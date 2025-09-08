Silvia Schneider: So glamourös ist ihre neue HUMANIC-Kollektion

Silvia Schneider setzt ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit HUMANIC fort und launcht mit „UNDERCOVER CHIC" heiße Herbst-Styles.

Silvia Schneider hat ein Faible für große Auftritte – ob auf dem roten Teppich, im TV oder jetzt wieder im Schuhregal. Gemeinsam mit HUMANIC launcht die Designerin im Oktober 2025 ihre neue Capsule Collection „UNDERCOVER CHIC“ – und die ist genau das, wonach sie klingt: geheimnisvoll, stark und absolut stylish.

Bond-Girl trifft Businesswoman

Die neue Kollektion liest sich wie ein Mode-Krimi, in dem jeder Schuh ein Kapitel schreibt. Schneider spielt mit Kontrasten – zwischen Eleganz und Alltag, Femininität und Coolness. Das Ergebnis sind Pieces, die jedes Outfit sofort nach „Mission Fashion Possible“ aussehen lassen.

© Silvia Schneider X HUMANIC / Fotos: Marcel Gonzalez-Ortiz, H&M: Christopher Koller

Von morgens bis Mitternacht liefert die Linie das perfekte Schuh-Statement für jede Stunde: Klassische Loafer in Schwarz oder Dunkelbraun eröffnen den Tag und funktionieren zu Denim genauso wie zum Power-Suit. Am Vormittag übernehmen elegante Reiterstiefel in Kastanienbraun oder Schwarz – clean, stark und dabei ultrafeminin. Für den großen Auftritt sorgen Overknees aus schwarzem Leder. Abends übernehmen Pumps mit Strass und Clutches, die jedes Licht einfangen. Und für lange Nächte, in denen Spontaneität gefragt ist, warten Ballerinas mit glitzernden Details – chic, bequem und absolut citytauglich.

© Silvia Schneider X HUMANIC / Fotos: Marcel Gonzalez-Ortiz, H&M: Christopher Koller

Die Farbwelt bleibt elegant: viel Schwarz, warme Brauntöne wie Mocha Mousse, dazu Glattleder, Velours und strukturierte Oberflächen. Materialien, die Luxus ausstrahlen, ohne laut zu wirken.

© Silvia Schneider X HUMANIC / Fotos: Marcel Gonzalez-Ortiz, H&M: Christopher Koller

„Mode ist für mich mehr als Oberfläche – sie ist Ausdruck, stille Stärke und Bühne zugleich. Mit UNDERCOVER CHIC möchte ich Frauen begleiten, egal ob sie leise wirken oder laut glänzen wollen“, so Silvia Schneider über die Inspiration hinter der Kollektion.

UNDERCOVER CHIC ist ab Anfang Oktober 2025 exklusiv bei HUMANIC erhältlich. Ein Must-have für alle, die diesen Herbst undercover bleiben, aber trotzdem auffallen wollen!