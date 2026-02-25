Gartensaison startet: Jetzt Mähroboter sichern!

Die besten Modelle im Preisvergleich auf idealo.at! Die Gartensaison steht vor der Tür – und mit den ersten warmen Tagen beginnt auch wieder die Rasenpflege.

Wenn Sie sich dieses Jahr das regelmäßige Mähen sparen möchten, lohnt sich jetzt der Blick auf einen Mähroboter.

Denn: Gerade vor Saisonstart sind viele Modelle noch günstiger erhältlich als im Hochsommer. Ein Preisvergleich auf idealo hilft Ihnen dabei, die besten Angebote für Mähroboter rechtzeitig zu entdecken – bevor die Nachfrage steigt.

Warum sich ein Mähroboter jetzt lohnt

Im Frühling wächst der Rasen besonders schnell. Wer dann regelmäßig mähen möchte, investiert nicht nur Zeit, sondern auch Energie.

Ein Mähroboter übernimmt diese Arbeit automatisch für Sie:

• regelmäßiges Mähen ohne Aufwand

• gleichmäßiger Rasenschnitt

• Zeitersparnis im Alltag

• leiser Betrieb

Viele Geräte lassen sich bequem per App steuern – etwa für Mähzeiten oder individuelle Zonen im Garten.

Husqvarna Automower 415X ( 9704717-12) © idealo.at

Der Husqvarna Automower 415X ist aktuell im Preisvergleich auf idealo ab etwa €1.099 erhältlich.

Für Rasenflächen bis 1.500 m²

22 cm Schnittbreite

Bis zu 45 % Steigung

50 Minuten Akkulaufzeit

Integrierter Scheinwerfer

Motorstopp-Funktion

App-Steuerung (Apple kompatibel)

Testnote 1,0

Worx Landroid M700 © idealo.at

Der Worx Landroid M700 (2021) ist im Preisvergleich auf idealo aktuell ab etwa €249 erhältlich.

Für Rasenflächen bis 700 m²

18 cm Schnittbreite

Bis zu 35 % Steigung

120 Minuten Akkulaufzeit

LCD-Display & App-Steuerung

Ideal für kleinere Gärten zum Einstieg in die Mähroboter-Saison.

Gardena smart SILENO city 400 m² mit KI-Technologie (19605-60) © idealo.at

Für Rasenflächen bis 400 m²

16 cm Schnittbreite

Bis zu 25 % Steigung

60 Minuten Akkulaufzeit

Integriertes GPS

App-Steuerung möglich

Motorstopp-Funktion

Ideal für kleinere Gärten in der kommenden Gartensaison.

Husqvarna Automower Aspire R4 © idealo.at

Für Rasenflächen bis 400 m²

17 cm Schnittbreite

Bis zu 25 % Steigung

70 Minuten Akkulaufzeit

App-Steuerung möglich

Testnote 2,6 (Stiftung Warentest)

Tipp: Auf Ausstattung achten

Nicht jeder Mähroboter passt zu jedem Garten. Achten Sie beim Kauf unter anderem auf:

• maximale Rasenfläche

• Steigungsfähigkeit

• Schnittbreite

• Akkulaufzeit

• App-Funktionen

Auch hier hilft ein Preisvergleich auf idealo dabei, Modelle mit ähnlicher Ausstattung direkt gegenüberzustellen.

Fazit: Jetzt für den Frühling vorbereiten

Mit einem Mähroboter sparen Sie sich in der Gartensaison viel Arbeit – und sorgen gleichzeitig für einen gepflegten Rasen.

Da die Preise vor Saisonstart oft noch niedriger sind, lohnt sich jetzt ein Preisvergleich auf idealo.at, um das passende Modell zum besten Preis zu finden.

So starten Sie entspannt in den Frühling – während Ihr Mähroboter die Arbeit übernimmt.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.