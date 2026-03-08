Frühling auf dem Teller: Diese Gerichte machen sofort gute Laune

Der Frühlingsbeginn steht kurz bevor. Um diesen gebührend einzuläuten, setzen wir auf Spinat, Frühlingszwiebeln, Kohlrabi und Co. Das Ergebnis am Teller: Leicht, frisch und bunt!
Spinat-Puffer mit Lachs-Dip
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für die Puffer:
- 1 Knoblauchzehe
- 2 Zwiebeln
- 350 g Blattspinat Salz
- 2 EL Butter frisch geriebene Muskatnuss
- 3 Eier
- 150 g Frischkäse
- 200 g Dinkelmehl
- 1 TL Backpulver Pfeffer
- 4 EL Rapsöl
Für das Topping:
- 200 g Räucherlachs
- 200 g Frischkäse
- 2 EL Zitronensaft
- Salz
- Pfeffer
- 1 Apfel
- 1 Zitrone in Spalten
ZUBEREITUNG * LEICHT * 45 MIN
- Knoblauch und Zwiebeln abziehen und fein würfeln. Spinat verlesen, waschen und in kochendem Salzwasser kurz blanchieren. Abgießen, eiskalt abschrecken und abtropfen lassen. Anschließend gut ausdrücken und klein schneiden.
- In einer Pfanne die Butter erhitzen. Knoblauch-und Zwiebelwürfel 2–3 Minuten andünsten. Spinat ergänzen, mit Salz und Muskat abschmecken und abkühlen lassen.
- Eier, Frischkäse, Mehl, Backpulver und eine Prise Pfeffer in einer Schüssel vermischen. Spinat dazugeben und alles gut vermengen.
- Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Portionsweise je 1–2 EL der Masse ins heiße Fett setzen, leicht rund formen und je Seite 3–4 Minuten goldbraun braten. Bei Bedarf fertige Puffer im Ofen bei 80 °C warm halten.
- In der Zwischenzeit 120 g Räucherlachs mit dem Frischkäse und 1 EL Zitronensaft im Blitzhacker stückig zerkleinern. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und in kleine Schälchen füllen.
- Apfel waschen und das Fruchtfleisch in feine Julienne schneiden. Mit restlichem Zitronensaft mischen.
- Die fertigen Puffer auf Küchenpapier kurz abtropfen lassen, auf Tellern anrichten und mit restlichem Räucherlachs toppen. Mit Apfelstreifen garnieren und zusammen mit dem Dip servieren. Zitronenspalten zum Beträufeln dazu reichen.
Gefüllter Kohlrabi mit Buchweizen
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 4 große Kohlrabi
- Salz
- 1 kleine Zwiebel
- 2 Karotten
- 125 g Buchweizen
- 2 EL Olivenöl
- 500 ml Gemüsefond
- Pflanzenöl für die Form
- 2–3 Lauchzwiebeln
- 6 Radieschen
- 100 g Hüttenkäse
- Pfeffer
- 1 EL Currypulver
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 25 MIN
- Kohlrabi schälen, in einen großen Topf mit Salzwasser bedecken und in ca. 30 Minuten weich garen.
- Inzwischen die Zwiebel abziehen und fein würfeln. Karotten schälen, längs vierteln und in kleine Stücke schneiden. Buchweizen abbrausen und abtropfen lassen. In einem Topf das Öl erhitzen, Zwiebel und Karotten darin hell anschwitzen. Buchweizen dazugeben und kurz mitgaren. Alles mit dem Fond ablöschen und ca. 30 Minuten bei geringer Hitze köcheln.
- Die gegarten Kohlrabi aus dem Topf nehmen und abkühlen lassen. Jeweils einen Deckel abschneiden, die Knollen bis auf einen ca. 1 cm breiten Rand aushöhlen und das Fruchtfleisch fein würfeln. Den Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Eine Auflaufform mit Öl ausstreichen.
- Lauchzwiebeln und Radieschen waschen, putzen und in Ringe bzw. kleine Stücke schneiden. Beides mit Kohlrabiwürfeln und Hüttenkäse unter den Buchweizen mischen und mit Salz, Pfeffer und Currypulver abschmecken.
- Kohlrabi mit der Mischung füllen, in die Form setzen und die Deckel anlegen. Im Ofen ca. 20 Minuten garen. Nach Belieben einen Joghurtdip mit Kräutern dazu reichen.
Quiche mit Frühlingszwiebeln
© StockFood
ZUTATEN FÜR 1 FORM (11 X 34 CM)
Für den Teig:
- 250 g Weizen-Vollkornmehl plus für die Form und zum Arbeiten
- 150 g Butter plus für die Form
- 1 Ei
- 1 TL Salz
Für den Belag:
- 400 g Lauchzwiebeln
- 3–4 Zweige Thymian
- 2 EL Olivenöl
- 3 Eier
- 200 g Obers
- Salz
- Pfeffer
- geriebener Muskat
- 80 g geriebener Käse
- 2 EL Sesam
- 2–3 EL Sonnenblumenkerne
ZUBEREITUNG * MITTEL * 2 H 10 MIN
- Für den Teig das Mehl auf einer Arbeitsfläche anhäufen und in der Mitte eine Mulde eindrücken. Ei und Salz in die Mitte geben, die Butter in Stücken auf dem Mehlrand verteilen. Alles zu Bröseln hacken, dann mit den Händen rasch zu einem glatten Teig verkneten. Bei Bedarf noch ein wenig Mehl oder Wasser einarbeiten. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und ca. 30 Minuten kalt stellen.
- Inzwischen für den Belag die Lauchzwiebeln putzen, waschen und trockenschütteln. Den hellen Teil in feine Ringe, den grünen Teil in 5–7 mm breite Streifen schneiden. Thymian abbrausen, trockenschütteln, die Blättchen abzupfen und hacken.
- In einer Pfanne das Öl erhitzen und die Zwiebelringe darin hell anschwitzen. Das Zwiebelgrün mit dem Thymian zufügen und ca. 5 Minuten unter Wenden mitbraten. Die Pfanne beiseitestellen und die Mischung abkühlen lassen.
- Den Backofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Eine Tarteform (ca. 11 x 34 cm) mit Butter fetten und mit Mehl ausstreuen.
- Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche etwas größer als die Form ausrollen, diese damit auskleiden und einen Rand andrücken. Den Teigboden mit einer Gabel mehrmals einstechen und mit der Lauchzwiebelmischung belegen. Die Eier mit Obers, Salz, Pfeffer und 1 Prise Muskat verquirlen und den Käse untermischen.
- Die Zwiebelmischung damit übergießen und die Quiche im Ofen 25–30 Minuten backen. Herausnehmen, mit Sesam und Sonnenblumenkernen bestreuen und die Quiche in ca. 10 Minuten fertig backen. Herausnehmen, kurz abkühlen lassen und in Stücke geschnitten servieren.
Erbsen-Hummus
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für den Hummus:
- 500 g frische und gepalte Erbsen
- Salz
- 1 Knoblauchzehe
- 2 EL Olivenöl
- 2 EL Zitronensaft
- 1 TL Bio-Zitronenabrieb
- 1 EL Frischkäse
- 1 Prise Cayennepfeffer
- Pfeffer
Außerdem:
- 1/2 Gurke
- 150 g Radieschen
- 1/2 Handvoll Erbsensprossen
- 2 EL Olivenöl
- 1 EL Zitronensaft
- Salz
- 1 Prise Zucker
ZUBEREITUNG * LEICHT * 20 MIN
- Erbsen in kochendem Salzwasser 3–4 Minuten blanchieren. Abgießen, eiskalt abschrecken und abtropfen lassen. Etwa 50 g zur Seite geben und den Rest in einen Mixer füllen. Knoblauch abziehen, mit Olivenöl, Zitronensaft und Abrieb, Frischkäse und Cayennepfeffer dazugeben und alles fein cremig pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und auf vier Gläser (ca. 250 ml) verteilen.
- Gurke waschen, putzen, längs halbieren und quer in Stücke schneiden. Radieschen putzen, waschen und in Spalten schneiden. Sprossen verlesen, waschen und trockenschütteln. Mit Gurke, Radieschen, Olivenöl, Zitronensaft, Salz und einer Prise Zucker mischen. Den Salat auf dem Hummus in die Gläser verteilen und servieren. Dazu passt frisches oder geröstetes Brot.
Radieschen-Auflauf
© StockFood
ZUTATEN FÜR 6 PERSONEN
- 1 1/2 kg Radieschen
- 1 Stange Lauch
- 2 EL Olivenöl und für die Form
- Salz
- Pfeffer
- 4 Paradeiser
- 1 Bund Schnittlauch
- 250 g Frischkäse
- 150 g Crème fraîche
- Abrieb und Saft von 1 Bio-Zitrone
- 250 g geriebener Emmentaler
ZUBEREITUNG * LEICHT * 55 MIN
- Radieschen waschen, putzen und klein schneiden. Lauch putzen, längs halbieren, waschen und fein schneiden.
- In einer Pfanne das Olivenöl erhitzen und 2/3 der Radieschen mit dem Lauch 4–5 Minuten andünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen und zur Seite ziehen.
- Paradeiser waschen, vom Strunk befreien und in einer Schüssel mit heißem Wasser überbrühen. Abschrecken, häuten, vierteln, das Kerngehäuse entfernen und das Fruchtfleisch würfeln. Mit Radieschen und Lauch mischen.
- Schnittlauch waschen, trockenschütteln und in feine Röllchen schneiden. Etwa 1 EL für die Garnitur zurückbehalten. Restliche Radieschen mit Frischkäse, Crème fraîche, Abrieb und Saft der Zitrone im Mixer fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Vom Emmentaler ca. 50 g abnehmen.
- Eine Auflaufform (ca. 18 x 27 cm) mit etwas Öl einfetten. Ein wenig Frischkäsecreme auf dem Boden verteilen und mit einer Schicht Gemüse aus der Pfanne bedecken. Mit etwas Käse und Schnittlauch bestreuen und die nächste Schicht Creme darauf verteilen. Weiter so verfahren, bis alles aufgebraucht ist, dabei mit Radieschencreme abschließen. Den Backofen auf 175 °C Heißluft vorheizen.
- Den Auflauf mit Alufolie bedecken und ca. 30 Minuten backen. Zum Servieren mit restlichem Käse und Schnittlauch bestreuen. Nach Belieben noch mit einem halbierten Radieschen garnieren.
Rezepte von StockFood.