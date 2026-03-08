Frühling auf dem Teller: Diese Gerichte machen sofort gute Laune

Saisonkalender: Diese regionalen Superfoods gehören im März auf Ihren Teller Der Frühling liegt förmlich in der Luft! Nach den grauen, kalten Wintermonaten sehnen wir uns alle nach frischer Energie, knackigen Salaten und bunten Tellern, und genau das liefert uns der März! Hier kommen unsere Saison-Lieblinge, die jetzt auf Ihrem Speiseplan stehen sollten.