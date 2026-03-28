Das Beste vom Lamm: Unsere Top-Rezepte für den Frühling

Wenn zartes Lammfleisch auf die Frische des Frühlings trifft, ist absoluter Genuss garantiert. Wir zeigen Ihnen, wie Sie aus diesem edlen Produkt überaus köstliche Gerichte zaubern.
Lammkarree mit Kräuterkruste und Rosmarin-Erdäpfel
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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für das Lamm:
- 40 g weiche Butter und für die Form
- 1 EL gehackter Rosmarin
- 1 EL gehackter Thymian
- 1 EL gehackte Petersilie
- 1 TL Bio-Zitronenabrieb
- 1 Scheibe altbackenes, grob geriebenes Weißbrot
- Salz, Pfeffer
- 1 Knoblauchzehe
- 1 küchenfertiges Lammkarree
- 1 EL Olivenöl
Für die Erdäpfel:
- 500 g kleine, festkochende Erdäpfel
- 1/2 Knoblauchknolle
- 2 Zweige Rosmarin
- 1 EL grobes Meersalz
- 65 ml Olivenöl
ZUBEREITUNG * LEICHT * 2 H 30 MIN
- Für die Kräuterkruste die Butter schaumig schlagen. Rosmarin, Thymian, Petersilie, Zitronenabrieb, Brösel sowie etwas Salz und Pfeffer unterrühren. Knoblauch abziehen und durch die Presse dazu drücken. Vermengen, zu einer Rolle formen, in Frischhaltefolie einschlagen und mindestens 40 Minuten kalt stellen. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.
- Erdäpfel gründlich waschen, bürsten, kleine Exemplare im Ganzen belassen, größere halbieren. Rosmarin waschen, trockenschütteln und Nadeln abzupfen. Erdäpfel mit Rosmarin, Knoblauch, Meersalz und Olivenöl vermischen. Auf einem Backblech verteilen und ca. 35 Minuten backen. Dabei ab und zu wenden. Mit dem Blech herausnehmen und beiseitestellen. Die Hitze auf 80 °C Ober- und Unterhitze reduzieren.
- Lammkarree waschen, trockentupfen, parieren, salzen und pfeffern. In einer heißen Pfanne mit 2 EL Öl rundherum scharf anbraten. Herausnehmen und in eine gebutterte Form setzen. Im vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene ca. 40 Minuten schmoren.
- Die Erdäpfel in den letzten ca. 10 Minuten unter das Lamm in den Ofen schieben. Das Lamm herausnehmen und mit der in Scheiben geschnittenen Kräutermasse belegen. Unter dem Grill etwa 5 Minuten goldbraun gratinieren.
- Karree aufschneiden und mit den Rosmarin-Erdäpfeln auf einer Platte angerichtet servieren. Dazu passt ein frischer Frühlingssalat.
Lammkeule mit Reisfüllung
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ZUTATEN FÜR 8 PERSONEN
- 100 g Basmatireis
- 2 EL Butter
- Salz
- Lorbeerblätter
- 2 Zweige Oregano
- 2 Stiele Petersilie
- 1 Zweig Rosmarin
- 2 Zweige Thymian
- Pfeffer
- 1 Lammkeule ca. 2,5 kg
- 1/2 TL Knoblauchgranulat
- 3 EL Rapsöl
- 400 ml trockener Weißwein
ZUBEREITUNG * LEICHT * 2 H 20 MIN
- Reis in einem Topf in der heißen Butter unter Rühren anschwitzen. Mit etwa der doppelten Menge Wasser ablöschen, salzen und Lorbeerblätter hinzufügen. Zugedeckt bei niedriger Temperatur ca. 15 Minuten garen. Dann Lorbeer entfernen und den Reis ohne Deckel abkühlen lassen.
- Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Kräuter waschen und trockenschütteln. Blätter abzupfen und hacken. Mit dem abgekühlten Reis vermengen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Lammkeule waschen und trockentupfen. Oberschenkelknochen auslösen und am Gelenk abtrennen. Die entstandene Tasche mit dem Reis füllen und mit Küchengarn zusammenbinden.
- Rapsöl in einem Bräter erhitzen. Die Keule salzen, pfeffern, mit dem Knoblauchgranulat bestreuen und in einem Bräter im heißen Rapsöl von allen Seiten anbraten. Wein angießen und im Backofen ca. 2 Stunden garen, oder bis ein ins Fleisch gestochenes Bratthermometer eine Kerntemperatur von 72 °C anzeigt. In Scheiben geschnitten servieren.
Lammbällchen auf Couscous
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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 3 rote Zwiebeln
- 1 EL Zitronensaft
- 180 g Couscous
- 1 altbackene Semmel vom Vortag
- 2 Schalotten
- 2 Knoblauchzehen
- 500 g Lammfaschiertes
- 2 Msp. Chiliflocken
- 2 EL körniger Senf
- 1 TL Kreuzkümmelpulver
- 1/2 TL Korianderpulver
- 1/2 TL Zimtpulver
- 2 EL gehacktes Koriandergrün
- 2 EL gehackte Minze
- Salz
- Pfeffer
- Rapsöl zum Braten
- 2 Karotten
- 400 g Brokkoliröschen
- 150 ml Gemüsefond
- 1 TL Ras el-Hanout
- 1 Bio-Zitrone in Spalten zum Servieren
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 05 MIN
- Die roten Zwiebeln schälen und in hauchdünne, feine Ringe schneiden. Mit dem Zitronensaft vermengen und beiseitestellen.
- Couscous in lauwarmem Wasser ca. 15 Minuten quellen lassen. Danach abgießen und abtropfen lassen.
- Semmel in warmem Wasser einweichen. Schalotten und Knoblauch abziehen und fein würfeln. Semmel ausdrücken, zerzupfen und mit dem Faschierten verkneten.
- Schalotten, Knoblauch, Chiliflocken, Senf, Kreuzkümmel, Korianderpulver, Zimt und Kräuter untermengen. Mit Salz und Pfeffer würzig abschmecken.
- Mit angefeuchteten Händen kleine Bällchen formen und im heißen Rapsöl von allen Seiten insgesamt ca. 15 Minuten braten.
- In der Zwischenzeit die Karotten schälen und fein würfeln. Brokkoli kleiner schneiden.
- Etwas Rapsöl in einem Topf erhitzen, die Karotten darin unter Rühren 2–3 Minuten anschwitzen. Brokkoli hinzufügen und mit dem Fond ablöschen. Zugedeckt 2 Minuten köcheln, dann den abgetropften Couscous und das Ras el Hanout hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen und unter Rühren erhitzen.
- Couscous als Bett auf Tellern anrichten und die Fleischbällchen sowie die Zwiebelringe darauf verteilen. Mit Zitronenspalten servieren.
Lammkoteletts auf Süßkartoffel-Salat
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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 400 g Süßkartoffeln
- Salz
- 350 g grüne Bohnen
- 1 Kopf Eichblattsalat
- 3 EL Zitronensaft
- 1 EL Ahornsirup
- Pfeffer
- 8 EL Olivenöl
- 1 EL Kreuzkümmel
- 1 EL Koriandersamen
- 1 TL Pfefferkörner
- 12 Lammkoteletts
- 80 g Granatapfelkerne
ZUBEREITUNG * LEICHT * 55 MIN
- Süßkartoffeln in kochendem Salzwasser in 20–25 Minuten weich garen. Inzwischen Bohnen putzen und in Salzwasser 6–7 Minuten mit leichtem Biss garen. Abgießen, eiskalt abschrecken und abtropfen lassen. Eichblattsalat putzen, waschen und trockenschütteln.
- Für das Dressing Zitronensaft und Ahornsirup mit Salz, Pfeffer und 6 EL Olivenöl verrühren.
- Süßkartoffeln abgießen, schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Kreuzkümmel, Koriander und Pfeffer im Mörser zerstoßen. Restliches Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen.
- Lammkoteletts mit der Gewürzmischung einreiben, salzen und in der Pfanne von beiden Seiten ca. 2 Minuten scharf anbraten. Temperatur verringern und die Koteletts in weiteren 2–3 Minuten rosa garen. Aus der Pfanne heben und ca. 2 Minuten ruhen lassen.
- Süßkartoffeln, Bohnen und Eichblattsalat mischen, mit dem Zitronensaft-Ahornsirup-Dressing mischen und auf Teller verteilen. Lammkoteletts daraufsetzen, alles mit Granatapfelkernen bestreuen und servieren.
Lammrückenfiletstreifen auf Bulgur, Gurke und Radieschen
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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 400 g küchenfertiges Lammrückenfilet
- Salz
- Pfeffer
- 1/2 TL Korianderpulver
- 1/2 TL Kreuzkümmelpulver
- 2 EL Pflanzenöl
- 400 ml Gemüsefond
- 200 g Bulgur
- 200 g Radieschen
- 1 Bio-Gurke
- 2 Stängel Minze
- 50 g Walnusskerne
- 1 Schalotte
- 1 EL Honig
- 4 EL Weinessig
- 4 EL Olivenöl
ZUBEREITUNG * LEICHT * 50 MIN
- Den Ofen auf 100 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Das Lamm abbrausen und trockentupfen. Mit Salz, Pfeffer, Koriander und Kreuzkümmel würzen und in einer heißen Pfanne im Pflanzenöl rundherum braun anbraten. Auf dem Gitter im Ofen (Fettpfanne darunter) ca. 20 Minuten rosa gar ziehen lassen.
- Gemüsefond aufkochen lassen. Bulgur in einem Sieb mit Wasser durchspülen und zum Fond geben. Etwa 5 Minuten kochen, dann vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Radieschen und Gurke waschen, putzen und beides in feine Scheiben schneiden oder hobeln. Minze abbrausen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Walnusskerne grob hacken.
- Für das Dressing die Schalotte abziehen und fein würfeln. Mit Honig, Essig und Olivenöl verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Lamm aus dem Ofen nehmen, kurz ruhen lassen und in Scheiben schneiden. Mit den übrigen Salatzutaten locker vermengen. Dressing darüberträufeln und servieren.
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