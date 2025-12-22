Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 22.12.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Konflikte könnten sich destruktiv zuspitzen. Halten Sie sich zurück!

Konflikte könnten sich destruktiv zuspitzen. Halten Sie sich zurück! Beruf: Lassen Sie Verhandlungen mal ruhen und denken Sie noch länger nach!

Lassen Sie Verhandlungen mal ruhen und denken Sie noch länger nach! Fitness: Steigen Sie auf die Bremse, bevor Sie sich wieder mal zu viel zumuten!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Man erwartet viel von Ihnen. Seien Sie daher rechtzeitig zur Stelle!

Man erwartet viel von Ihnen. Seien Sie daher rechtzeitig zur Stelle! Beruf: Jetzt bloß nicht zu beharrlich! Gehen Sie auf Vorschläge anderer ein!

Jetzt bloß nicht zu beharrlich! Gehen Sie auf Vorschläge anderer ein! Fitness: Verlangen Sie sich nicht zu viel ab! Legen Sie Verschnaufpausen ein!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Gehen Sie ernsthafter und vor allem nachgiebig auf Ihr Gegenüber zu!

Gehen Sie ernsthafter und vor allem nachgiebig auf Ihr Gegenüber zu! Beruf: Es ist wichtig, organisatorische Fragen ruhig und überlegt zu regeln.

Es ist wichtig, organisatorische Fragen ruhig und überlegt zu regeln. Fitness: Mit kleinen sorgfältigen Schritten kommen Sie heute viel besser voran.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Bloß nicht zu emotionell! Kurzschlussreaktionen gehen nach hinten los.

Bloß nicht zu emotionell! Kurzschlussreaktionen gehen nach hinten los. Beruf: Reagieren Sie einsichtiger und beugen Sie sich den Notwendigkeiten!

Reagieren Sie einsichtiger und beugen Sie sich den Notwendigkeiten! Fitness: Ruhe bewahren und möglichst gelassen und vernünftig durch den Tag!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Es ist wichtig, alles etwas nüchterner zu sehen. Geduldige Klärung!

Es ist wichtig, alles etwas nüchterner zu sehen. Geduldige Klärung! Beruf: Schaffen Sie erst einmal Ordnung und verhalten Sie sich kooperativ!

Schaffen Sie erst einmal Ordnung und verhalten Sie sich kooperativ! Fitness: Volle Konzentration auf Prioritäten erspart Ihnen unnötigen Stress.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Heute regiert wieder die Vernunft. Daher haben Sie sicher gute Karten.

Heute regiert wieder die Vernunft. Daher haben Sie sicher gute Karten. Beruf: Emotionen raus aus Diskussionen! Sorgen Sie für ein sachliches Klima!

Emotionen raus aus Diskussionen! Sorgen Sie für ein sachliches Klima! Fitness: Einen Schritt nach dem anderen! Ungeduld stiftet unnötige Verwirrung.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Bezähmen Sie Verunsicherung und hören Sie auf die Stimme der Vernunft!

Bezähmen Sie Verunsicherung und hören Sie auf die Stimme der Vernunft! Beruf: Bringen Sie sich konstruktiv ein, Teamgeist weiß man sehr zu schätzen.

Bringen Sie sich konstruktiv ein, Teamgeist weiß man sehr zu schätzen. Fitness: Schonen Sie sich heute so weit wie möglich, meiden Sie Anstrengungen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Man erwartet viel mehr Ernsthaftigkeit von Ihnen. Emotionen loslassen!

Man erwartet viel mehr Ernsthaftigkeit von Ihnen. Emotionen loslassen! Beruf: Mit einer vernünftigen Haltung und Teamwork kriegen Sie alles gut hin.

Mit einer vernünftigen Haltung und Teamwork kriegen Sie alles gut hin. Fitness: Geduldiger, ausdauernd und toleranter! Nehmen Sie Hilfe in Anspruch!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Die Stimme der Vernunft verlangt eine solide und verlässliche Haltung.

Die Stimme der Vernunft verlangt eine solide und verlässliche Haltung. Beruf: Viel realistischer! Große Ansagen und kühne Pläne sind unangebracht.

Viel realistischer! Große Ansagen und kühne Pläne sind unangebracht. Fitness: Kühler Kopf, Ruhe und Gelassenheit sind heute die richtigen Tugenden.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Nehmen Sie sich viel Zeit, um das Miteinander nachhaltig zu festigen!

Nehmen Sie sich viel Zeit, um das Miteinander nachhaltig zu festigen! Beruf: Ihre finanzielle Kompetenz ist gefragt. Sorgen Sie für kluge Lösungen!

Ihre finanzielle Kompetenz ist gefragt. Sorgen Sie für kluge Lösungen! Fitness: Machen Sie sich schön! Positive Resonanz stärkt Ihr Selbstwertgefühl.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Kann man wirklich mit Ihnen rechnen? Loyalität und Verlässlichkeit!

Kann man wirklich mit Ihnen rechnen? Loyalität und Verlässlichkeit! Beruf: Pflichtbewusstsein, Disziplin und gutes Teamwork - darauf kommt es an.

Pflichtbewusstsein, Disziplin und gutes Teamwork - darauf kommt es an. Fitness: Fokus auf das Nächstliegende! So kommen Sie am besten durch den Tag.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Vernunft sollte heute Vorrang haben. Daher nüchtern und sachlicher!

Vernunft sollte heute Vorrang haben. Daher nüchtern und sachlicher! Beruf: Bauen Sie auf Teamgeist, dann lassen sich alle Probleme gut lösen!

Bauen Sie auf Teamgeist, dann lassen sich alle Probleme gut lösen! Fitness: Pflichtbewusst und konzentriert! Der Verstand sollte das Sagen haben.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.