Ohne Flug: Die 5 schönsten Städte-Trips für den Frühling

München, Ljubljana, Triest, Prag und Budapest - diese fünf Städte in unseren Nachbarländern sind unbedingt einen Besuch wert. Grund: Unsere „Big Five“ zählen nicht nur zu den schönsten Städten Europas, sondern sind auch in kurzer Reisezeit erreichbar.

Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt doch oft so nah. Und gerade der Frühling lädt dazu ein, Städte wie Prag, Budapest oder München endlich einmal zu besuchen. Nachstehend City-Ziele, zu denen man kurz reist und die lange nachwirken.

München

Die Anziehungskraft der bayerischen Hauptstadt wirkt ganzjährig, nicht nur während des Oktoberfests. Speziell im Frühling lässt es sich wunderbar durch die geschichtsträchtigen Straßen und die schönen Parklandschaften flanieren. Zu sehen gibt‘s hier jedenfalls genug: die Frauenkirche natürlich, das Wahrzeichen der Stadt. Man kann hier auf den Südturm hinauffahren und aus den Turmfenstern den Ausblick genießen. Einmalige Aussichten genießt man auch vom 85 Meter hohen Rathausturm mit Plattformen im Freien.

© Getty Images

Am Viktualienmarkt, dem Paradies für Schlemmer, führt natürlich auch kein Weg vorbei. Hier findet man alles von exotischen Delikatessen bis zu Münchner Brotwaren, von Fischspezialitäten bis zu bayerischen Schmankerln. Ideal für einen Frühlings-Spaziergang ist selbstverständlich auch Münchens „grüne Lunge“, der Englische Garten. Dieser zählt zu den größten Stadtparks weltweit, ist sogar größer als der Central Park in New York. Direkt am Eingang liegt das Café Königin 43 mit toller Sonnenterrasse. Hier trifft man sich zum ausgedehnten Brunch. Tipp: Der Frühling 2026 wird traditionell vom Frühlingsfest auf der Theresienwiese eröffnet (17. April bis 10. Mai).

Prag

Wer noch nie hier war, muss Tschechiens Hauptstadt für ein Wochenende im Frühjahr unbedingt einplanen, die Kurzreise lohnt sich unbedingt. Jeder Trip nach Prag sollte im Herzen der Stadt am Altstädter Ring beginnen. Hier ragt der mittelalterliche Turm des Alten Rathauses stolz am arkadenumfassten Platz in den Himmel. Auch die beeindruckende Karlsbrücke ist ein Must. Nach der Enge der mittelalterlichen Gassen steht man dort vor der Weite der Moldau, auf der anderen Seite des Flusses schmiegt sich der Stadtteil Kleinseite an den Burghügel Hradschin, auf dessen Spitze die Prager Burg thront.

© Getty Images

Auch die Partyszene in Prag ist lebendig. Südlich des Stadtviertels Mustek beginnt das quirlige, das junge Prag. Zwischen der Allee Národní trída und dem Karlsplatz boomt die Lokalszene der Stadt. Tipp: Das Internationale Musikfestival Prager Frühling, die größte Musikveranstaltung Tschechiens, findet von 12. Mai bis 2. Juni 2026 statt.

Budapest

© Getty Images

Auch die ungarische Hauptstadt ist ganz besonders im Frühling einen Besuch wert. Die Stadtbesichtigung sollte idealerweise mit der Burg starten, zur Festung gelangt man mit der Standseilbahn. Sehenswert: der Burgpalast auf dem Burgberg im Burgviertel, das größte Gebäude Ungarns. Es beinhaltet zahlreiche Museen wie die Nationalgalerie, das Historische Museum oder die Nationalbibliothek. Besonders beeindruckend die Matthiaskirche, einst die Krönungskirche ungarischer und Habsburger-Könige, sowie die 1895 bis 1902 erbaute Fischerbastei. Von hier aus genießt man den schönsten Panoramablick auf Pest und Parlament. Auch das Feiern liegt den Ungarn im Blut. Beste Ausgehmeile: die Király utca, hier reiht sich ein Restaurant und eine Bar an die nächste. Tipp: Budapester Frühlingsfestival von 29. April bis 12. Mai mit vielfältigem, kulturellen Angebot an 30 Orten.

Ljubljana

© Getty Images

Zwischen Alpen und Adria liegt die mitteleuropäische Perle, die mit weniger als 300.000 Einwohnern kleinstädtischen Charme mit den Vorzügen einer Metropole verbindet. Die Stadt beeindruckt mit kulturellem Angebot: Herausragende Theaterund Konzertbühnen, ausgefallene Galerien und hochkarätige Museen begeistern die Besucher. Übrigens gilt Sloweniens Hauptstadt als „Grüne Hauptstadt Europas“: So besteht Ljubljana zu 75% aus Grünf lächen (wunderschön der Tivoli-Park).

Triest

© Getty Images

So etwas wie ein maritimes Tor für Österreich ist die norditalienische Hafenstadt an der Oberen Adria. Die City ist einen Besuch wert, hat in puncto Kultur, Kulinarik und Nachtleben sehr viel zu bieten. Und scheint, wie für eine italienische Großstadt üblich, ständig in Bewegung zu sein. Besonders das quirlige Cavana-Viertel lockt die Besucher mit großartigen Restaurants, Cafés und Klubs. Wer schnell für einen Espresso nach Italien fahren möchte, ist hier ebenfalls richtig. In Triest finden sich zahlreiche Röstereien, wunderschöne literarische Cafés und historische Lokale mit Retro-Charme. Tipp: Primavera da Vienna, Frühlingsfestival mit den Wiener Symphonikern von 26. bis 29. März 2026.