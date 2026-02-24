45 % Deal: Oral-B elektrische Zahnbürste auf Amazon!

Wenn Sie aktuell über eine neue elektrische Zahnbürste nachdenken, lohnt sich ein Blick auf dieses Angebot: Die Oral-B iO Series 6 Plus Edition ist derzeit bei Amazon mit 45 % Rabatt erhältlich – und gehört zu den beliebtesten Premium-Zahnbürsten am Markt.

Statt der üblichen UVP zahlen Sie aktuell nur rund 181,50 € für das Doppelpack!

Warum das Angebot gerade viral geht

Oral-B iO Series 6 Plus Edition Elektrische Zahnbürste, Doppelpack — Electric Toothbrush, Inkl. 4 Aufsteckbürsten, 5 Putzmodi für Zahnpflege, Reise-Etui — Designed by Braun, Schwarz/Rosa © Amazon

Die Nachfrage ist hoch:

Über 400 Käufe allein im letzten Monat



Das Set enthält:

• 2 elektrische Zahnbürsten (Schwarz & Rosa)

• 4 Aufsteckbürsten

• 5 Putzmodi für individuelle Zahnpflege

• Reise-Etui

• Magnetische Ladestation

Damit eignet sich das Doppelpack ideal für Paare oder als Upgrade für zwei Badezimmer.

Oral-B iO Series 6 Plus Edition Elektrische Zahnbürste, Doppelpack — Electric Toothbrush, Inkl. 4 Aufsteckbürsten, 5 Putzmodi für Zahnpflege, Reise-Etui — Designed by Braun, Schwarz/Rosa © Amazon

Was die Oral-B iO Series 6 besonders macht

Die Zahnbürste kombiniert:

• Mikrovibrationen

• runden Bürstenkopf

• Smart Pressure Sensor

• App-Anbindung via Bluetooth

Oral-B iO Series 6 Plus Edition Elektrische Zahnbürste, Doppelpack — Electric Toothbrush, Inkl. 4 Aufsteckbürsten, 5 Putzmodi für Zahnpflege, Reise-Etui — Designed by Braun, Schwarz/Rosa © Amazon

So wird beim Putzen automatisch erkannt, ob Sie zu fest drücken oder Bereiche auslassen – praktisch für eine gleichmäßige Reinigung im Alltag.

Für wen lohnt sich das?

Oral-B iO Series 6 Plus Edition Elektrische Zahnbürste, Doppelpack — Electric Toothbrush, Inkl. 4 Aufsteckbürsten, 5 Putzmodi für Zahnpflege, Reise-Etui — Designed by Braun, Schwarz/Rosa © Amazon

Dieses Angebot ist besonders interessant, wenn Sie:

• von einer Handzahnbürste umsteigen möchten

• Ihre alte elektrische Zahnbürste ersetzen wollen

• direkt zwei Geräte benötigen

• Wert auf smarte Putzmodi legen

Oral-B iO Series 6 Plus Edition Elektrische Zahnbürste, Doppelpack — Electric Toothbrush, Inkl. 4 Aufsteckbürsten, 5 Putzmodi für Zahnpflege, Reise-Etui — Designed by Braun, Schwarz/Rosa © Amazon

Gerade durch den aktuellen Rabatt ist die Premium-Serie deutlich günstiger als sonst.

Fazit: Premium-Zahnpflege zum Deal-Preis

Die Oral-B iO Series 6 Plus Edition gehört zu den meistverkauften elektrischen Zahnbürsten – und mit 45 % Rabatt ist das Doppelpack aktuell so günstig wie selten.

Wenn Sie ohnehin upgraden wollten, ist jetzt ein guter Zeitpunkt zuzuschlagen!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.