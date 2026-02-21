Alles zu oe24VIP
Diese kreativen Brunch-Rezepte machen Ihre Gäste sprachlos
Von herzhaft bis süß

Diese kreativen Brunch-Rezepte machen Ihre Gäste sprachlos

21.02.26, 07:00
Ein gemütliches Frühstück ist an sich schon was Feines, zum Brunch wird aber noch eines draufgesetzt und abwechslungsreich aufgetischt. 

Avocado-Eier-Brot mit Essblüten

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

  • 2 Handvoll Sprossen
  • 8 Eier
  • 2 EL Obers
  • Salz
  • Pfeffer
  • 1 EL Butter
  • 4 Scheiben Mehrkornbrot
  • 1 Avocado
  • 1 EL Zitronensaft
  • 2 hart gekochte Eier
  • Für die Garnitur:
  • Rote-Rübe-Blätter
  • 1 EL gemischte und geröstete Nüsse
  • 4 EL Granatapfelkerne
  • Pfeffer
  • Essblüten

ZUBEREITUNG * LEICHT * 25 MIN

  1. Sprossen verlesen, abbrausen und trocken-schütteln. Eier mit Obers, Salz und Pfeffer verquirlen. In einer beschichteten Pfanne die Butter erhitzen und die Eimasse darin zu cremigem Rührei braten.
  2. Die Brotscheiben toasten. Avocado halbieren, entkernen, die Hälften mit einem Löffel aus der Schale heben, quer in Scheiben schneiden und mit Zitronensaft beträufeln. Die hart gekochten Eier schälen und längs halbieren.
  3. Getoastetes Brot auf Tellern mit Sprossen und dick mit Rührei belegen. Avocadoscheiben darauf verteilen und mit Rote-Rübe-Blättern und je einem halben Ei toppen. Alles noch mit gehackten Nüssen und Granatapfelkernen bestreuen, mit Pfeffer übermahlen und mit Essblüten garniert servieren.

Süßkartoffel-Waffeln mit gebratenem Halloumi

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

Für die Waffeln:

  • 350 g Süßkartoffeln
  • 80 g weiche Butter
  • 5 Eier
  • 280 g Mehl
  • 1 1/2 TL Backpulver
  • Salz, Pfeffer
  • 1/2 TL edelsüßes Paprikapulver
  • Pflanzenöl für das Waffeleisen

Außerdem:

  • 1/2 Salatgurke
  • 4 Handvoll Salat
  • 200 g Halloumi in Scheiben
  • 2 EL Kürbiskerne
  • 3 EL Sonnenblumenkerne
  • 1–2 EL Sesam
  • 2 EL Röstzwiebeln
  • 2 EL Pflanzenöl
  • 4 EL süß-scharfe Chilisauce
  • Petersilienblättchen zum Garnieren

ZUBEREITUNG * LEICHT * 55 MIN

  1. Für die Waffeln die Süßkartoffeln schälen, waschen, trockentupfen und sehr fein reiben. Die weiche Butter hellcremig rühren, dann nach und nach die Eier untermixen. Mehl und Backpulver mischen, dazu sieben, alles mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. Süßkartoffelraspel untermengen und alles zu einem glatten Teig verrühren. Bis zur Verwendung ziehen lassen.
  2. Gurke waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Salat verlesen, waschen, trockenschleudern und die Blätter in mundgerechte Stücke zupfen. Halloumi in ca. 3 cm breite Streifen schneiden.
  3. Eine beschichtete Pfanne erhitzen, Kürbis-und Sonnenblumenkerne mit dem Sesam darin kurz rösten. In eine flache Schale geben, mit den Röstzwiebeln mischen und abkühlen lassen. In der Pfanne das Öl erhitzen und den Halloumi darin von beiden Seiten anbraten und bräunen, dann warmhalten.
  4. Das Waffeleisen anheizen und mit Öl ausstreichen. Jeweils 1 Kelle Teig hineingeben und zu einer goldbraunen Waffel ausbacken. Den übrigen Teig ebenso zu insgesamt ca. 8 Waffeln backen.
  5. Jeweils 1 Waffel auf vier Teller legen, mit Gurkenscheiben, Salat und 1–2 Streifen Halloumi belegen. Eine zweite Waffel daraufsetzen, mit Gurke und Salat bedecken. Mit 2 Halloumistreifen toppen und mit etwas Kernmix bestreuen. Alles noch leicht mit Chilisauce beträufeln und mit Petersilie garniert servieren. Übrige Chilisauce sowie restlichen Kernmix separat dazu reichen.

Erdäpfel-Cupcakes mit Kräuter-Knoblauch-Topping

ZUTATEN FÜR 6 STÜCK

  • 190 g vorwiegend festkochende Erdäpfel
  • 200 g Weizenmehl
  • Salz
  • 7 g Germ
  • frisch geriebene Muskatnuss
  • 1 Knoblauchzehe
  • 1/2 Bund Schnittlauch
  • 2 Stängel Petersilie
  • 150 g weiche Butter und für die Form
  • 150 g Frischkäse
  • Pfeffer
  • 1 TL Zitronensaft
  • 1 Prise edelsüßes Paprikapulver
  • 2 Scheiben Frühstücksspeck

ZUBEREITUNG * LEICHT * 2 H

  1. Sechs Mulden eines Muffinblechs dünn mit Butter ausfetten. Erdäpfel schälen, waschen und fein in eine Schüssel reiben. Das Mehl, 100 ml lauwarmes Wasser, 3/4 TL Salz, Germ und 1 Prise Muskatnuss hinzufügen. Alles miteinander verkneten. Den Teig in das Muffinblech verteilen und zugedeckt an einem warmen Ort 1 Stunde gehen lassen.
  2. Den Backofen auf 220 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Die Cupcakes im Ofen auf der mittleren Schiene ca. 10 Minuten backen. Dann die Ofentemperatur auf 200 °C zurückschalten und weitere 15 Minuten goldbraun backen. Anschließend 5 Minuten in der Form abkühlen lassen, herausnehmen und auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen.
  3. Für das Topping den Knoblauch abziehen und in feine Würfel schneiden. Kräuter waschen und trockenschütteln. Schnittlauch in Röllchen schneiden, Petersilie abzupfen und fein hacken, dabei jeweils ein paar Spitzen zum Garnieren beiseitelegen. Butter mit den Quirlen des Handrührgeräts schaumig schlagen und den Frischkäse unterrühren. Knoblauch und Kräuter untermengen und die Masse mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Paprikapulver würzen.
  4. Frühstücksspeck in einer Pfanne ohne Fett knusprig braten und auf Küchenpapier abkühlen lassen. Das Topping in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen und auf die Cupcakes dressieren. Frühstücksspeck in Stücke brechen und die Cupcakes damit, sowie mit den übrigen Kräutern, garnieren.

Frittata mit Brokkolini, Lachs und Ricotta

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

  • 400 g Brokkolini
  • 100 g Räucherlachs
  • 6 Eier
  • 50 ml Milch
  • 100 ml
  • Obers Salz
  • Pfeffer
  • Muskat
  • 2 EL Zitronensaft
  • 2 EL Olivenöl
  • 120 g Ricotta
  • Basilikum für die Garnitur
  • 1 Bio-Zitrone in Spalten zum Servieren

ZUBEREITUNG * LEICHT * 40 MIN

  1. Den Ofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Brokkolini waschen, putzen und in kleine Stücke teilen. Den Lachs ebenfalls in kleine Stücke schneiden. Eier mit der Milch und Obers verquirlen, salzen, pfeffern und mit Muskat und Zitronensaft würzen.
  2. Das Öl in einer großen, ofenfesten Pfanne erhitzen und den Brokkolini kurz anbraten. Lachs untermischen, die Eier-Masse hineingießen und bei wenig Hitze ca. 3 Minuten stocken lassen.
  3. Ricotta darauf verteilen, Pfanne in den Ofen stellen und die Frittata ca. 15 Minuten leicht gebräunt backen. Mit Basilikum bestreuen und mit Zitronenspalten servieren.

Zitronen-Baiser-Croissant

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

  • 4 Croissants
  • 8 EL Lemon Curd
  • 3 Bio-Eiweiß
  • 60 g Staubzucker und zum Bestäuben

ZUBEREITUNG * LEICHT * 15 MIN

  1. Die Croissants waagerecht halbieren und die Unterseiten großzügig mit Lemon Curd bestreichen.
  2. Das Eiweiß steif schlagen und dabei nach und nach den Staubzucker einrieseln lassen. Den Lemon Curd mit dem Eischnee wolkig bestreichen oder mithilfe eines Spritzbeutels darauf dressieren.
  3. Mit einem Flambierbrenner goldbraun abflämmen. Die Oberseiten der Croissants aufsetzen und mit Staubzucker bestäuben. 

Rezepte von StockFood.

