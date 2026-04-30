Bauernregel: Das bedeutet das Wetter in der Walpurgisnacht

Die Walpurgisnacht, gefeiert in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, ist seit Jahrhunderten von Mythen, Bräuchen und zahlreichen Bauernregeln begleitet.

Diese überlieferten Sprichwörter spiegeln nicht nur den Volksglauben wider, sondern geben auch Hinweise darauf, welche Bedeutung das Wetter an diesem besonderen Datum für das kommende Jahr haben soll.

Auffällig ist, dass Regen in der Walpurgisnacht fast durchwegs positiv gedeutet wird. So heißt es etwa: „Regen in der Walpurgisnacht hat stets ein gutes Jahr gebracht“ oder „In der Walpurgisnacht Regen bringt uns reichen Erntesegen“. Auch Varianten wie „Walpurgisnacht Regen oder Tau – auf ein gutes Jahr bau“ und „Ist die Hexennacht voll Regen, wird’s ein Jahr mit reichlich Segen“ unterstreichen diese Hoffnung: Niederschläge in dieser Nacht gelten als Vorbote für fruchtbare Böden und eine ertragreiche Ernte.

Anders verhält es sich mit Kälte. Die Regel „Walpurgisfrost ist schlechte Kost“ warnt davor, dass Frost um diesen Zeitpunkt den Pflanzen schaden und damit die Erträge mindern kann. Wind hingegen wird wieder positiv interpretiert: „Sturm und Wind in der Walpurgisnacht hat Scheune und Keller vollgemacht“ – ein Hinweis darauf, dass bewegte Luft als Zeichen für ein günstiges landwirtschaftliches Jahr gesehen wurde.

Neben diesen wetterbezogenen Deutungen ranken sich um die Walpurgisnacht auch zahlreiche Sagen. Besonders bekannt ist die Vorstellung, dass Hexen in dieser Nacht auf Besen zum Blocksberg, dem heutigen Brocken im Harz, reiten. „Auf ihren Besen mit bösem Sinn reiten die Hexen zum Blocksberg hin“, heißt es dazu in einer alten Überlieferung. Dieser Glaube prägt bis heute vielerorts Bräuche, bei denen mit Feuern und Lärm symbolisch die bösen Geister vertrieben werden sollen.

So verbinden die Bauernregeln zur Walpurgisnacht Naturbeobachtung, Aberglauben und Hoffnung auf eine gute Ernte zu einem lebendigen Stück Volkskultur, das bis heute weitergegeben wird.