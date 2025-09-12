Komplett durchsichtig! Margot Robbie trägt das heißeste Naked-Dress ALLER ZEITEN

Bei der Premiere ihres neuen Films "A Big Bold Beautiful Journey" sorgt die australische Schauspielerin in einem komplett durchsichtigen Armani-Privé-Kleid für einen Wow-Moment.

Wenn Margot Robbie über den roten Teppich schreitet, ist Glamour garantiert. Der Hollywood-Star hat sich längst als Stilikone etabliert – bei ihren Red-Carpet-Auftritten gelingt ihr stets der perfekte Mix aus elegant und sexy.

Doch ihr gestriger Auftritt übertrifft alles! Bei der Premiere ihres neuen Films "A Big Bold Beautiful Journey" sorgte die 35-Jährige für DEN Fashion-Moment des Jahres: In einem komplett durchsichtigen Armani-Privé-Kleid, das über und über mit funkelnden Kristallen und Pailletten besetzt war, stahl sie allen die Show.

© Getty Images

© Getty Images

Margot Robbie trägt das heißeste Naked-Dress aller Zeiten

Das Highlight des Naked-Looks war vor allem das gewagte Rückendekolleté. Der kaum sichtbare Glitzerstring unter dem transparenten Stoff machte den Look zum absoluten Hingucker. Robbie zeigte sich nach der Geburt ihres Sohnes in absoluter Topform und bewies, dass sie nicht nur auf der Leinwand, sondern auch in Sachen Style ganz vorne mitspielt. An ihrer Seite posierte Co-Star Colin Farrell, der sich lässig im Trenchcoat präsentierte – doch gegen Robbies Naked-Dress hatte er schlicht keine Chance.

© Getty Images

Ein filmisches Abenteuer

Auch inhaltlich verspricht Robbies neues Projekt Hochspannung: "A Big Bold Beautiful Journey", ein Filmdrama von Regisseur Kogonada, erzählt die Geschichte von Sarah (Robbie) und David (Farrell), die auf einer Hochzeit aufeinandertreffen und durch eine geheimnisvolle Tür im Wald in ihre eigenen Erinnerungen zurückgeführt werden. Zwischen Jugendlieben, Verlusten und magischen Momenten entfaltet sich eine zutiefst emotionale Reise. Kinostart ist der 19. September 2025.