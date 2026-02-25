Alles zu oe24VIP
Waterdrop Thermobecher & Microdrinks jetzt bei Amazon
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Trinken ohne Zucker

Waterdrop Thermobecher & Microdrinks jetzt bei Amazon

25.02.26, 12:29 | Aktualisiert: 25.02.26, 13:57
Teilen

Wenn Sie sich im Alltag vornehmen, mehr zu trinken, scheitert es oft nicht am Willen – sondern am Geschmack. Genau hier setzt die Kombination aus Thermobecher und Flavour Drops von Waterdrop an!

Der Waterdrop® Thermobecher mit Strohhalm 1,1L bietet mit seinem großen Fassungsvermögen genug Platz für Ihre tägliche Wasserzufuhr und hält Getränke dank isolierter Edelstahlverarbeitung bis zu 12 Stunden kalt. Der auslaufsichere Deckel mit aufklappbarem Trinkhalm macht den Becher ideal für unterwegs – ob im Büro, im Gym oder auf Reisen.

waterdrop® Thermobecher mit Strohhalm 1,1L – Auslaufsichere, robuste Trinkflasche mit aufklappbarem Trinkhalm, Hält 12h kalt, Trinkbecher mit Deckel, isolierte Edelstahlflasche

waterdrop® Thermobecher mit Strohhalm 1,1L – Auslaufsichere, robuste Trinkflasche mit aufklappbarem Trinkhalm, Hält 12h kalt, Trinkbecher mit Deckel, isolierte Edelstahlflasche

Für unterwegs konzipiert

Der Thermobecher überzeugt nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch seine Alltagstauglichkeit:

  • Auslaufsicherer Deckel
  • Aufklappbarer Trinkhalm
  • Robuste Edelstahlverarbeitung
  • Isolierte Bauweise
  • Einfaches Öffnen mit einer Hand

waterdrop® Thermobecher mit Strohhalm 1,1L – Auslaufsichere, robuste Trinkflasche mit aufklappbarem Trinkhalm, Hält 12h kalt, Trinkbecher mit Deckel, isolierte Edelstahlflasche

waterdrop® Thermobecher mit Strohhalm 1,1L – Auslaufsichere, robuste Trinkflasche mit aufklappbarem Trinkhalm, Hält 12h kalt, Trinkbecher mit Deckel, isolierte Edelstahlflasche

Gerade wenn Sie viel unterwegs sind, sorgt der integrierte Trinkhalm dafür, dass Sie bequem trinken können – ohne den Deckel komplett öffnen zu müssen.

Aktuell ist der Thermobecher bei Amazon ab etwa € 43,26 erhältlich. 

Passend dazu: waterdrop Microdrinks

waterdrop® Beeren & Früchte Set – 48 Waterdrop Würfel in 4 verschiedenen Sorten – Zuckerfreier Durstlöscher & Alternative zu Getränkesirup und Geschmackspulver – Flavour Drops im Wasser auflösen 

Damit Wasser nicht langweilig bleibt, können Sie den Thermobecher ideal mit den waterdrop® Beeren & Früchte Set kombinieren. Die zuckerfreien Getränkewürfel lösen sich direkt im Wasser auf und sorgen für fruchtigen Geschmack – ganz ohne Sirup oder Pulver.

Das Set enthält:

  • 48 Waterdrop Würfel
  • 4 verschiedene Sorten
  • Zuckerfreie Rezeptur
  • Alternative zu Softdrinks

Aktuell im befristeten Angebot ab etwa € 28,78 erhältlich (ca. € 0,60 pro Stück). 

waterdrop® Beeren & Früchte Set – 48 Waterdrop Würfel in 4 verschiedenen Sorten – Zuckerfreier Durstlöscher & Alternative zu Getränkesirup und Geschmackspulver – Flavour Drops im Wasser auflösen 

waterdrop® Beeren & Früchte Set – 48 Waterdrop Würfel in 4 verschiedenen Sorten – Zuckerfreier Durstlöscher & Alternative zu Getränkesirup und Geschmackspulver – Flavour Drops im Wasser auflösen 

Fazit: Hydration leicht gemacht

Der Waterdrop® Thermobecher mit Strohhalm 1,1L und das passende waterdrop® Beeren & Früchte Set ergänzen sich ideal für eine einfache und geschmackvolle Flüssigkeitszufuhr im Alltag.

Wenn Sie Ihre Trinkgewohnheiten verbessern möchten, ist diese Kombination eine praktische Lösung.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

