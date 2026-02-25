Gartensaison startet: Jetzt Mähroboter sichern!

Die besten Modelle im Preisvergleich auf idealo.at! Die Gartensaison steht vor der Tür – und mit den ersten warmen Tagen beginnt auch wieder die Rasenpflege.
Wenn Sie sich dieses Jahr das regelmäßige Mähen sparen möchten, lohnt sich jetzt der Blick auf einen Mähroboter.
Denn: Gerade vor Saisonstart sind viele Modelle noch günstiger erhältlich als im Hochsommer. Ein Preisvergleich auf idealo hilft Ihnen dabei, die besten Angebote für Mähroboter rechtzeitig zu entdecken – bevor die Nachfrage steigt.
Warum sich ein Mähroboter jetzt lohnt
Im Frühling wächst der Rasen besonders schnell. Wer dann regelmäßig mähen möchte, investiert nicht nur Zeit, sondern auch Energie.
Ein Mähroboter übernimmt diese Arbeit automatisch für Sie:
• regelmäßiges Mähen ohne Aufwand
• gleichmäßiger Rasenschnitt
• Zeitersparnis im Alltag
• leiser Betrieb
Viele Geräte lassen sich bequem per App steuern – etwa für Mähzeiten oder individuelle Zonen im Garten.
Husqvarna Automower 415X
Der Husqvarna Automower 415X ist aktuell im Preisvergleich auf idealo ab etwa €1.099 erhältlich.
- Für Rasenflächen bis 1.500 m²
- 22 cm Schnittbreite
- Bis zu 45 % Steigung
- 50 Minuten Akkulaufzeit
- Integrierter Scheinwerfer
- Motorstopp-Funktion
- App-Steuerung (Apple kompatibel)
- Testnote 1,0
Worx Landroid M700 (2021)
Der Worx Landroid M700 (2021) ist im Preisvergleich auf idealo aktuell ab etwa €249 erhältlich.
- Für Rasenflächen bis 700 m²
- 18 cm Schnittbreite
- Bis zu 35 % Steigung
- 120 Minuten Akkulaufzeit
- LCD-Display & App-Steuerung
Ideal für kleinere Gärten zum Einstieg in die Mähroboter-Saison.
Gardena smart SILENO city 400 m² (19605-60)
- Für Rasenflächen bis 400 m²
- 16 cm Schnittbreite
- Bis zu 25 % Steigung
- 60 Minuten Akkulaufzeit
- Integriertes GPS
- App-Steuerung möglich
- Motorstopp-Funktion
Ideal für kleinere Gärten in der kommenden Gartensaison.
Husqvarna Automower Aspire R4
- Für Rasenflächen bis 400 m²
- 17 cm Schnittbreite
- Bis zu 25 % Steigung
- 70 Minuten Akkulaufzeit
- App-Steuerung möglich
- Testnote 2,6 (Stiftung Warentest)
Tipp: Auf Ausstattung achten
Nicht jeder Mähroboter passt zu jedem Garten. Achten Sie beim Kauf unter anderem auf:
• maximale Rasenfläche
• Steigungsfähigkeit
• Schnittbreite
• Akkulaufzeit
• App-Funktionen
Auch hier hilft ein Preisvergleich auf idealo dabei, Modelle mit ähnlicher Ausstattung direkt gegenüberzustellen.
Fazit: Jetzt für den Frühling vorbereiten
Mit einem Mähroboter sparen Sie sich in der Gartensaison viel Arbeit – und sorgen gleichzeitig für einen gepflegten Rasen.
Da die Preise vor Saisonstart oft noch niedriger sind, lohnt sich jetzt ein Preisvergleich auf idealo.at, um das passende Modell zum besten Preis zu finden.
So starten Sie entspannt in den Frühling – während Ihr Mähroboter die Arbeit übernimmt.
*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.