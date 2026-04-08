43 Kilo Gras im Gepäck: Diensthund ließ Schmuggler keine Chance

Jerry spürte die Drogen gewissenhaft auf, infolge wurde ein 22-Jähriger festgenommen.

Diensthund "Jerry" hat bei Kontrollen am Dienstag auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) auf zwei Koffer aufmerksam gemacht, in denen sich 43,5 Kilo Cannabiskraut befanden. Ein 22-Jähriger, auf den die Gepäckstücke eingecheckt waren, wurde festgenommen. Der Bulgare war teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Das Gepäck hätte von Bangkok über Österreich nach Albanien transportiert werden sollen. Sichergestellt wurden 58 Päckchen mit Drogen.