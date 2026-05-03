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© Getty Images (Symbolbild)

Wichtiger Lostag

Bauernregel: "Dann wird man wenig Sommer sehen"

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03.05.26, 01:00
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Der 3. Mai ist im traditionellen Bauernkalender ein besonderer Tag – nicht nur kirchlich geprägt, sondern auch reich an alten Wetterregeln. 

Rund um das Fest Tag der Heiligen Philippus und Jakobus ranken sich zahlreiche Bauernregeln, die seit Generationen als Orientierung für Landwirte dienen.

Wichtige Regeln

  • Eine der bekanntesten lautet: „Philipp und Jakob, die machen den Bäumen Saft in den Schaft.“ Dahinter steckt die Beobachtung, dass Anfang Mai die Vegetation spürbar an Fahrt aufnimmt. Bäume treiben aus, Felder werden grüner, und das Wachstum beschleunigt sich deutlich. Für Bauern war dies ein wichtiges Signal: Jetzt beginnt die entscheidende Phase für die Ernte.
  • Eine weitere Regel warnt jedoch auch vor möglichen Rückschlägen: „Ist’s um Philipp und Jakob schön, wird man wenig Sommer sehen.“ Sie deutet darauf hin, dass frühe Wärmeperioden nicht unbedingt einen stabilen Sommer garantieren. Tatsächlich zeigen moderne Wetterdaten, dass stabile Hochdrucklagen im Frühling oft von wechselhaften Sommermonaten gefolgt werden können.
  • Auch Regen spielt eine Rolle in den Überlieferungen: „Regen an Philipp und Jakob, verspricht viel Frucht und Haber.“ Niederschläge Anfang Mai gelten demnach als gutes Zeichen für Getreide und Ernten – eine Einschätzung, die aus heutiger Sicht durchaus plausibel ist, da ausreichend Bodenfeuchte im Frühjahr das Wachstum fördert.

Obwohl Bauernregeln keine wissenschaftlichen Prognosen ersetzen, spiegeln sie jahrhundertelange Erfahrung im Umgang mit Wetter und Natur wider. Viele ihrer Kernaussagen lassen sich auch heute noch nachvollziehen, auch wenn der Klimawandel die Verlässlichkeit solcher Regeln zunehmend beeinflusst.

So bleibt der 3. Mai ein Datum, an dem Tradition und Naturbeobachtung zusammenkommen – ein Blick in die Vergangenheit, der bis heute nachwirkt.

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