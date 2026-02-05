Genialer Trick: Diese skurrile Zutat macht Ihren Schoko-Kuchen extrem saftig

Kennen Sie das? Sie freuen sich auf ein herrliches Stück Schokokuchen, doch nach dem ersten Bissen folgt die Enttäuschung: Das Ergebnis ist staubtrocken und krümelig. Doch wir haben die überraschende Lösung für Sie, mit der das garantiert nicht mehr passiert.

Hand aufs Herz: Wer kann bei Schokokuchen schon Nein sagen? Doch oft folgt die bittere Enttäuschung: Der Teig ist trocken und krümelig, trotz aller Mühe! Wir verraten Ihnen einen genialen Trick, mit dem das nie wieder passiert. Die Lösung ist eine echte Geheimzutat, die Sie sonst eher vom Wirtshaus-Besuch kennen: Sauerkraut! Ja, Sie haben richtig gelesen: Der Klassiker zum Schweinsbraten sorgt im Kuchen für einen absoluten Geschmacks-Kick.

Sauerkraut und Schokokuchen: Wie passt das zusammen?

Auch, wenn die Kombination im ersten Moment etwas seltsam klingt, hat Sauerkraut in der Backwelt eine lange Tradition. Vor allem, weil es eine kostengünstige Alternative zu teuren Zutaten wie Butter oder Milch war, die früher nicht immer zur Verfügung standen. In der heutigen Zeit ist es vor allem ein Geheimtipp, wenn es darum geht, einen trockenen Schokokuchen saftig zu bekommen.

© Getty Images

Wie das funktioniert: Das Sauerkraut gibt beim Backen extrem viel Feuchtigkeit ab, ohne den schokoladigen Geschmack zu verfälschen. Dadurch bekommt der Kuchen eine weltklasse Textur und bleibt viel länger frisch und saftig.

So wenden Sie den Trick richtig an

© Getty Images

Damit der Lifehack funktioniert und Sie nicht plötzlich auf einem Krautblatt kauen, müssen Sie ein paar Dinge beachten. Wir zeigen Ihnen, wie es geht:

Gründlich wässern

Das ist das Um und Auf! Legen Sie das Sauerkraut für ca. 6 Stunden in Wasser ein und wechseln Sie dieses mehrmals. Danach kräftig auspressen. So verschwindet der säuerliche Geschmack.

Klein hacken

Das Kraut muss extrem fein gehackt werden. Im fertigen Kuchen darf keine Faser mehr spürbar sein.

Geduld haben

Ein echter Geheimtipp unter Kennern: Lassen Sie den Kuchen zwei Tage durchziehen. Dann ist er so saftig, dass er förmlich auf der Zunge zergeht.

Wer dem Sauerkraut absolut nicht traut, kann auch zu Mayonnaise greifen. Auch dieser Trick sorgt für eine unfassbare Saftigkeit im Teig.