April) schön und rein, wird’s an Florian umso wilder sein.“

Hier zeigt sich ein typisches Muster bäuerlicher Wetterdeutung: Man betrachtete nicht nur einzelne Tage, sondern auch Zusammenhänge über längere Zeiträume hinweg. Ein ruhiger und klarer 4. April – der Gedenktag des heiligen Ambrosius – sollte demnach ein unbeständiges, „wildes“ Wetter rund um den Florianstag nach sich ziehen. Diese Regel unterstreicht die Erfahrung, dass auf stabile Wetterphasen oft ein Umschwung folgt.

Beide Bauernregeln zeichnen ein ähnliches Bild: Der 4. Mai ist ein Zeitpunkt, an dem das Wetter noch einmal unruhig werden kann. Trotz des fortgeschrittenen Frühlings bleibt eine gewisse Unsicherheit bestehen, die vor allem für die Landwirtschaft von Bedeutung war. So bündeln diese kurzen Reime praktische Erfahrung und geben bis heute einen Einblick in das traditionelle Wissen rund um Wetter und Jahreslauf.