Fünf gesunde Abnehm-Rezepte aus dem Airfryer
© Getty Images

Schnell & leicht

Fünf gesunde Abnehm-Rezepte aus dem Airfryer

06.02.26, 13:30
Mit dem Airfryer lassen sich leichte Abnehm-Gerichte schnell und stressfrei zubereiten. 

Wer abnehmen möchte, muss nicht auf Genuss verzichten, schon gar nicht mit dem Airfryer. Die Heißluftfritteuse braucht kaum Fett, ist schnell aufgeheizt und eignet sich perfekt für leichte Alltagsgerichte. 

1. Zucchini-Feta-Auflauf aus dem Airfryer

Fünf gesunde Abnehm-Rezepte aus dem Airfryer
© Getty Images

Zutaten (2 Portionen)

  • 500 g Zucchini
  • 100 g Feta
  • 2 Eier
  • 1 EL Milch
  • 1 EL Olivenöl
  • Salz, Pfeffer

Zubereitung:

  1. Zucchini waschen und grob raspeln.
  2. Die Zucchini sehr gut ausdrücken, damit möglichst wenig Flüssigkeit bleibt.
  3. Eier mit der Milch verquirlen.
  4. Feta zerbröseln und mit Zucchini, Salz, Pfeffer und Olivenöl vermengen.
  5. Die Mischung in eine gefettete, Airfryer-geeignete Form geben.
  6. Die Ei-Milch-Mischung darüber gießen.
  7. Bei 180 °C etwa 30-35 Minuten backen. 

2. Airfryer-Hähnchenstreifen mit Paprika 

Fünf gesunde Abnehm-Rezepte aus dem Airfryer
© Getty Images

Zutaten (1 Portion)

  • 150 g Hähnchenbrustfilet
  • ½ rote Paprika
  • ½ TL Olivenöl
  • Salz, Paprikapulver, Pfeffer

Zubereitung

  1. Hähnchen in Streifen schneiden.
  2. Paprika würfeln.
  3. Hähnchen und Paprika in eine Schüssel geben.
  4. Öl und Gewürze untermischen.
  5. In den Airfryer geben.
  6. Bei 180 °C 8-10 Minuten garen.
  7. Zwischendurch einmal durchschütteln. 

3. Lachsfilet aus dem Airfryer

Fünf gesunde Abnehm-Rezepte aus dem Airfryer
© Getty Images

Zutaten (1 Portion)

  • 100 g Lachsfilet
  • Zitronensaft
  • Salz, Pfeffer

Zubereitung

  1. Lachs trocken tupfen.
  2. Mit Salz und Pfeffer würzen.
  3. Mit Zitronensaft beträufeln.
  4. In den Airfryer legen.
  5. Bei 180 °C 7-8 Minuten garen. 

4. Kürbispuffer aus dem Airfryer 

Fünf gesunde Abnehm-Rezepte aus dem Airfryer
© Getty Images

Zutaten (4 Portionen)

  • Hokkaido-Kürbis
  • 1 Ei
  • 100 g Frischkäse
  • 70 g Brösel
  • 20 g Petersilie
  • Salz, Pfeffer, Muskat
  • 1 EL Olivenöl

Zubereitung

  1. Kürbis halbieren und entkernen.
  2. Kürbis grob raspeln.
  3. Raspel salzen und 10 Minuten ziehen lassen.
  4. Kürbis sehr gut ausdrücken.
  5. Kürbis, Ei, Frischkäse, Brösel, Petersilie und Gewürze vermengen.
  6. Masse 5 Minuten quellen lassen.
  7. Hände anfeuchten und kleine Kugeln formen.
  8. Kugeln flach drücken.
  9. Mit etwas Olivenöl in den Airfryer legen.
  10. Bei 180 °C 6-7 Minuten backen.
  11. Wenden und nochmals 6-7 Minuten backen.
  12. Mit der restlichen Masse genauso verfahren. 

5. Gefüllte Zucchini mit Kidneybohnen und Mais

Fünf gesunde Abnehm-Rezepte aus dem Airfryer
© Getty Images

Zutaten (4 Portionen)

  • 4 Zucchini (ca. 1 kg)
  • 4 EL Tomatenmark
  • 200 g Mais
  • 200 g Kidneybohnen
  • 2 Knoblauchzehen
  • Paprika, Salz, Pfeffer
  • 100 g Emmentaler (45 % Fett i. Tr.)

Zubereitung

  1. Zucchini längs halbieren.
  2. Mit einem Löffel aushöhlen.
  3. Zucchini-Inneres in eine Schüssel geben.
  4. Knoblauch schälen und fein hacken.
  5. Zucchini-Inneres, Tomatenmark, Mais, Bohnen, Knoblauch und Gewürze vermengen.
  6. Masse in die Zucchinihälften füllen.
  7. Emmentaler reiben.
  8. Käse über die Zucchini streuen.
  9. In den Airfryer geben.
  10. Bei 170 °C etwa 10 Minuten backen, bis der Käse goldbraun ist. 

 

Die Rezepte zeigen: Wenig Fett, klare Schritte und trotzdem richtig viel Geschmack, so fühlt sich gesunde Küche im Alltag an.

