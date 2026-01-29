Goth statt Barbie: Margot Robbie begeistert mit dramatischen Wow-Looks

Margot Robbie sorgt aktuell auf der "Wuthering Heights“-Pressetour für jede Menge Aufsehen und beweist einmal mehr, dass sie eine wahre Fashion-Ikone ist. Doch statt in ihrem schillernden Barbie-Style begeistert sie nun mit einem düsteren Goth-Look.

Die Pressetour zu "Wuthering Heights" versprach von Anfang an ein modisches Spektakel und Margot Robbies Outfits haben diese Erwartungen bereits nach wenigen Tagen übertroffen. 2023 schrieb die australische Schauspielerin mit ihrer Barbie-Pressetour Mode- und Filmgeschichte, als sie die Kunst des "Method Dressing“ perfektionierte. Jetzt sorgt sie erneut für Hingucker und zeigt uns den dramatischen Wandel von der strahlend-pinken Barbie zur düsteren, goth-inspirierten Schönheit.

Margot Robbie begeistert im Wow-Look

Am Mittwochabend zog Margot Robbie am roten Teppich alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin, die im von Emerald Fennell inszenierten Film "Wuthering Heights" die Rolle der Catherine Earnshaw spielt, präsentierte sich in einem atemberaubenden Kleid von Schiaparelli.

© Getty Images

Das transparente, eng anliegende, trägerlose Oberteil aus schwarzer Spitze und der üppig ausgestellte Rock in Schwarz- und Rottönen sorgten für einen spektakulären Auftritt. Die dramatische Farbwahl war kein Zufall. Margot erklärte, dass sie mit Schwarz und Rot die Zerbrechlichkeit und den Verfall ihrer Rolle als Catherine Earnshaw in Szene setzte.

Um ihren Hals trug sie den legendären Taj Mahal-Diamanten, der einst Elizabeth Taylor gehörte. Mit ihrem elegant hochgesteckten Haar und einer romantischen Halskette als Accessoire setzte sie ein weiteres modisches Statement.

Heißes Korsett-Kleid

© Getty Images

Nur wenige Stunden zuvor begeisterte Margot bereits mit einem anderen Outfit, das für Furore sorgte. In einem Korsett-Kleid von Dilara Findikoglu, das aus rotem Leder im Schlangenmuster und einem Minirock bestand, war die 35-Jährige der absolute Hingucker. Der Minirock, der ihre langen Beine in Szene setzte und tief ausgeschnitten war, ließ ihre Fans förmlich dahinschmelzen. Abgerundet wurde der Look mit roten Pumps mit spitzer Zehenpartie und einem zarten, roten Choker-Halsband.

Der transparente Naked-Look

© Getty Images

Doch damit nicht genug. Einen Tag zuvor überraschte Margot Robbie in einem durchsichtigen Minikleid von Alexander McQueen bei ihrem Auftritt in der Jimmy Kimmel Live!-Show. Das Kleid, das mit einem hohen Kragen und einem tiefen Ausschnitt versehen war, versprühte eine verführerische Eleganz. Die zarten Rüschen am Dekolleté verliehen dem Look eine verspielte, aber zugleich sinnliche Note. Während die Tour weitergeht, bleibt nur zu hoffen, dass wir noch viele weitere "Wow"-Outfits von Margot Robbie sehen werden.

Bald in den Kinos

Im kommenden Film „Wuthering Heights – Sturmhöhe“, der am 12. Februar in die Kinos kommt, spielt Margot Robbie an der Seite von Jacob Elordi, der die Rolle des Heathcliff übernimmt. Die Verfilmung basiert auf Emily Brontës berühmtem Roman und erzählt die Geschichte von Catherine und Heathcliff, deren zerstörerische Besessenheit weitreichende Folgen für ihre Familien hat.