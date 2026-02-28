Alles zu oe24VIP
Die besten Hörbücher auf Amazon Music: Jetzt 2 Monate gratis streamen
© Getty Images
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

900.000 Hörbücher

Die besten Hörbücher auf Amazon Music: Jetzt 2 Monate gratis streamen

28.02.26, 10:37

28.02.26, 10:37
Gute Nachrichten für alle Hörbuch-Fans: Mit dem aktuellen Angebot von Amazon können Sie jetzt 2 Monate lang gratis Hörbücher über Amazon Music streamen.  

Statt nur Musik stehen Ihnen damit auch spannende Geschichten, Bestseller-Romane und beliebte Sachbücher zum Anhören zur Verfügung – perfekt für unterwegs oder entspannte Abende zu Hause. 

Gerade wenn im Alltag wenig Zeit zum Lesen bleibt, sind Hörbücher eine praktische Alternative. Egal ob beim Pendeln, beim Sport oder vor dem Einschlafen – mit Amazon Music haben Sie Ihre Lieblingsgeschichten jederzeit griffbereit. 

Das Beste: Sie können das Angebot aktuell bis zum 02.03., 17:00 Uhr kostenlos testen. Anschließend kostet das Abo 10,99 € pro Monat und ist jederzeit kündbar. 

Unsere Hörbuch-Empfehlungen auf Amazon Music 

Der Insasse von Sebastian Fitzek 

Der Insasse von Sebastian Fitzek 

© Amazon

Spannung pur: Der Thriller für lange Abende

Der Insasse von Sebastian Fitzek zählt zu den beliebtesten Psychothrillern der letzten Jahre. Eine düstere Geschichte über Schuld, Angst und die Suche nach der Wahrheit – ideal für alle, die es nervenaufreibend mögen.

Harry Potter und der Stein der Weisen von J. K. Rowling  

Harry Potter und der Stein der Weisen von J. K. Rowling  

© Amazon

Fantasy-Highlight: Perfekt zum Abschalten

Harry Potter und der Stein der Weisen von J. K. Rowling ist ein echter Klassiker unter den Hörbüchern. Die magische Geschichte rund um Hogwarts eignet sich perfekt für gemütliche Abende oder längere Reisen.

Die 1%-Methode von James Clear  

Die 1%-Methode von James Clear  

© Amazon

Motivation & Mindset

Mit Die 1%-Methode von James Clear erhalten Sie spannende Einblicke in die Welt der Gewohnheiten und persönlichen Entwicklung. Ideal für alle, die produktiver werden oder neue Routinen aufbauen möchten.

A Court of Thorns and Roses von Sarah J. Maas 

A Court of Thorns and Roses von Sarah J. Maas 

© Amazon

Romantasy-Bestseller

A Court of Thorns and Roses von Sarah J. Maas verbindet Fantasy mit Romantik und Spannung. Die mitreißende Geschichte rund um Feyre und die geheimnisvolle Welt der Fae zählt zu den beliebtesten Titeln im Genre. 

Rich Dad Poor Dad von Robert T. Kiyosaki 

Rich Dad Poor Dad von Robert T. Kiyosaki 

© Amazon

Sachbuch-Highlight für Erfolg & Karriere

Rich Dad Poor Dad von Robert T. Kiyosaki vermittelt grundlegende Prinzipien im Umgang mit Geld und finanzieller Bildung. Ideal für alle, die ihre Einstellung zu Finanzen und Investments verändern möchten. 

So funktioniert das Angebot

• 2 Monate gratis Hörbücher streamen
• Danach 10,99 €/Monat
• Jeden Monat ein Hörbuch Ihrer Wahl
• Offline hören möglich
• Monatlich kündbar

Fazit: Jetzt Hörbuch-Bestseller kostenlos testen

Mit Amazon Music können Sie aktuell zwei Monate lang kostenlos in die Welt der Hörbücher eintauchen. Ob Thriller, Fantasy oder Ratgeber – mit der großen Auswahl an Titeln ist für jeden Geschmack etwas dabei.
*Anschließend 10,99 €/Monat bis zur Kündigung. Es gelten die jeweiligen Nutzungsbedingungen.
  

