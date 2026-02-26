Samsung Galaxy S26, Plus oder Ultra? Welches Modell passt zu Ihnen?

Smartphone-Upgrade geplant? Auf idealo.at lassen sich die neuen Modelle der Samsung Galaxy S26-Serie ganz einfach vergleichen – vom Standardmodell bis zum Ultra-Flaggschiff.

Ob für den Alltag, kreative Fotografie oder maximale Performance: Mit der neuen Galaxy S26-Serie bringt Samsung gleich drei Modelle auf den Markt, die unterschiedliche Bedürfnisse abdecken. Auf idealo.at können Sie Preise, Ausstattung und Bewertungen übersichtlich vergleichen – und so das passende Smartphone zum besten Deal finden.

Samsung Galaxy S26 512GB Black © idealo.at

Das Standardmodell – Samsung Galaxy S26 – richtet sich an alle, die ein leistungsstarkes Smartphone ohne unnötige Extras suchen.

Highlights:

• Kompaktes Design für einfache Einhandbedienung

• Hochauflösendes AMOLED-Display

• Starke Performance für Apps & Streaming

• Solide Kamera für Alltag und Social Media

Ideal für Nutzerinnen und Nutzer, die Wert auf Leistung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen.

Samsung Galaxy S26+ 256GB Cobalt Violet © idealo.at

Das Samsung Galaxy S26 Plus bietet ein größeres Display und eine längere Akkulaufzeit – perfekt für Vielnutzer.

Das spricht für das Plus-Modell:

• Großes Display für Videos & Gaming

• Stärkerer Akku für längere Nutzung

• Schnelles Laden

• Mehr Platz für Multitasking

Wer häufig unterwegs ist oder sein Smartphone intensiv nutzt, findet hier den idealen Mittelweg zwischen Komfort und Leistung.

Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB Sky Blue © idealo.at

Maximale Ausstattung bietet das Samsung Galaxy S26 Ultra – entwickelt für anspruchsvolle Nutzerinnen und Nutzer.

Ultra-Features im Überblick:

• Hochwertige Profi-Kamera mit Zoom-Funktion

• Integrierter S Pen

• Größtes Display der Serie

• Top-Performance für Gaming & Kreativ-Apps

Perfekt für alle, die ihr Smartphone auch für Fotografie, Business oder Content Creation nutzen.

Gerade bei neuen Flaggschiffen lohnt sich der Preisvergleich: Auf idealo.at sehen Sie auf einen Blick, welcher Händler das gewünschte Modell aktuell am günstigsten anbietet. Auch Farbvarianten, Speichergrößen und Lieferzeiten lassen sich bequem filtern.

Fazit: Welches Galaxy S26 passt zu Ihnen?

• Galaxy S26: Kompakt & preislich attraktiv

• Galaxy S26 Plus: Größerer Akku & Bildschirm

• Galaxy S26 Ultra: Maximale Ausstattung

Ganz gleich, für welches Modell Sie sich entscheiden – mit dem Vergleich auf idealo.at finden Sie schnell das passende Angebot für Ihr neues Samsung-Smartphone.

