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Stocker
© APA/BKA/FLORIAN SCHRÖTTER

Franz Stocker

Kanzler Stocker trauert um seinen Vater

19.04.26, 09:22
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Der ehemalige Nationalratsabgeordnete Franz Stocker ist im 93. Lebensjahr gestorben. 

Bundeskanzler Christian Stocker trauert um seinen Vater. Wie am Wochenende bekannt wurde, ist Franz Stocker im Alter von 92 Jahren gestorben.

Franz Stocker war wie sein Sohn ebenfalls Politiker und vertrat die ÖVP zwischen 1979 und 1983 im Bundesrat und von 1983 bis 1993 im Nationalrat. Zudem war er der ausgebildete Elektromonteur von 1979 bis 1991 Mitglied des Vorstandes des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und zwischen 1987 und 1992 Vorsitzender-Stellvertreter der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie.

Franz Stocker
© parlament.gv.at

Stocker wurde für seine Verdienste mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen der Republik ausgezeichnet. Er lebte wie sein Sohn in Wiener Neustadt.

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