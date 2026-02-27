Wien ganz vorne dabei: Neues Ranking kürt Flughäfen mit bestem Service

Gute Nachrichten für Reisende: Ein aktuelles internationales Ranking zeigt, dass der Flughafen Wien-Schwechat beim Service europaweit ganz vorne mitspielt.

Reisen bedeutet für viele Menschen noch immer Stress: lange Warteschlangen, unübersichtliche Terminals oder Zeitdruck vor dem Abflug. Umso erfreulicher fällt ein aktuelles internationales Ranking aus: Der Flughafen Wien-Schwechat gehört laut einer neuen Auswertung zu den servicefreundlichsten Flughäfen Europas.

Grundlage dafür ist das aktuelle Airport Service Quality Ranking des internationalen Flughafenverbands ACI. Dafür wurden weltweit mehr als 700.000 Passagier:innen direkt an den Terminals zu ihren Erfahrungen befragt - also Bewertungen aus erster Hand von Reisenden selbst.

Wien-Schwechat überzeugt mit Effizienz und Komfort

In der Kategorie der mittelgroßen Flughäfen mit 25 bis 40 Millionen Passagieren pro Jahr erreicht Wien gemeinsam mit Kopenhagen und Zürich den Spitzenplatz. Besonders positiv bewertet wurden dabei die kurzen Wege innerhalb des Flughafens, die übersichtliche Beschilderung sowie die effizienten Abläufe bei der Sicherheitskontrolle.

Auch Sauberkeit, Aufenthaltsqualität und das gastronomische Angebot erhielten hohe Bewertungen. Viele Reisende schätzen vor allem, dass sich der Flughafen trotz seines internationalen Verkehrsaufkommens übersichtlich und gut organisiert anfühlt.

Große Drehkreuze punkten ebenfalls

In der Kategorie der größten europäischen Flughäfen mit mehr als 40 Millionen Passagieren jährlich belegten Madrid-Barajas und Rom-Fiumicino die Spitzenplätze. Trotz hoher Passagierzahlen überzeugten beide Airports laut Ranking mit moderner Infrastruktur und gut funktionierenden Serviceabläufen.

Kleinere Flughäfen als entspannte Alternative

Auch kleinere Airports konnten im Ranking überzeugen. In der Kategorie bis 25 Millionen Passagiere wurden unter anderem Gran Canaria, Helsinki und Prag ausgezeichnet. Besonders Helsinki punktete mit effizienter Abfertigung und moderner Architektur - Faktoren, die für viele Reisende zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Das Ranking zeigt, wie wichtig Servicequalität für das Reiseerlebnis geworden ist.