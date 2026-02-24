Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
E-Commerce-Artikel
  1. oe24.at
  2. Shopping
Körperfettanteil messen: Jetzt -30 % sparen
© Getty Images
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Neu auf Amazon!

Körperfettanteil messen: Jetzt -30 % sparen

24.02.26, 14:25
Teilen

Wollten Sie schon immer Ihren Körperfettanteil wissen? Nicht nur das Gewicht zählt: Wenn Sie schon immer wissen wollten, wie es wirklich um Ihren Körper steht, kann eine smarte Körperfettwaage den Unterschied machen!

Die Runstar Digitale Körperfettwaage ist aktuell bei Amazon mit 30 % Rabatt erhältlich – und gehört zu den meistgekauften Smart Scales der letzten Wochen.

Statt der UVP zahlen Sie derzeit nur rund €42,50.

Körperfettwaage - Digitale Personenwaage mit 8-in-1-VA-Display für Körpergewicht, Herzfrequenz, BMI, Körperfett und Analyse von 22 Körperparametern, mit App-Synchronisierung 

Körperfettwaage - Digitale Personenwaage mit 8-in-1-VA-Display für Körpergewicht, Herzfrequenz, BMI, Körperfett und Analyse von 22 Körperparametern, mit App-Synchronisierung 

© Amazon

Mehr als nur Gewicht: Das misst die Waage

Diese digitale Personenwaage liefert Ihnen nicht nur Ihr Gewicht, sondern analysiert bis zu 22 Körperwerte, darunter:

Lesen Sie auch

• Körperfettanteil
• BMI
• Herzfrequenz
• Muskelmasse
• Wasseranteil
• Knochenmasse
• Grundumsatz

Körperfettwaage - Digitale Personenwaage mit 8-in-1-VA-Display für Körpergewicht, Herzfrequenz, BMI, Körperfett und Analyse von 22 Körperparametern, mit App-Synchronisierung 

Körperfettwaage - Digitale Personenwaage mit 8-in-1-VA-Display für Körpergewicht, Herzfrequenz, BMI, Körperfett und Analyse von 22 Körperparametern, mit App-Synchronisierung 

© Amazon

Das integrierte 8-in-1-VA-Display zeigt Ihnen die wichtigsten Werte direkt an – ganz ohne Smartphone.

Körperfettwaage - Digitale Personenwaage mit 8-in-1-VA-Display für Körpergewicht, Herzfrequenz, BMI, Körperfett und Analyse von 22 Körperparametern, mit App-Synchronisierung 

Körperfettwaage - Digitale Personenwaage mit 8-in-1-VA-Display für Körpergewicht, Herzfrequenz, BMI, Körperfett und Analyse von 22 Körperparametern, mit App-Synchronisierung 

© Amazon

App-Synchronisierung für Ihre Fortschritte

Per Bluetooth verbindet sich die Waage mit der passenden App und speichert Ihre Daten automatisch. So können Sie:
• Fortschritte verfolgen
• Trainingsziele setzen
• Veränderungen im Körperfettanteil erkennen
• Ihre Gesundheitswerte langfristig im Blick behalten

Ideal, wenn Sie Fitness oder Ernährung ernst nehmen möchten.

Körperfettwaage - Digitale Personenwaage mit 8-in-1-VA-Display für Körpergewicht, Herzfrequenz, BMI, Körperfett und Analyse von 22 Körperparametern, mit App-Synchronisierung 

Körperfettwaage - Digitale Personenwaage mit 8-in-1-VA-Display für Körpergewicht, Herzfrequenz, BMI, Körperfett und Analyse von 22 Körperparametern, mit App-Synchronisierung 

© Amazon

Körperfettwaage - Digitale Personenwaage mit 8-in-1-VA-Display für Körpergewicht, Herzfrequenz, BMI, Körperfett und Analyse von 22 Körperparametern, mit App-Synchronisierung 

Körperfettwaage - Digitale Personenwaage mit 8-in-1-VA-Display für Körpergewicht, Herzfrequenz, BMI, Körperfett und Analyse von 22 Körperparametern, mit App-Synchronisierung 

© Amazon

 
Ob für Partner oder Partnerin – eine smarte Körperanalysewaage ist ein Geschenk, das langfristig motiviert.

Gerade jetzt interessant:

• Über 500 Käufe im letzten Monat
• 4,7 von 5 Sternen bei mehr als 2.000 Bewertungen
• Aktuell im befristeten Angebot

Körperfettwaage - Digitale Personenwaage mit 8-in-1-VA-Display für Körpergewicht, Herzfrequenz, BMI, Körperfett und Analyse von 22 Körperparametern, mit App-Synchronisierung 

Körperfettwaage - Digitale Personenwaage mit 8-in-1-VA-Display für Körpergewicht, Herzfrequenz, BMI, Körperfett und Analyse von 22 Körperparametern, mit App-Synchronisierung 

© Amazon

Fazit: Jetzt Gesundheit im Blick behalten

Wenn Sie Ihren Körper besser verstehen möchten, ist die Runstar Digitale Körperfettwaage aktuell deutlich günstiger zu haben.

Mit 30 % Rabatt eignet sich die smarte Waage als Upgrade für Ihr Badezimmer!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen