Design trifft Natur: Entspannte Urlaubstage an der Cala Marsal auf Mallorca

Reise-Tipps

Design trifft Natur: Entspannte Urlaubstage an der Cala Marsal auf Mallorca

26.02.26, 17:07
Mallorca kann laut und lebendig sein – oder ruhig, stilvoll und überraschend entspannt. Wer Letzteres sucht, findet im Südosten der Insel einen besonderen Rückzugsort. 

Nur wenige Schritte von der feinsandigen Bucht Cala Marsal entfernt, umgeben von duftenden Pinien entfernt, liegt das Grupotel Cala Marsal Nature Hotel. Das Vier-Sterne-Haus im Südosten Mallorcas wurde 2025 umfassend renoviert und präsentiert sich heute als modernes Urlaubsdomizil mit klarer Designlinie und viel Gespür für Atmosphäre.

Design trifft Natur: Entspannte Urlaubstage an der Cala Marsal auf Mallorca
© oe24

In den 340 Zimmern dominieren warme Naturtöne wie Beige, Braun und sanftes Grün, die Ruhe und Leichtigkeit ausstrahlen. In den öffentlichen Bereichen setzen maritime Muster und üppige Pflanzen stilvolle Akzente und schaffen eine offene, luftige Wohlfühlatmosphäre. Familien schätzen den Miniclub und den Spielplatz, während Erwachsene im großzügigen Spa- und Wellnessbereich mit Pool, Sauna und Dampfbad entspannen. Ergänzt wird das Angebot durch Tennis- und Bouleplätze sowie ein Fitnesscenter.

Kulinarisch wählen Gäste zwischen Frühstück, Halbpension oder All Inclusive. Zusätzlich serviert das À-la-carte-Restaurant „The Marsal Steakhouse“ frischen Fisch und Gegrilltes in entspannter Urlaubsatmosphäre. Für Ausflüge stehen direkt im Hotel Auto- und Fahrradverleih zur Verfügung. Das charmante Fischerdorf Portocolom mit dem größten Naturhafen Mallorcas ist nur rund einen Kilometer entfernt, ebenso lohnend sind Abstecher zu den berühmten Drachenhöhlen Cuevas del Drach.

Gewinnen. Das Grupotel Cala Marsal Nature Hotel verbindet modernes Design, Strandnähe und Natur – ideal für alle, die Mallorca von seiner ruhigen, stilvollen Seite erleben möchten. Das Beste: oe24 verlost einen Kurzurlaub für Zwei. Zum Gewinnen des Hotelaufenthaltes ein Mail mit dem Betreff Grupotel an gewinnen@oe24.at schicken und schon bald in der Sonne entspannen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

